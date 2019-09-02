Закон о кинематографе: «слуги народа» лоббируют интересы иностранных продюсеров

Народный депутат Украины от партии «Европейская солидарность» Николай Княжицкий раскритиковал законопроект от «Слуги народа» о кинематографе, предусматривающий возврат средств иностранным компаниям, снимающим фильмы в Украине. Княжицкий на своей странице в Facebook пишет, что такой законопроект направлен против украинского кино.

Речь идет о проекте закона № 1058 о внесении изменений в Закон Украины «О государственной поддержке кинематографии в Украине» относительно государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине». Законопроект внесен на рассмотрение президентом как неотложный.

«Первый же закон о кинематографе, поданный моими коллегами из «Слуги народа» и определенный Зеленским как неотложный направлено против украинского кино. В свое время мы подготовили закон о государственной поддержке кинематографа, в котором впервые определили понятие кэш рибейту. Это когда страна возвращает продюсеру часть его расходов на съемки фильма при выполнении определенных условий», – пишет Княжицкий.

Такая система делает страну интересной для съемок как украинскими продюсерами, так и зарубежными. Так вот, депутаты «Слуги народа» и Владимир Зеленский предлагают запретить возвращать средства украинском, как предлагают в законе Княжицкий с коллегами, а позволить только иностранцам.

«Идея нашего закона заключалась в том, чтобы иностранные и украинские специалисты были заинтересованы в том, чтобы проводить съемки или привлекать специалистов в Украине. Поэтому возмещение квалифицированных расходов предполагалось для всех, в том числе для украинских студий. Иначе получается, что украинский производитель более заинтересован в съемках за границей чем здесь, в Украине, поскольку там ему расходы возместят, а в Украине нет», – отмечает Княжицкий.

Поэтому предложенные новым законопроектом изменения входят в противоречие с идеей закона о господдержке кинематографии.

«Кроме того, ограничения украинских субъектов кинематографии в праве на возмещение только потому, что они украинские противоречит статье 24 Конституции. За ней «не может быть привилегий или ограничений по признакам … места проживания … или другим признакам», – подчеркнул Княжицкий.

Перший же закон про кінематограф ,поданий моїми колегами із «Слуги народу» і визначений Зеленським як невідкладний… Geplaatst door Mykola Kniazhytsky op Zondag 1 september 2019

Введение законопроектом дискриминации украинских субъектов кинематографии по месту их регистрации противоречит статье 24 Конституции, а следовательно, не может быть поддержано.

«Я изучил методологию рибейту в других странах. Посмотрел законы Грузии, Греции, Португалии и даже России. Все возвращают средства как иностранным, так и собственным компаниям. Завтра первое заседание комитета и я попробую убедить коллег привести закон в соответствие с Конституцией и потребностей украинского кино», – резюмирует нардеп.