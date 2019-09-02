Приближаются местные выборы. Какой расклад сил в Днепре и Мариуполе?

Днепр сталкивается с дилеммой Вилкулов, на фоне избирательной идеи Филатова. А в Мариуполе в стает вопрос о том, кто будет бороться за мэрское кресло в форпосте Ахметова.

Перспективы досрочных местных выборов, после создания в Верховной Раде монокоалиции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга Народа», – становятся вполне осязаемыми. На местах пока никто не торопится выступать с «открытым забралом», но в тоже время потихоньку начали готовится к такому расскладу жестокой битвы за контроль на местах. Показательны в этом плане события в Днепропетровской и Донецкой областях, о чем пишут на страницах «Depo.Днипро» Сергей Колмогоров, рассказывающий о ситуации в Днепре, а на страницах «Depo.Донбасс» Анна Прокопенко знакомит с политическим раскладом в Мариуполе.

На политическом фронте Днепропетровщины – временное затишье. Поскольку до сих пор не известно, когда состоятся местные выборы, ни одна из политических сил не хочет нарваться на фальстарт. Есть политические силы, которые одной рукой делают вид, что ничего не делают, а другой пытаются подгребать электорат, но масштабных действий и политических войн не происходит.

Аналогичная ситуация складывается и в Мариуполе – городе, где в течение многих лет к власти приходили выходцы из заводов компании «Метинвест» Рината Ахметова. Однако выборы президента и парламентские выборы изменили политическую карту Донетчины и это обязательно отразится на ходе местных выборов.

Но, начнем все по порядку.

Будущие местные выборы на Днепропетровщине могут быть настолько непредсказуемыми, насколько же и прогнозируемыми

Бюджетники атакуют

Парламентские и местные выборы – это разные выборы, хотя их результаты демонстрируют определенные тенденции. Например, если брать парламентскую кампанию 2014 года и 2019 года, вырисовываются интересные различия.

Например, кто именно шел на выборы? В 2014 году ТОП-4 выглядела так:

1. Директора предприятий – 29,2% от всех кандидатов.

2. Бюджетники – 25%.

3. Временно безработные – 13,2%.

4. Физические лица-предприниматели – 12,3%.

В 2019 году эти показатели следующие:

1.Бюджетники – 30,3%.

2. Директора предприятий – 21%.

3. Временно безработные – 15,5%.

4. Физические лица-предприниматели – 13,9%.

Следовательно, руководителей предприятий стало почти на 8% меньше, и это может свидетельствовать как о том, что бизнес не хочет идти в политику (что маловероятно), так и о том, что директора заводов, руководители фермерских хозяйств и т. д именно на местных выборах будут наиболее активными. Недаром, в информационном пространстве в области разгоняется тезис, что в условиях децентрализации мандат местных советов цениться больше, чем парламентский. Поживем – увидим, но тенденция такая существует.

Юрий Вилкул. Борис Филатов. Александр Вилкул. Пред 1 из 3 След

Что касается партийных брендов, то здесь не так много вариантов. «Слуга народа» пока не потерял своих позиций, а влиятельных местных партий не так уж и много. Рост рейтинга «Оппозиционной платформы – «За жизнь» тоже не может не настораживать. Потому что другие партии пока бросает из стороны в сторону. Хотя у каждой части Днепропетровщины свои акценты.

Бой с тенью

В Днипре все более-менее понятно. На информационном поле мяч на стороне мэра Бориса Филатова, который пытается умело им распорядиться. В еженедельных обращениях к жителям города он старается охватывать все важные для мегаполиса темы – от реформы общественного транспорта до ремонта Нового моста, от борьбы с МАФами до децентрализации. На последнем Филатов сосредоточился особенно, выдвинув несколько принципиальных тезисов. Например, количество депутатского корпуса в горсовете нужно сократить, как минимум, в три раза, депутаты должны избираться не от округов, а от микротерриторальних общин – читай, жилмассивов, а местные депутаты не должны представлять партии. Тезис «Киев грабит Днипро» тоже может сработать.

