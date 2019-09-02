Итоги визита Зеленского в Польшу. Политические реверансы без конкретики

Учитывая, что президент США Дональда Трамп предпочел «Дориана» польскому и украинскому президентам, акцент во время визита Владимира Зеленского в Варшаву 31 августа – 1 сентября несколько сместился на переговоры с Анджеем Дудой и вице-президентом США Майком Пенсом. И здесь у Зеленского, по крайней мере, есть позитив в виде черновика улучшения диалога с Варшавой, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

Кроме того, он встретился с президентом одного из ключевых партнеров Украины – Литвы – Гитанасом Науседой, с Саломе Зурабишвили, главой Грузии, пребывающей во многом в схожей ситуации (оккупация Россией части территорий, вмешательство Кремля во внутренние дела страны, стремление стать членом НАТО), а также с будущим преемником президента Евросовета Дональда Туска, бельгийским премьером Шарлем Мишелем. Все эти контакты, безусловно, важны, но первенство все же за переговорами с Дудой и Пенсом.

Реверансы без конкретики

Во время совместной пресс-конференции президент Польши сообщил журналистам, что его украинский коллега пообещал отменить мораторий на проведение эксгумации останков поляков на территории Украины. По его словам, Зеленский заверил, что этот «элемент будет реализован», когда новое правительство пройдет процесс формирования.

Сам Зеленский, заметим, во время выступления непосредственно слово «эксгумация» не употребил, сказав о проведении «поисковых работ». Но развеял возникшие сомнения и одновременно породил новые вопросы и упреки в адрес польских СМИ, якобы «додумавших» этот тезис, на своей странице в Facebook вечером 31 августа: совместные экспедиции будут заниматься поиском и перезахоронением на родине погибших польских и украинских воинов и мирного населения.

Вопрос, на который теперь придется еще ответить Зеленскому, – это формулировка «перезахоронение на родине». Что имел в виду президент? Все останки украинцев и поляков эксгумируют и перезахоронят на территории Украины и Польши соответственно? Речь идет о своего рода «обмене останками» или же только о перезахоронении украинцев? Ясности пока нет. Но, возможно, она появится в рамках работы двусторонней рабочей группы, о перезагрузке которой в Варшаве объявил Зеленский.

Что касается польской стороны, то украинский президент заявил, что и она будет заботиться о памятниках и могилах украинцев. Дуда же не был столь прямолинеен. Глава польского государства ограничился лишь утверждением, что действия должны быть «взаимными», и обещаниями обсуждать этот вопрос с различными группами и местными властями. И как бы все.

Несмотря на это, встреча прошла достаточно тепло, что обусловлено надеждой Варшавы на результат благодаря более сговорчивому президенту Украины. Зеленский вообще окрестил переговоры «прорывом» для польско-украинских отношений. Что ж, может быть.

Но повторимся: конкретных договоренностей все же не было. Дуда пообещал «говорить», а Зеленский на словах пообещал отменить мораторий. Документально эти заявления закреплены не были. Что, к слову, как пишет «Европейская правда» со ссылкой на польского дипломата, работающего в украинском направлении, возмутило Варшаву.

В Польше, со слов собеседника издания, ждали обещания отменить мораторий и надеялись увековечить это на бумаге. И даже засылали приглашения Вадиму Пристайко еще до того, как он стал главой МИД, чтобы утрясти все детали и подготовить процесс подписания документа.

Консультации не состоялись, а Варшаве пришлось удовлетвориться лишь словами Зеленского. Впрочем, вероятно, такой маневр мог быть заранее спланирован в ОПУ, где понимали, что польская сторона не будет торопиться с соизмеримым ответом на уступки Украины.

Потому первым этапом движения к снижению напряженности стали декларации и расшаркивание. Так, Зеленский, очевидно, смягчал позицию Варшавы обещанием отменить мораторий, планами по возведению мемориала примирения на общей границе (красиво, но бесполезно) и напоминанием о том, что украинцы воевали с войсками нацистской Германии в рядах польской армии, и обещанием отменить мораторий.

Что занятно, президент Украины не упоминал об участии СССР в нападении на Польшу в 1939 г. ни на пресс-конференции с Дудой, ни во время брифинга с вице-президентом США Майком Пенсом. Хотя оба щедро критиковали Москву за ее агрессию в отношении Украины. Возможно, Зеленский осторожничал из-за срыва Кремлем освобождения украинских политзаключенных, то есть попросту не решился злить Россию.

Возвращаясь же к «прорыву» Зеленского, отметим, что в случае совершения Варшавой эффективных действий в направлении исторического примирения украинский президент выполнит свое обещание, имея теперь в своем распоряжении монополию на законодательную и исполнительную власть. Продуктивный диалог с Польшей в принципе возможен.

