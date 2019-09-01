Окаянные дни Зеленского. Сложности внешней политики Украины

Как много дипломатических ударов должен перенести украинский президент, прежде чем это осознать, неизвестно. Но пока еще есть время исправить беспорядок.

Президент Трамп, похоже, решительно настроен простить своему российскому коллеге Владимиру Путину вторжение в Украину. К сожалению, внешнеполитические неудачи новых украинских лидеров не улучшают ситуацию, пишет на страницах «The Washington Post» журналист, научный сотрудник «Atlantic Council» Максим Эристави, перевод подготовлен изданием «Новое Время».

Намедни в этом году, на волне надежд и оптимизма, украинцы избрали президентом Владимира Зеленского. Многие за рубежом также выразили сдержанный оптимизм: во времена, когда демократия в мире дается нелегко, победа прогрессивного антиистеблишментского движения в Украине подбадривает.

Прошло три месяца после инаугурации, а энтузиазм внутри страны никуда не исчез. Впрочем, попытка Зеленского перезагрузить внешнюю политику Украины обернулась катастрофой, и способствует глобальным потугам Путина реабилитировать себя.

Во-первых, офис Зеленского оказался вовлеченным в кампанию протрамповских политтехнологов, включая личного адвоката Трампа, юриста Рудольфа Джулиани, преследующую цель откопать что-то на бывшего вице-президента Джозефа Байдена, чей сын Хантер занимался сомнительными инвестициями в Украине. Команде Зеленского следовало бы оставаться в стороне от этих скандалов, однако она была втянута в ряд встреч между людьми Зеленского и Джулиани, не добившись таким образом ничего, кроме хаоса в связях с общественностью.

Сейчас бывший мэр Нью-Йорка открыто позирует на фото с политическими советниками Зеленского, а Офис украинского президента ведет сложные переговоры с Администрацией Трампа о назначении даты для первого визита Зеленского в Белый дом.

Недобрым повеяло нынче, когда Трамп начал продвигать возвращение России в Большую семерку, клуб ведущих индустриально развитых стран — даже несмотря на то, что Москва не подает никаких признаков отказа от контроля над аннексированным украинским Крымом, российские войска до сих пор оккупировали часть территории Украины, а более 100 украинских политзаключенных находятся в России.

Не слишком повезло Зеленскому и в Западной Европе. На своей недавней встрече с Путиным французский президент Эммануэль Макрон описал войну на востоке Украины как «раздражитель», что вызывает недоумение, когда речь идет о российском военном вторжении, унесшем более 13 тыс жизней. Сближение Макрона с Путиным выглядит особенно тревожным после нескольких месяцев публичного броманса между украинским и французским президентами. Личная дипломатия Зеленского не сделала из Макрона союзника.

Вместо этого французский президент обещает «опять объединить Россию и Европу вместе», а недавно обсуждал судьбу Украины с Путиным без присутствия хотя бы одного украинского чиновника.

Во время еще одного проявления личной дипломатии, первой встречи Зеленского с немецким канцлером Ангелой Меркель в Берлине в июне, Германию не удалось убедить от ведущей роли по возвращению России обратно в ПАСЕ, ключевой европейский межпарламентский орган.

Этот шаг означал важный прецедент: Россию впервые вернули в международную организацию без каких-либо уступок в вопросе агрессии против Украины. (Немцы также проигнорировали просьбы Украины прекратить строительство газопровода Северный поток-2, который украинцы рассматривают как подрывающий их договорные позиции относительно Москвы.)

Наконец, усилия Зеленского перезагрузить отношения с Путиным также едва принесли результаты. Вскоре после прихода в офис Зеленский решил начать стратегию прямой телефонной дипломатии с Путиным. Международные союзники Украины предостерегали его против такого шага, мол, это может поставить под угрозу усилия Запада по ведению переговоров о мире. И Зеленский все же пошел вперед — впрочем, его первая попытка организовать обмен российских и украинских узников потерпела фиаско.

Чтобы взять верх над Россией, Украине необходимы умные, креативные и габаритные внешнеполитические шаги, а не любительская личная дипломатия. В течение последних пяти лет Украина сделала грандиозную работу по построению своей международной позиции. И сейчас Зеленский отодвинул в сторону наиболее умелых украинских дипломатов с верой в то, что вместо них может полагаться на свою мощную харизму.

Как много дипломатических ударов должен перенести украинский президент, прежде чем осознать, что это была плохая идея, неизвестно. И все же пока есть время исправить беспорядок.

Во-первых, вместо игнорирования ключевых дипломатических талантов новым украинским лидерам следует поддержать их, усилив свои наиболее важные миссии в Берлине, Брюсселе, Париже и Вашингтоне.

Во-вторых, Зеленскому стоит пощадить украинский дипломатический корпус от своего реформистского рвения — успех дипломатии зависит от последовательности. Более того, Украине необходимо повысить своих топовых женщин-дипломатов и назначать кого-то из них на должность министра иностранных дел, что обеспечило бы хороший способ противодействия исключительно патриархальной культуре российской дипломатии.

В-третьих, Украина должна быть смелой в перегрузке внешней политики в регионе и тесно сотрудничать с дипломатами, представляющими демократии. Такие шаги могут включать проведение регулярных саммитов с союзниками Украины и создание совместных «ситуативных комнат» со странами, которые придерживаются аналогичных позиций, чтобы координировать свои ответы на агрессивную политику Кремля.

Конечно, мы не можем все сбрасывать на президента и его плохие политические опции. Кремль годами инвестировал в пророссийских политиков на Западе, втайне оказывая влияние на публичные дебаты и подрывая прогрессивные ценности в других демократиях. Нынешнее невезение глобальных лидеров в защите либерального международного порядка усугубляет проблему.

Если вы сосед России, вы не можете позволить себе слабости во внешней политике. Если выживание вашего государства зависит от сильной международной солидарности, тогда даже единственный ошибочный внешнеполитический шаг может оказаться слишком большим.