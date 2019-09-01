«Путч» Порошенко. Почему переворот в Украине может быть только шуткой?

Пятый президент якобы планирует переворот. Об этом стало известно из телефонной переписки депутатки Лизы Богуцкой. Сама «слуга народа» объяснила: про путч – это не шутка.

В четверг фотокорреспонденты запечатлели переписку Богуцкой, где та объясняла, что Арсена Авакова пока оставили во главе МВД, поскольку Петр Порошенко готовит переворот. В декабре. Те, кто раньше читал блоги экстравагантной «слуги народа», восприняли ее записи как неудачную шутку, пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы».

«Но сама избранница пояснила: «завтра с танками Порошенко под Раду не приедет, но то, что будет вынашивать планы вернуться, – факт», – пишет Сетевой Оракул.

Далее приводятся объяснения самой Богутской, которое она дола после обнародования фото ее переписки на телефоне.

«Не так давно Порошенко на своей странице призывал своих сторонников блокировать Раду и сделать Майдан с горящими шинами, если что-то пойдет «не так». Это не попытка сделать переворот?» – вопрошает Богуцкая.

При этом она не уточнила, когда Порошенко призывал к новому Майдану. Но самое интересное другое – в какой мере изложенный Богуцкой сценарий может реализоваться?».

«Представим, что Богуцкая не нафантазировала, а просто пересказала своему собеседнику некую технологию, о которой могут догадываться новые хозяева страны, потому пытаются остановить ее развитие. Итак, для переворота необходимы несколько вещей», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Первая – подконтрольные люди в силовых структурах. У Ивана Баканова было достаточно времени, чтобы почистить СБУ от людей Грицака и Порошенко. Насколько известно, в спецслужбах уже прошли кадровые чистки наверху.

Об МВД и его главе Богуцкая уже написала. То есть ведомство Авакова из путча исключается априори. Остаются военные. Там также прошли кадровые перестановки.

«К тому же военный мятеж в Украине можно исключить по другой причине – у нас, в отличие от стран Африки, Азии и Латинской Америки, армия не является политическим игроком. Вполне возможно, что в рядах армейцев хватает приверженцев Порошенко, но рисковать своей репутацией и жизнью, устраивая ради его возвращения к власти переворот, никто не станет», – подчеркнул Сетевой Оракул.

Вторая важная вещь – для путча должны созреть условия и его идеологам необходима серьезная поддержка населения. Пока что предпосылок для масштабного возмущения деятельностью Зеленского и его команды в обществе нет. Возможно, они появятся в случае серьезных уступок Кремлю.

«Однако дальше маршей протеста дело не пойдет. Разве что подключатся другие политические силы, те же националисты. Но они уж точно не будут играть на стороне Порошенко, против которого еще недавно устраивали шумные акции», – отмечает Сетевой Оракул.

Третье – самому предшественнику Зеленского не нужен никакой путч. Да, он обещал своим сторонникам вернуться на должность президента.

Но не ценой прекращения существования государства. Так что в истории с «декабрьским переворотом» от Богуцкой следует обратить внимание на другие моменты.

Во-первых, такое развитие событий выглядит как информационный вброс, выгодный России. Там явно истосковались по «украинским фашистам» – с отходом от власти Порошенко резко «выключились» уличные протесты, а в информационном пространстве значительно поубавилось зрады. Потому ее надо выдумать. Отсюда и конспирология о готовящемся путче. Надо же о чем-то говорить.

Во-вторых, страшилки о перевороте могут также играть роль мобилизующего фактора для «слуг народа»: если будете делать глупости и давать поводы, то вернется Порошенко. Со всеми вытекающими из этого неприятностями для «зеленых». Впрочем, не факт, что такие страшилки всерьез кто-то воспринимает. Разве что Богуцкая.

И, в-третьих, вполне вероятно, что кем-то готовится сценарий по зачистке страны как от связанных с Порошенко людей, так и от активных порохоботов. Самый радикальный способ – обвинить в подготовке государственного переворота и быстро накрыть всех заговорщиков. Как это сделал Эрдоган в Турции.

«Правда, у нас такого размаха не выйдет. Да он и не нужен – нелюбовь к Порошенко у значительной части населения столь велика, что заставить поверить в «Петра-путчиста» можно проще – криминальным телесериалом на «1+1», – резюмирует Сетевой Оракул.