И первый шаг в направлении такого важного партнера, как Польша, сделать, даже если не ты начал эскалацию в отношениях, не так уж зазорно. Даже мудро. И в пику сторонникам позиции «око за око, зуб за зуб». Это прагматический подход к выстраиванию более тесной кооперации со страной, который с течением времени может трансформировать ее в полноценного союзника без всяких оговорок.

Главное, чтобы данные обещания не оказались в итоге сдачей интересов. На что в принципе справедливо указал глава Института нацпамяти Украины Владимир Вятрович: «Односторонние уступки Украины (отмена выдачи разрешений на поисковые работы на территории Украины) без ожидаемых со стороны Польши (восстановление хотя бы одного из разрушенных памятников) лишь ухудшат ситуацию… утвердят не партнерские отношения между нашими странами, а отношения доминирования одной над другой».

Чтобы избежать такого сценария, нужен своего рода постоянный мониторинг решений и действий Варшавы в рамках той же двусторонней группы. И важно понимать, что правящей польской партии «Право и справедливость» очень нужна отмена пресловутого моратория, поскольку она станет огромным плюсом к рейтингу партии перед парламентскими выборами, которые состоятся уже в октябре. Получается, что обещание Зеленского позволить эксгумацию одновременно сулит определенные риски и при должном подходе является достаточно серьезным механизмом оказания влияния на Польшу.

Отдельно двусторонней группе следует согласовать оперативное и справедливое реагирование на провокации со стороны России, в частности, руками польской «Фаланги» или кремлевских марионеток в Украине. Москва уже неоднократно доказывала, что умело играет на исторических противоречиях Польши и Украины.

Без проведения основательной подготовки к восстановлению сотрудничества единственным прорывом визита Зеленского в Варшаву станет подписание трехстороннего меморандума о поставках сжиженного газа из США в Украину через Польшу.

Реформ нет, есть законопроекты

В контексте встречи Зеленского с Пенсом упомянутый выше меморандум также пока видится единственным позитивным моментом. Да, их переговоры прошли неплохо в контексте легитимизации президентства Зеленского Белым домом. За что глава государства время от времени рассыпался в благодарностях перед американским вице-президентом: за поддержку, за речь о Второй мировой на площади Пилсудского.

Правда, президент Украины явно был напряжен, а вице-президент США, вероятно, в связи с этим чувствовал себя неловко. На кону стоит очень многое: встреча с Трампом и визит в Вашингтон, что он обсуждал с вице-президентом, как и предоставление военно-технической помощи, которая пока заморожена.

Да и сама по себе встреча с точки зрения статусности, выстраиваемых взаимоотношений между новой властью, критикуемой ранее за связи с Игорем Коломойским, и Штатами проходила на самом до сих пор высоком уровне. Конечно, Зеленский уже общался и со спецпредставителем Госдепартамента Куртом Волкером, и с советником по нацбезопасности Джоном Болтоном, оказывающим большее влияние на Трампа (создание американских киберсил, противостояние с Ираном и Китаем), нежели Пенс. Но формально правой рукой является все же вице-президент.

И Пенс, помимо радости от встречи с шестым президентом Украины и переданной им похвалы Трампа за «хороший старт», также обозначил повестку продолжающегося диалога: обсуждение выполнения Минских соглашений, вопросов безопасности, энергетического сотрудничества, в частности энергонезависимости Украины, посредством диверсификации поставок газа. Также Пенс отметил, что хотел бы знать больше о прогрессе в реализации обещанных реформ.

На что Зеленский, недавно «отметивший» 100 дней президентства, ответил, что «наш парламент» работает лишь три дня, но, мол, господин Пенс, не переживайте, мы внесли уже 74 законопроекта. Но какого качества эти законопроекты, не знает, наверное, даже большинство депутатов из монобольшинства в Раде.

Вдобавок Зеленский приписал себе запуск Антикоррупционного суда, пообещал перезапуск антикоррупционных ведомств. Как известно, у Белого дома есть вопросы к НАБУ в контексте истории о сотрудничестве с демократами. Плюс похвастал сменой главы СБУ и Генпрокуратуры и «новым молодым правительством». Насколько американский вице-президент был удовлетворен этим ответом и общением в целом, наверняка неизвестно.

Очевидно, что их переговоры в польской столице омрачил срыв освобождения украинских узников Кремля по вине последнего, а также фактические нарушения договоренностей относительно Станицы Луганской, где боевики пусть и начали демонтаж фортификационных сооружений, но, как сообщалось, ранее возводили новые. В то время как, пишет пресс-центр ОС, украинская сторона в девять утра 2 сентября продолжила выполнение взятых на себя обязательств. Что является поводом для головной боли не только для Зеленского, уже приготовившегося праздновать победу, но и для Вашингтона в рамках большой сделки с Москвой.