В словах Филатова есть определенный резон, учитывая то, какой рейтинг имеет сегодня «Слуга народа» в городе. Бренд прокладывает себе дорогу. Именно президентская политическая сила будет главным соперником команды Филатова на местных выборах. Но пока не понятно, как она будет называться. Правда, высокий рейтинг «Слуги народа» – как кость в горле и у других политических сил, рассчитывающих на места в горсовете после выборов. Как свидетельствуют данные внутренних соцопросов штабов различных политических партий, таких в настоящее время четыре. Кроме «Слуги народа» и команды Филатова, это «Оппозиционная платформа – «За жизнь» и местная «Гражданская сила». Последние активно включились в работу в районах города, устраивая субботники, ремонты, культурные мероприятия и так далее.

Что касается мэрских перспектив, то пока Филатов вынужден вести бой с тенью, поскольку даже приблизительных его соперников еще назвать нельзя. Интрига, кто бросит вызов действующему городскому председателю от «Слуги народа», пожалуй, самая большая из всех, существующих в городе.

Старая гвардия для облсовета

Что касается областного совета, то он достаточно лоялен к действующей власти. Настолько, что депутаты даже решили не ходить на сессии. Хотя потом все-таки собрались, но никаких политических потрясений не было. Более того, в первый день заседания новой Верховной Рады председатель облгосадминистрации Глеб Прыгунов находился в Киеве и, наверное, тоже зондировал ситуацию относительно досрочных выборов. Но в целом областной совет, где заместителем председателя является человек Коломойского – Святослав Олейник, не является головной болью для столицы.

Но может стать головной болью для области. Потому что все так радовались, что из 16 действующих на то время нардепов новой Рады был избран только один, что забыли – те, кто остался за бортом, никуда не делись. И это люди, которые не смирятся с тем, что вынуждены быть на обочине политики. Местные советы для них – это маловато, а вот облсовет – хоть какая-то компенсация.

Это касается и Юрия Березы, и Вадима Нестеренко, и министра здравоохранения Коломойского – Андрея Шипко, и «оппоблоковцев» из орбиты Александра Вилкула и других. Большинство из них будет идти в областной совет, сделав работу над ошибками и жаждя реванша. Так что состав будущего облсовета может быть действительно интересным. Особенно если рейтинг «Слуги народа» будет падать.

Если не будет тепло, то будет горячо

Можно было бы предположить, что с Кривым Рогом все понятно. Не зря «ОПЗЖ» на парламентских выборах сняла своих кандидатов именно на криворожских округах. Если в других районах Днепропетровщины рейтинг этой политсилы колебался от 15% до 19%, то тут не дотягивал даже до 10%. Даже «Оппозиционный блок» вынужден был капитулировать. Показательно, что с выборов здесь снялась председатель местного отделения партии Александра Вилкула – Наталья Гончаренко.

Однако местные выборы – не парламентские, а у Вилкула-старшего всегда умели концентрировать усилия на «обработке» бюджетного электората. И хотя сейчас кое-кто грезит, что кто-то из кандидатов вроде Юзика займет должность городского предедатель, то когда речь идет о дорогах, коммуникации ЖКХ, здесь местным жителям не «до прикола». Очень большое значение для Кривого Рога будет иметь то, как город переживет зиму. Уже сегодня город пугают отопительным коллапсом – еще сильнее, чем в прошлом году. И это настоящий вызов для местной власти. Но, опять же, даже в социальных сетях в Кривом Роге не происходит каких-либо политических споров. Даже то, что председатель фракции БПП в горсовете Александр Макаренко на последней сессии горсовета вышел из фракции, не стало политической бомбой.

Многие восприняли слова Владимира Зеленского к Юрию Вилкулу «Вы же планируете оставаться городским главой Кривого Рога», сказанные во время последнего визита в город, как намек, что могут иметь место договорняки. Однако инсайды пока что свидетельствуют об обратном – Вилкула-старшего на посту скоро может не стать, однако может «всплыть» его сын, который пока в творческом политической отпуске, а рассчитывать на битву за Днипро ему уже не по силам. Вот такая дилемма.

Как переселенцы стали роднее

В Павлограде, Каменском и Никополе ситуация фактически идентична: городские председатели показательно занимаются решением хозяйственных вопросов и не делают никаких политических заявлений. Правда, у каждого из мэров этих городов поправка на свой опыт и реалии. Самой технологичной представляется позиция Каменского городского председателя Андрея Белоусова, который активно осваивает соцсети, держится за позитивные новости, фоткаеться в новых автобусах, которые закупают для города, реорганизовал несколько коммунальных предприятий и всеми силами пытается продемонстрировать, что он из новой плеяды руководителей. А работа заместителем председателя ДнипроОГА времен регионала Дмитрия Колесникова – это времена такие были. В целом за Белоусовым негатива сегодня нет, но прошлое наверняка будут раскручивать оппоненты.

