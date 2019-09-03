Китайское лобби в Украине. Сделка по продаже «Мотор Сич» вопреки интересам США

Бывший замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука выступил со срочным заявление относительно продажи китайцам запорожского завода «Мотор Сич». Эта сделка может обернуться трагедией для всей страны, пишет на своей странице в Facebook экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

«Этот пост я хочу посвятить событиям, о котором рассказали СМИ. Рассказали, как по мне, детально. Но, которые остались вне внимания большинства «электората». То ли уровень образованности не позволяет оценить всю важность события, то ли информацию подали «слишком профессионально». Я попробую эту информацию представить таким образом, чтобы она была понятна, если не всем, то большинству. Надеюсь, она дойдет и до новых чиновников, и до депутатов «Слуги народа», – пишет экс-заминистра.

Тука подчеркнул, что не имеет права рассказывать детали, поэтому попробует удержаться «в рамках дозволенного». Без должностей и фамилий.

«Речь пойдет о визите в Киев Советника Президента Соединенных Штатов по национальной безопасности господина Джона Болтона. Мне не известен перечень всех вопросов, которые обсуждал господин Болтон, но известно одно – «Мотор Сич», – отметил Тука.

Коротко об истории вопроса. Наше предприятие известно производством качественных авиационных двигателей. Одна китайская компания проявила заинтересованность в приобретении контрольного пакета акций этого предприятия. И приобрела. Для примера, из 100 акций китайские предприниматели купили 51.

«На эту покупку обратила внимание Служба безопасности Украины», – подчеркнул Тука.

Во-первых, «Мотор Сич» не пивоварня. Во-вторых…

«Взаимоотношения между Соединенными Штатами и КНР значительно обострились в последнее время. В основном, в СМИ фигурируют торговые войны между этими странами. Но, активное противостояние продолжается и в военной сфере!», – отметил Тука.

Несколько фактов в упрощенном виде: Одним из направлений развития вооруженных сил Китайской Республики является строительство авианосцев. Конечно, на фоне противостояния, такая инициатива очень беспокоит США. Китай уже имеет возможность строить корпуса кораблей, оснащать их соответствующим радиотехническим оборудованием.

«Единственной нерешенной проблемой остается… производство двигателей для летательных аппаратов! Китай много лет практикует очень своеобразное отношение к т.н. «авторскому праву». Исходя из такой практики, существует обоснованное предположение, что главная цель покупки Китаем украинского предприятия заключается не в его модернизации, не в его развитии, а в доступе к конструкторской документации! Владельцам предприятия китайцы делают такое заманчивое предложение, с таким количеством «0» в цене, что… решение о продаже принимается достаточно быстро. На фоне такой информации Служба Безопасности накладывает арест на «51» акцию компании «Мотор Сич», – отмечает Тука.

Процесс купли-продажи приостановлено. Но, было бы очень наивным думать, что, когда речь идет о ценах со многими «0», в нашей стране не найдется ряд лоббистов на разных уровнях. Было бы наивным полагать, что американские службы информированы хуже наших граждан о том, что происходит внутри украинского политикума.

В один день в ведущих топовых СМИ Соединенных Штатов выходит на передовицах ряд статей под одним общим лозунгом: «Президент Трамп! Зачем мы поддерживаем Украину, если она помогает вооружаться нашему стратегическому противнику?!».

«Надо ли мне обращать ваше внимание на тот факт, что Соединенные Штаты являются важнейшим стратегическим партнером Украины в борьбе с агрессией России? Думаю, и без меня это прекрасно все понимают. Как и то, что для нас означает отказ от поддержки со стороны США. Думаю, даже для неспециалистам понятно, что появление ряда негативных статей в топовых изданиях США должен заставить задуматься авторов купли-продажи», – подчеркнул Тука.

«Они задумались. И придумали! Они решили сделать… допэмиссию акций компании «Мотор Сич»! Таким образом, те «51» акций из «100», которые были арестованы СБУ, превращаются в «51» из «500», что, соответственно, позволяет обойти действия СБУ!», – добавил он.

Цей пост я хочу присвятити події, про яку розповіли ЗМІ. Розповіли, як на мене, детально. Але, яка залишилась поза уваги… Geplaatst door George Tuka op Zaterdag 31 augustus 2019

Путь к завершению сделки продажи открыт. На позицию США – плевать. Негативное влияние на отношения между Украиной и США – плевать. Кремль затаил дыхание. Количество «0» затмевает все! И вот на этом фоне в Киев прилетает Джон Болтон.

«Для чего я это рассказываю? По двум причинам: чтобы вы понимали: если продажа компании «Мотор Сич» китайцам завершится, это будет представлять угрозу национальной безопасности Украины(!) моя попытка донести подробно эту (и не только) информацию человеку с «зеленой команды», с которой я знаком лично с 2014 го года (Давид Арахамия) осталась без внимания. «цена вопроса» ($) является такой привлекательной, что я не убежден в устойчивости и новой команды для того, чтобы как можно больше граждан знали и понимали тот уровень угрозы, который составляет такая «коммерческая» операция», – резюмирует Тука.