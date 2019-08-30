Ролевые игры в Раде. «Эльфы», «гномы», «герои» и «орки» украинской политики

В ходе первого заседания Верховной Рады IX созыва все причастные смогли попробовать себя в новых социальных ролях.

Ролевой переход, а в случае с внезапным обретением или утратой власти это скорее ролевой прыжок, – испытание, которое далеко не всем удается пройти успешно. Однако этими переходами, собственно, и вымощена дорога к подлинной демократии, пишет на страницах «Фокуса» политический психолог Светлана Чунихина.

Жить в обществе, не играя никаких ролей, невозможно. В этом нет никакой драмы вроде шекспировского «весь мир – театр», это вообще не о притворстве. Роль – всего лишь выработанный человечеством способ упорядочивания разнообразного, сложного и часто противоречивого социального опыта. Собственно, это лишь набор предписаний о том, что определенное поведение соответствует определенной ситуации.

В течение дня среднестатистический взрослый человек примеряет на себя несколько разных ролей – семейных, профессиональных и так далее. И это не обязательно требует какого-то лицедейства.

Меняя роли, вполне можно оставаться искренним. В какой-нибудь улучшенной версии нашего мира, где люди разумны, а предписания прозрачны и четко сформулированы, так оно и было бы.

Но мы этой роскоши лишены. Поэтому в нашей ситуации каждый ролевой переход, особенно связанный с властью, сопровождается курьезами, глупостями и стыдными поступками.

Если бы к заседанию нового парламента нужно было придумать заголовок, то подошла бы цитата из выступления первого вице-спикера Руслана Стефанчука: «Щоб воно не було більше в тому варіанті, яке демонструвалось нам». В смысле, что новый парламент должен быть не то, что все предыдущие, которые напрочь утратили народное доверие.

Неприемлемые проявления парламентаризма по-старому, по мнению спикера Дмитрия Разумкова – это заспамливание важных законопроектов тысячами поправок, кнопкодавство, прогулы и драки.

Президент Зеленский от себя добавил еще и прогулы. Иными словами, от народных депутатов ожидают другого поведения. Но какого?

Когнитивные науки и психоанализ с разных сторон подошли к пониманию важного психологического правила: требования, предписания и нормы необходимо формулировать только в позитивных терминах, без всяких «не». «Не будь как Петя» – это еще не требование. Нужно четко указывать, какое именно поведение является необходимым и желательным.

Между тем новый парламент работает в соответствии с Регламентом не просто старым, а написанным в поддержку несуществующей уже Конституции. Нечеткость правил, по которым действует парламент, еще больше размывает и без того смутные общественные представления о роли народных депутатов. И провоцирует народных избранников, которые только-только входят в новую для себя роль, на ошибки и поведенческие эксцессы.

Дмитрию Разумкову, например, никак не давались имена коллег. Елену Кондратюк он назвал Ириной Констанкевич (почти по Фрейду). Руслан Стефанчук неуместно и неумело пустил слезу в конце своего выступления.

Лиза Богуцкая в мессенджере на смартфоне, которые для народных избранников давно перестали быть средством частной переписки, поделилась с кем-то конспирологической теорией о госперевороте, который серьезно готовит Порошенко. И это все попало в объектив.

Михаил Радуцкий писал совсем уж похабные комментарии, и они тоже стали достоянием общественности. Государство в смартфоне, о котором грезит Зе-команда, – касается и подобных случаев в том числе. Ролевой переход от частного лица к публичному требует серьезной перестройки образа жизни даже в таких мелочах, как «чатики».

Но не только политическим новобранцам пришлось сегодня примерить новую роль.

Старослужащих переход коснулся тоже. Петру Порошенко и его соратникам предстоит окончательно смириться с политическим поражением и ролевыми ограничениями, с этим поражением связанными.

Пока у них получается не очень, и многочисленные выступления членов фракции «Европейская солидарность» сегодня выглядели скорее мелочными придирками, чем непримиримой принципиальностью оппозиции.

«Батькивщина» входит в совершенно новую для себя роль второй скрипки, которую к тому же еще не факт, что возьмут в оркестр. Бывшим регионалам приходится прикладывать титанические усилия, чтобы соответствовать требованиям закона о языке: украинский им совсем чужой, но если они хотят играть (а они хотят), приходится играть по правилам.

Вот про партию «Голос» в этой связи сложно сказать что-то определенное. Им, видимо, еще предстоит обрести в полной мере свой политический голос.

В исполнительной власти – тоже сплошь новички, каждый из которых по-своему интерпретирует новые для себя ролевые предписания.

Премьер-министр предпочел сразу задать ключевой нарратив, в рамках которого он мыслит деятельность правительства. На Майдане было страшно, а сейчас в Украине не страшно, и это наш фундамент, – заявил он.

Министр обороны почему-то пытался отвечать на депутатские вопросы поверх процедур и церемоний. Судя по всему, он человек конкретный.

Глава СБУ не стеснялся мрачновато шутить – видимо других шуток, кроме мрачных, должность не предусматривает, а совсем без шуток нельзя, бэкграунд не пускает.

Всем этим людям, как и их соратникам в парламенте, тоже предстоит входить в новый статус в условиях неопределенности правил и предписаний. По Конституции правительство подотчетно парламентскому большинству. По факту и те, и другие – производные ошеломляющего электорального успеха президента Зеленского.

Потому что главным дебютантом вчерашнего дня были не народные депутаты и не члены правительства, а президент. Владимир Зеленский ведь тоже совершил свой ролевой переход – от обычного президента к президенту-монополисту.

Судя по довольно нервно-возбужденному состоянию, для него это тоже испытание. Каким президентом быть не надо, украинцы знают досконально.

У нас таких президентов, в том числе монополистов, было аж пять человек. А вот с позитивными предписаниями все сложно. Роль хорошего, или хотя бы приемлемого, президента в Украине прописана смутно. Скорее, не прописана вообще.

Поэтому Владимиру Зеленскому и его команде придется много импровизировать, совершая досадные, дурацкие и стыдные ошибки, и маскируя их хорошими (или как получится) шутками. Вроде этой: «Меньше смсок, пожалуйста, больше законов!».