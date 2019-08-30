Цена освобождения Сенцова. Что потребует Россия от Украины взамен заложников?

При этом следует учитывать, что нацлидер России Владимир Путин не дал бы своего согласия на обмен, если бы не имел серьезного плана в отношение Украины и уверенности в его реализации. Возможны варианты развития событий предлагает рассмотреть в своей публикации на страницах издания «Depo.Война» главный редактор Андрей Коваленко.

«Обмен пленными происходит. Родственники удерживаемых в плену на России моряков заявили, что они уже в Украине и им это подтвердили. Пресс-секретарь СБУ Гитлянская говорит, что переговоры продолжаются и осталось немножко. Генпрокурор Рябошапка делает перепост в Фейсбуке информации рядовой девушки из ВР о том, что обмен состоялся. Россияне уже пишут о завершении «холодной войны». А Офис президента просит подождать…», – пишет главный редактор.

«Сенцов, Гриб , Балух, Карпюк… Все они возвращаются домой, а задержанные в Украине россияне отправляются в Москву», – добавил он.

В этой истории важны несколько моментов.

Цена обмена для Украины.

Россию исторически никогда не интересовали собственные граждане. Они не признавали их своими во многих войнах. Поэтому стоимость Сенцова – это не Вышинский. Как и других наших не меняют на пленных россиян из украинских тюрем. Их меняют на ресурсы и территорию.

«На последнем саммите G7 обсуждали возвращение России в формат G8. Трамп и Макрон больше всех высказывались за такой сценарий, но при условии урегулирования конфликта с Украиной. Лишь потом Великобритания, Германия, президент Зеленский и другие начали говорить, что возвращение россиян невозможно. Но лишь украинская сторона вспомнила о Крыме. У других он не стоит на повестке дня», – подчеркивает Коваленко.

А еще есть заявление Зеркаль про антироссийские санкции, которые будет сложно удержать. И звонок Макрона Зеленскому после голосования в ВР за новое правительство – разговор был как раз об этом, а еще войну и G7. Ранее Макрон говорил с Путиным…

А еще ранее Трибунал ООН приказал освободить наших моряков.

«Поэтому цена за Сенцова и других – это возможное смягчение европейских санкций, а может даже и американских. Если Украина пойдет на новую Крупную сделку по миру. Что-то вроде всем известной крупной сделки в Будапеште», – отмечает Коваленко.

Такой сценарий устраивает почти всех. Европа наконец сможет спокойно вести бизнес с РФ. Трамп подойдет к выборам 2020 на волне победителя, который уладил конфликт, «порожденный» администрацией Обамы и демократами. Украина получит мир. Вот только на условиях агрессора с последующим особым статусом Донбасса и реинтеграцией марионеточных республик на условиях Москвы.

«Россия же получит больше возможностей для раскола Украины внешними силами и внутренними, с помощью собственной партии ОПЗЖ в парламенте и кучей информационных ресурсов», – подчеркивает Коваленко.

Как не создать вторую «Савченко»?

Второй вопрос – внутренний. И, на первый взгляд, слишком банальный: давать ли освобожденным пленным Героя Украины. Прежде всего, Олегу Сенцову.

«Мы все помним опыт Порошенко с Савченко. И кем оказалась Савченко после российской тюрьмы. Так же мы не знаем, удалось ли россиянам сломать и завербовать наших ребят. ФСБ вполне способна на это», – подчеркивает Коваленко.

Поэтому новая власть должна подумать над вопросом наград, не наступив на грабли предшественников. И о дальнейшей судьбе этих людей также. Условный Сенцов станет мощным пиаром для Зеленского.

«Но кем он будет после освобождения? Писать книги, снимать кино или же заниматься театром. Или пойдет в условное Госкино и выше…», – отмечает Коваленко

Это вопрос, который должны решить. И СБУ должна работать с освобожденными из российского плена.

«Ибо враг коварен», – резюмирует Коваленко.