Польский «прорыв» Зеленского. Каковы итоги встречи с Дудой?

Если президенту удалось хотя бы начать процесс примирения, то это только в радость. Но пока не слышно, чтобы речь шла о взаимности.

Соседские отношения должны быть первым приоритетом. Так всегда было во внешней политике всех стран – отношения с соседями должны быть наилучшими. А в нашем случае это касается всех, кроме России, пишет на страницах «Нового времени» украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с 2007 по 2009 год Владимир Огрызко.

И частично Беларуси, которая, к сожалению, очень зависима от своего восточного соседа, и не всегда контролирует то, что происходит на ее территории в том, что касается безопасности. Если же говорить о Польше, которая десятилетиями была нашим самым большим адвокатом в Европе, то для нас она критически важна.

Хотя надо и честно признать, что такое поведение обусловлено не большой любовью к Украине, а пониманием того, что независимая Украина – буфер между агрессивной Россией и Польшей, а это всегда лучше, чем Россия на границе. Поэтому мы должны четко понимать: для Польши здесь речь идет о национальных интересах.

Как не вспомнить формулу Юзефа Пилсудского: «Без независимой Украины не будет независимой Польши, а без независимой Польши – независимой Украины». И это абсолютная правда.

Поэтому исторически и объективно отношения между Украиной и Польшей всегда имели стратегическое значение для обеих стран, и именно так и выстраивались с момента независимости. Польша, кстати, была первой страной, которая признала украинскую независимость. Поэтому президенты как Украины, так и Польши пытались делать все, чтобы этот стратегический курс был максимально успешным. И так действительно было.

Как Кучма, так и Ющенко делали максимум возможного, чтобы найти взаимопонимание с поляками. Было непросто, и случалось так, что внутри обеих стран определенные силы пытались раздуть недопонимание, и при президентах Кучме и Ющенко, а также Квасьневском и Качиньском, все удавалось урегулировать. Была найдена очень емкая гуманная формула – прощаем и просим прощения.

Ведь отношения между украинцами и поляками в древности, и даже в XXI веке, были полны кровавых событий. И виновными были, с одной стороны – поляки, а с другой – украинцы. Взаимное прощение и извинения были тем, что подводило черту.

Но вскоре в Польше к власти пришли другие силы, которые решили, что на историческом прошлом можно строить себе популярность, что отбросило наши отношения назад. Началось это при Януковиче, проявлялось и позже. Драматичность эта тенденция приобрела, как ни странно, после начала российской агрессии.

Хотя учитывая историческую парадигму, поляки должны были наоборот поддерживать и усиливать Украину, но вместо того начались вещи, которые, по моему мнению, шли вопреки интересам самой Польши. Потому что в слабой Украине есть угроза для Польши, зато в сильной – ее безопасность. Все это очевидные, банальные вещи.

А по поводу исторических вопросов, то они все болезненные. Разве нам не болят преступления поляков перед украинцами? Сегодня уже никто не скажет, кто стрелял первым. Поэтому мудрые руководители – а предыдущие президенты, по-моему, именно этой мудростью и определялись – искали и находили определенные моменты.

Те, которые не разогревают кровавое прошлое, а, наоборот, заживляют его, помня о будущем. Впрочем, некоторые силы сегодняшней Польши решили, что они могут сыграть на этом в своих внутриполитических целях. Подобные вещи всегда делают из тебя псевдопатриота, который якобы борется за историческую справедливость. Впрочем, бороться надо с двух сторон.

При президенте Порошенко, по-моему, на такие односторонние польские действия были очень адекватные ответы. Это очень не нравилось – никогда не нравится, когда ты чего-то хочешь, а тебе говорят «нет, так не будет». Как-никак, а ты так же должен нести ответственность за то, что происходило с украинцами.

Что происходило во время визита Зеленского в Польшу? Вроде как речь идет о начале поиска этого самого примирения. То есть процесса, где каждая из сторон должна сделать шаг навстречу. Для поляков идея поиска могил погибших в годы Второй мировой войны, является темой болезненной и важной. Они, вероятно, намерены строить на тех местах памятники, мемориалы и так далее.

Хорошо, но точно такую же позицию должно занять польское правительство относительно украинцев, которые были уничтожены поляками на территории современной Польши. А пока, к сожалению, такого подхода не заметно. Нельзя тут строить, а там разрушать.

Вот как в селе Грушовичи, где варварским образом были разрушены памятные знаки воинам УПА. И такой случай не единичный. И в этом должна быть взаимность. Потому однобокость – путь не к примирению, а к еще большему раззуживанию этих тем.

Шаги навстречу искать действительно стоит, но делать это надо совместно. И если президенту Зеленскому это удалось – по крайней мере начать процесс восстановления доверия и взаимного прощения, то дай Бог. Будем веселиться. Сейчас я не слышал ничего, что бы говорило о взаимности.

Потому если с нашей стороны это уступка в обмен на квоты на перевозки – это, извините, немного разные вещи. То – политика, а это – экономика. Там говорится о том, что может способствовать и обернуться негативными тенденциями, а здесь элементарная экономика – сегодня дали столько разрешений, а завтра на 100 штук больше.

Это очень разные вещи, несовместимые. А сравнивать надо только то, что сравнивается, и именно на этом строить взаимность. Иначе в отношениях никак.