Анатолий Вершина в Павлограде не такой сведущий в соцсетях и максимум, что может запустить в «Фейбуке», – показательную борьбу с амброзией. Но теперь он решил перетянуть на свою сторону переселенцев. Слишком активно он взялся за решение их проблем, хотя еще вчера критиковал за то, что они не хотят платить за проживание в модульном городке. В контексте политических настроений именно столица Западного Донбасса – территория, где «Оппозиционная платформа – «За жизнь» может собрать самый крупный урожай депутатских мандатов по итогам местных выборов. Именно здесь во время парламентских они получили наибольшую поддержку – 19,75%.

Никопольский политический лабиринт

В Никополе Андрей Фисак – наименее активный среди всех городских глав городов-райцентров. Настроения в городе такие, что якобы он никому не мешает, но мэром его никто не видит. Поэтому очень много есть людей, кто хотят занять его место, «примазываясь» к «Слуге народа» или развернув борьбу в соцсетях.

Местные СМИ наиболее активными называют Руслана Олейника – бывшего АТОвца, который в 2014 году уже баллотировался в Верховную Раду, а в последнее время во главе одного из благотворительных фондов активно делает то, что и все, – ремонтирует дороги, проводит культурные мероприятия и т. п. и активно раскручивается в СМИ. То есть с большой вероятностью можно сказать, что именно он претендует на титул «нового лица» для Никополя.

Данных, которые подтверждают, что он близок к «Слуге народа», нет, но слухи такие всплывают. В противовес ему есть секретарь Никопольского горсовета Александр Саюк, который избирался от «Видродження». В свое время городской глава Никополя пытался убрать его с должности через сессию, но попытка эта провалилась.

Наиболее спокойно чувствует себя мэр Желтых Вод Виталий Абрамов, который еще несколько лет назад заявил, что на второй срок не пойдет. Поэтому его больше сейчас интересует судьба бронзового Ленина – точнее, его продажи. Готов даже до референдума дойти.

Предстоящая схватка за Мариуполь

Ахметовский «Оппоблок» на парламентских выборах не победил даже в Мариуполе, а на мажоритарке из 12 округов кандидаты Ахметова взяли только четыре. Приморский город до сих пор является форпостом этого олигарха, но его влияние угасает.

Что должно произойти, чтобы мариупольцы впервые выбрали «незаводского мэра», который не будет заниматься интересами меткомбинатов, которые загрязняют воздух? Сейчас кажется, что должно произойти что-то чрезвычайное. Но вспомним: того, что Зеленский будет президентом, никто даже не предполагал.

Вадим Бойченко. Степан Махсма. Юрий Тернавский. Максим Бородин. Руслан Пустовойт. Галина Однорог. Антон Требухов. Лидия Мугли. Пред 1 из 8 След

От новой Верховной Рады, которая собралась впервые 29 августа, ожидают какой-то определенности с местными выборами: или осенью этого года, или же весной, или в октябре следующего года. «Стартануть» политические силы и кандидаты готовятся в любой момент, поэтому кандидатов в мэры можно уже более-менее спрогнозировать.

Нынешний мэр Вадим Бойченко до избрания на должность в 2015 году работал директором по персоналу и соцвопросам на меткомбинате имени Ильича, который входит в состав группы «Метинвест». На парламентских выборах Бойченко баллотировался по списку обновленного «Оппозиционного блока» и вошел в первую десятку.

Во время предвыборной кампании он, находясь на посту, открыто агитировал за «Оппоблок», а также «морочил голову горожанам» неопределенностью, будет ли он нардепом, или остается городским главой. В конце концов, Бойченко таки остался достраивать фонтаны и перекладывать плитку в Мариуполе на посту мэра.

О том, что Бойченко намерен идти в мэры на второй срок, он говорил еще в сентябре 2018 года. Но после парламентских пока не подтверждал свое намерение. Преемником Бойченко, если тот не пойдет, вероятно, может стать нынешний секретарь горсовета Степан Махсма, который тоже активно поддерживает «Оппоблок».

