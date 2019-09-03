Без депутатской неприкосновенности в Украине были бы невозможны два Майдана, – Портников

Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность с 2020 года. За принятие законопроекта №7203 об отмене депутатской неприкосновенности в целом проголосовали 373 депутата при минимально необходимых 300. Журналист и публицист Виталий Портников прокомментировал ситуацию в своем личном Telegram-канале.

«У меня нет ни малейших сомнений в необходимости обеспечить равенство граждан перед законом. Но одновременно я знаю, что в постсоветских странах с их уродливой судебной системой такое равенство нередко используется для борьбы с политическими оппонентами, инакомыслием, свободой слова», – пишет публицист.

Портников подчеркивает, что если бы не депутатский иммунитет, оба украинских Майдана окончились бы, не начавшись. Неприкосновенность тех, кто обеспечивал политическую поддержку народного протеста – самый настоящий украинский феномен.

«Но судя по тому, что происходит сегодня, Украина по-прежнему не опережает, а догоняет Россию. Путинскую Россию. И мы оказываемся на пороге становления карикатурного авторитаризма постсоветского образца», – отметил Портников.

Портников так же делает не утешительный прогноз, на будущие рассмотрения законопроектов в Верховной Раде.

«При этом голосовать за этот авторитаризм будут скопом, возбужденно, без разделения на фракции – чтобы не обвинили в предательстве «народных желаний». Ведь народ же хочет отмены неприкосновенности, народ хочет, чтобы сажали всех, народ за нас потом не проголосует! А потом этот же самый мудрый народ будет безуспешно ждать своих депутатов на площадях и удивляться, куда они подевались», – резюмировал Портников.

Напомним, что председатель правления Гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская считает снятие неприкосновенности с народных депутатов попыткой «рубить Гордиев узел», а не решить проблему, сохраняя баланс.

«Мантра о снятии депутатской неприкосновенности является эффектом плацебо относительно реализации запроса на справедливость от народа Украины. Подогретое годами общество политиками видит в решении о лишении иммунитета парламентариев приближение их к народу, или возможность привлечения к ответственности за совершение преступлений. Впрочем, решили рубить Гордиев узел топором, а не решить проблему, сохраняя баланс», – говорится в сообщении.

Она отметила, что европейские практики предусматривают преимущественно ограниченный иммунитет, а не полное его отсутствие. В частности, парламентарий может быть задержан на месте преступления, или в течение следующего дня после его совершения без разрешения парламента, однако для совершения следственных действий, прослушивания и т.д. нужно обращаться в парламент.

«Что касается Венецианской комиссии, то она отметила, что «в политической системе с уязвимой демократией, такой, как в Украине, полная отмена неприкосновенности может быть опасным для функционирования и автономии парламента», – подчеркнула Айвазовская.

По ее словам, «пренебрежение регламентом, который является таким же законом Украины, как и любой другой, является путем в никуда»