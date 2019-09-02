«Продавец льда в Антарктиде». Есть ли у Зеленского шанс подружится с Трампом?

Не секрет, что отношения между Белым домом и Банковой нельзя назвать дружескими.

Новость о том, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования, известную как «Инициатива содействия безопасности в Украине», тут же была воспринята, как своеобразный итог визита в нашу страну советника американского президента по вопросам нацбезопасности Джона Болтона, пишет Лариса Волошина на страницах «Фокуса».

Издание «Politico», со ссылкой на свои источники сообщило, что «Трамп хочет убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов». Речь идет о 250 миллионах долларов, выделяемых на военную помощь Украине. Программа включает закупку оружия, обучение, оборудование и разведывательную поддержку.

Многие провели параллель со сделкой о продаже украинского предприятия «Мотор Сич» китайской компании, против которой выступает США.

«Расскажу о картине в целом… Нас беспокоит, то что Китай получает военные технологии. Мы видим, к примеру, что пятое поколение китайских истребителей очень похожи на американские самолеты F-35. Это потому, что это и есть истребители F-35. Они их просто украли», – сказал Болтон в интервью BBC News Україна. По его словам, у США «есть механизмы, чтобы защитить те отрасли, которые касаются нацбезопасности».

Однако дело не только в продаже «Мотор Сич». Мир меняется. Украине все сложнее балансировать между национальными интересами больших игроков и интересиками вершителей судеб собственного разлива.

В начале минувшего месяца администрация президента США, как известно, временно приостановила действие большинства фондов иностранной помощи под предлогом рассмотрения расходов Госдепом и Агентством США по международному развитию USAID. Речь шла о сумме от 2 до 4 миллиардов долларов. При этом заморожены были расходы как на серьезные вещи (финансирование для международных организаций, миротворческой деятельности, контроля над наркотиками, здравоохранения в мире, помощи в целях развития и т.д.), так и для мягко говоря, экзотических направлений.

Например, солнечных батарей в Карибском бассейне, космическую программу в Пакистане, футбольные лагеря в Гватемале… Иными словами, дело не только в том, что технологии «Мотор Сич», – попади они в руки китайцев – могут представлять опасность для США.

Военная помощь США Украине долгое время считалась лакмусовой бумажкой того, насколько сильно Вашингтон оказывает давление на Москву.

Решение американского президента – это непрозрачный намек на то, что еще немного и военная помощь Украине будет поставлена в один ряд с такими же проектами.

Когда в 2017 году администрация Трампа одобрила продажу летального оружия Украине, это рассматривалось как настоящий дипломатический прорыв. Особенно на фоне блокирования этого шага администрацией предыдущего президента Барака Обамы.

Тогда говорилось, что у Трампа свои резоны. Ему было необходимо продемонстрировать отстраненность от Москвы. Сейчас ситуация изменилась. Однако без соответствующих усилий с украинской стороны, сокращение военной помощи не произошло бы так быстро.

Во-первых, после завершения прокурорского расследования, тема связей с Москвой больше не сдерживает Дональда Трампа. Поэтому Украине необходимо прилагать удвоенные дипломатические усилия.

А у нас в это время как раз полным ходом набирала история противостояния МИДа и Банковой…

Во-вторых, Украина сама дает поводы усомниться в чистоте ее намерений. Начиная со скандала с «амбарной книгой Парии регионов».

У скепсиса Белого дома относительно союзничества Украины, есть в другие причины. 22 июля СБУ опубликовала пресс-релиз, в котором утверждала, что ее сотрудники «разоблачили должностных лиц оборонного госпредприятия в масштабных злоупотреблениях».

Сообщалось, что сотрудники «Спецтехноэкспорта» «без наличия реальной потребности» заключили контракт с иностранной компанией, чем нанесли ущерб украинскому бюджету на сумму в почти 7 миллионов долларов США. Хотя в пресс-релизе эта иностранная компания не назвалась, в другом документе, а именно – решении печально известного Печерского суда за подписью Сергея Вовка говорилось, что контракт, заключенный «без особой надобности» – это покупка Украиной в 2015 году подвесных систем раннего предупреждения от американской фирмы «Worldwide Aeros Corp».

Причем выходило, что речь идет не о завышенной цене, или других схемах, которыми иногда грешат отечественные коррупционеры. Сумма убытков как раз совпадала с суммой всего контракта. Таким образом, под сомнение было поставлена вся сделка.

Но, самое интересное даже не это. Данный контракт был заключен в 2015 году вопреки воле администрации Обамы. Сделку тогда сопровождал Госдеп, а на открытие станции раннего оповещения в Мариуполе кроме посла США Мэри Йованович, приехали сразу три американских сенатора: Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобушар.

И вот, после всех усилий, Украина, устами СБУ обвиняет американцев в навязывании ей «ненужного военного оборудования без наличия реальной потребности». И это все происходило на фоне подготовки визита Болтона. Совпадение?

На самом деле, подобные «совпадения» только вредят имиджу Украины. Претендуя на статус «особого партнерства»» Киев должен демонстрировать, что является для Вашингтона надежным и принципиальным союзником. Защита технологий, стабильность контрактов – все это не менее важные вещи, чем провозглашение с высоких трибун безальтернативности курса на НАТО и ЕС.

Во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом украинского президента Владимира Зеленского, что называется «пощупали», – что же из себя представляет человек, получивший такой впечатляющий кредит доверия? Можно не сомневаться, что тема продажи стратегического предприятия и продолжения поставок американского вооружения витала в варшавском воздухе, которым дышали Пенс и Зеленский.

Украинский президент вполне способен заинтересовать американского. Но для этого необходимо, чтобы Украина перестала вести себя, как продавец льда в Антарктиде.