Претендовать на место городского главы Мариуполя может и оппозиционный депутат горсовета Максим Бородин от «Силы людей». Бородин уже был соперником Бойченко во время прошлых местных выборов. Также баллотировался в нардепы на этих парламентских по 58 мариупольскому округу. Впрочем, победу в округе одержал кандидат от «Оппоблока» Сергей Магера.

Бородин известен тем, что поднимает в городе непростую тему – загрязнение воздуха и моря меткомбинатами. Он был инициатором и участником экологических протестов и акций. Еще в 2012 году он собрал 13 тысяч мариупольцев на эко-протест «Стоп смог», в результате чего закрыли устаревшую аглофабрику меткомбината «Азовсталь». Позже открыл сбор денег для покупки пылезамерителя-газоанализатора. Горожане собрали более 65 тысяч гривен. Этим пылезамерителем его команда делает замеры выбросов вредных веществ в воздух.

Бородин стал победителем проекта «Новые лидеры» на телеканале «ICTV». Выиграл миллион гривен на реализацию экологического проекта – хочет заставить меткомбинаты модернизировать производство.

Еще один возможный кандидат – председатель правления «УОПТ» и «ЭкоИльичпродукт» Юрий Тернавский. Он тоже уже баллотировался на эту должность в 2015 году, когда мариупольцы выбрали Бойченко.

Тернавский – тоже выходец с завода. Беспартийный, но во время прошлой предвыборной гонки работал заместителем гендиректора – начальником управления общественного питания и торговли меткомбината имени Ильича. Кроме «ЭкоИльичпродукта» заведует сетью аптек «Ильич-фарм».

Претендовать на должность мэра может и председатель Ветеранов АТО «Мужество» Руслан Пустовойт. Он баллотировался в нардепы от 57 мариупольского округа, где выбрали опять же представителя «Метинвеста» Вадима Новинского.

Пустовойт – разведчик, участник АТО. Принимал участие в боях в районе Саур Могилы, Иловайска, Широкино, Гнутово, Водяного. В результате операции его подразделения вблизи Саханки взяли в плен восьмерых боевиков, уничтожили двух.

Награжден орденом «За мужество» III степени. Принимал участие в акциях за ремонт дороги «Мариуполь-Запорожье», выступает за принуждение владельцев предприятий Мариуполя к строгому соблюдению экологических норм.

Вполне вероятно, что баллотироваться в мэры будет и военная волонтер Галина Однорог. Она попробовала свои силы на парламентских выборах, баллотировалась в нардепы от 58 округа.

Однорог известна в городе не только как волонтер. Она была председателем мариупольского общественного штаба поддержки блокады ОРДЛО. Накануне старта своей предвыборной программы активно начала заниматься городскими гражданскими проблемами, в частности поднимала тему платных процедур в областной больнице, которые официально должны предоставляться бесплатно.

Однорог становилась героиней не одного скандала, в частности некоторые военнослужащие обвиняли ее в присвоении автомобилей, которые должны были бы передать на фронт.

Антон Требухов – член исполкома горсовета, и после поражения во время выборов в парламент тоже может попробовать себя в качестве мэра. 30-летний Требухов – относительно новое лицо в мариупольском политикуме. Он – член партии «Национальный корпус». Был председателем местного отделения Нацкорпуса, неоднократно проводил общественные акции. Тогда и стал медийным лицом. Имеет два образования – окончил механико-машиностроительный факультет и факультет менеджмента и бизнеса. Открыл секцию многоборья и курсы женской самообороны «Белый ангел».

Еще один кандидат на должность мэра – оппозиционная общественная активистка Лидия Мугли. Она тоже баллотировалась на эту должность на прошлых выборах в 2015 году. Мугли работает заместителем директора по персоналу Азовского судоремонтного завода.

Из-за критики действий мэра Бойченко неоднократно имела с ним конфликты, которые завершились исключением ее из состава исполкома. Обжаловала это решение Мугли в суде, впрочем, ее в состав исполкома не вернули.

Также она выступала против неоднократного повышения стоимости проезда в общественном транспорте, нерационального использования бюджетных средств. Поднимала вопрос нерабочих лифтов в областной больнице. Неоднократно из-за своих взглядов сталкивалась с травлей. Например, когда требовала не повышать стоимость проезда в транспорте, неизвестные расклеили по городу листовки с ее фото и надписью «Заставлю пенсионеров платить за проезд».

Кто из этих людей зарегистрируется для участия в местных выборах – узнаем, когда станет известна дата выборов.