Отложенное рандеву с Зеленским. Почему Трамп не приедет в Варшаву?

«Мы так ждали, выполняли»… А президент США Дональд Трамп внезапно отменил свою поездку в Варшаву, где должен был встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Президент Владимир Зеленский вероятно увидится с американским лидером Дональдом Трампом уже в Нью-Йорке. Встрече в Варшаве помешал ураган угрожающий Флориде, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

Общаясь с журналистами в Розовом саду, Трамп объяснил, что вынужден пренебречь мероприятиями по случаю 80-летия начала Второй мировой войны в связи с подступающим к берегам Флориды мощным ураганом четвертой категории «Дориан».

Признаться первым делом в голову могут закрасться конспирологические измышления. Но никакой «зрады» в срыве встречи Трампа и Зеленского на самом деле нет. Не стал бы американский президент из-за возможного невыполнения Зеленским неких условий Вашингтона наказывать своих польских друзей и президента Анджея Дуду в частности.

Дуда поймет

Со стороны Трампа выбор такой причины для отмены визита стал бы проявлением неуважения к руководству Польши, к которому американский президент очень тепло относится. А почему нет? Команда презеса Ярослава Качиньского близка по духу и идеологии к Трампу – такие же популисты.

Два – Польша входит в число стран-членов, которые тратят 2% от ВВП на оборону, а таких стран не так уж много.

Три – Польша активно закупает американское оружие.

Четыре – Польша хочет увеличения присутствия американских войск на своей территории и, мало того, готова финансировать в полном объеме строительство «Форта Трамп». В общем, золото, а не партнеры и союзники.

Конечно, в Варшаве восторга из-за отмены визита Трампа не испытывают, ведь уже 13 октября в Польше состоятся парламентские выборы. А для «Права и Справедливости» не лишним было бы показать своему консервативному избирателю 45-го американского президента в компании Дуды и других высокопоставленных чиновников из ПиС.

С другой стороны, вопросы сотрудничества в военной и других сферах между США и Польшей и без того уже отлажены. Потому присутствие Трампа на мероприятиях в Варшаве носило в первую очередь важный символический политический жест. Тем более что вместо себя он отрядил в Польшу вице-президента Майка Пенса.

Впрочем, лично для Трампа такой характер носит и ураган «Дориан». Дуда и Качиньский поймут. Остаться дома по этой веской причине – отличный шанс для президента США набрать электоральных очков в качестве отца нации, который рядом в сложную для американцев минуту и готов прийти на помощь.

Ранее, когда Штаты сталкивались со стихийными бедствиями, хозяин Овального кабинета, в принципе, неплохо себя зарекомендовал именно в ипостаси «отца нации». И с «Харви», и с «Флоренс», и с «Марией».

Чрезвычайные службы во время ликвидации последствий всех трех ураганов работали хорошо и слаженно. Да и сам Трамп, откинув разного рода ляпы, тоже был вовремя и на своем месте.

Позитивно в США оценили и то, что президент назначил главой FEMA (Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях) не лояльного или близкого к нему человека, что характерно для кадровой политики Трампа, а пользующегося уважением специалиста – Брока Лонга, работавшего долгое время в управлении кризисными ситуациями. То, что Лонг «спекся» на использовании служебного транспорта для поездок с работы из Вашингтона домой в Хикори (Северная Каролина), и потерял работу в марте 2019 г., уже не вина Трампа.

Назначенный им глава FEMA хорошо управлялся с ураганами. Теперь этим занимается его зам – Пит Гэйнор, имеющий 10-летний опыт в борьбе с чрезвычайными ситуациями.

Теперь Гэйнору придется сопровождать Трампа, ведь когда «Дориан» зовет, нельзя заставлять ждать ни его, ни американского избирателя. Тем более что очередные выборы президента США все ближе.

Лопата снега для Зеленского

Президент Украины с большей долей вероятности весьма и весьма огорчен срывом его долгожданной встречи с Трампом, которая благотворно повлияла бы на имидж Зеленского в мире.

Безусловно гаранту эта новость подпортила вчерашний праздник «турбо» назначений в Раде, где он иногда изображал вождя, то подгоняя руководство парламента, то саркастически называя «молодцами» фракцию партию «Голос» (за неголосование по кадровым вопросам) и нардепа от «Евросолидарности» Алексея Гончаренко (посмел указать на назначение друзей президента на высокие посты). Вроде бы все хорошо шло, и после парламентского блицкрига можно было насладиться компанией президента Соединенных Штатов, но нет…

А ведь Зеленский и его команда, в принципе, уплатили свою цену за возможность повидаться с Трампом 1 сентября, и обсудить детали крупной сделки. Хотя о сделке говорить рано. Потому как, к примеру, вопрос с обменом заключенными с Россией к тому времени или не решился бы, или решился бы частично.

Да и конкретики по встрече «нормандской четверки» по-прежнему нет. Следовательно на данном этапе лично Трампу говорить с Зеленским не о чем. Для него скорее всего куда большее назначение имеет визит советника по нацбезопасности Джона Болтона в Минск.

Даже с учетом уплаченной Офисом президента «цены». Речь о формировании нового Кабинета Министров, куда не попал находящийся в опале в Вашингтоне Андрей Богдан. Премьером стал Алексей Гончарук. Далее: Оксана Маркарова сохранила пост главы Минфина, а портфель министра экономики отошел Тимофею Милованову, аффилированному с финансистом Джорджем Соросом. Да, последний Трампу и любому уважающему себя консерватору (не только в США) не друг.

Но, с другой стороны, Милованов точно будет поглядывать в сторону Вашингтона и будет своего рода группой поддержки для Гончарука. Также Министерство соцполитики отошло главе компонента реформирования системы здравоохранения Проекта USAID (Агентства США по международному развитию) «Реформа ВИЧ-услуг в действии» Юлии Соколовской.

С Уляной Супрун не сложилось. Потому что разношерстные украинские политики и политсилы уж больно ее демонизировали. Хотя не все так однозначно. Ведь преемницей Супрун стала Зоряна Скалецкая (Черненко), эксперт по вопросам реформирования системы здравоохранения, которая в целом поддерживала медреформу Супрун.

С большей долей вероятности кадровые назначения удовлетворят партнеров в США. А более предметно поговорить президенты успеют. Например, в Нью-Йорке во время сессии Генассамблеи ООН, начинающейся 17 сентября. К слову, к тому времени и обсуждать уже, наверное, будет что.

И помимо «нормандского формата» или обмена заключенными более ясной будет картина с замораживанием предоставления Штатами помощи. В качестве награды за терпение и уступки в вопросе формирования правительства Зеленский может получить в Нью-Йорке гарантии того, что программы помощи Украине под нож не пойдут.