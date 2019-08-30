Проигранный раунд информационной войны. Зачем Путину обмен пленными?

Украина проиграла очередной раунд информационной войны. Проиграли потому, что хотели пиара и лайков. И еще мыслили одноходовкой: «мы выпускаем ихних, а они просто так отдадут наших».

Путин применил простой прием, который он обыгрывал множество раз. Суть приема следующая: заставить соперника считать, что дело сделано, подогреть информационный шум (официальные российские лица, между прочим, молчали об обмене – и это ключевой момент), а затем отыграть все назад. И начать торги заново, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп Украины Вадим Денисенко.

«Действительно, команда Зе очень много поставила на этот обмен. И Путин это знает. Команда Зе очень далеко зашла в информационном шуме, и здесь они должны поблагодарить и Рябошапку, который, будучи генпрокурором, поставил пост со ссылкой на простого работника Рады», – пишет экс-нардеп.

Денисенко отмечает, что за все произошедшее надо поблагодарить председателя СНБО, раньше времени приехавшего в Жуляны. А так же, надо поблагодарить всех тех советников, которые просто не хотят учиться на наших же ошибках.

«А стоило бы вспомнить 2013-й, когда Янукович сделал разворот от Европы и ждал, что на второй день «Газпром» даст новую цену на газ. В результате «Газпром» уже через несколько часов после антиевропейского заявления Януковича сообщил, что переговоры с Украиной нужно начинать почти с нуля», – подчеркивает Денисенко.

Далее автор пишет, что «отдельно нужно поблагодарить множество людей в соцсетях», которые подогревали информационный шум, даже не думая, что за этим шумом кроются судьбы людей, их родных и близких.

«Но есть еще один момент, который на самом деле является причиной сегодняшней ситуации. В погоне за пиаром мы в последние годы просто разучились задавать правильные вопросы самим себе. И пока мы не ответим на них себе же, причем, желательно, за закрытыми дверями, не стоит думать о пиаре», – отмечает Денисенко.

Итак, какие же эти вопросы?

Первое и самое главное: почему Путин пошел на обмен? Ради того, чтобы снова оказаться в «Большой восьмерке» и чтобы сняли санкции? Он мог и без этого обойтись. Это хороший бонус, но не более того.

Версия о том, что все это затевалось ради того, чтобы выманить боевика Цемаха, ключевого игрока в предстоящем судебном разбирательстве по сбитому малазийскому самолету, конечно же, правильная. Но она вторична.

Весь этот обмен – только первый шаг к большой сделке, на которую должен пойти Зеленский и о которой говорил Трамп. Как бы это цинично ни звучало, Цемах является нашим большим козырем. Возможно, одним из крупнейших.

Второй важный вопрос: прекратится ли война на Востоке после возможного обмена пленными? Вероятность этого очень мала. Война нужна Путину для того, чтобы держать в тонусе Украину и, что не менее важно, посадить за стол переговоров лидеров террористов, чтобы они стали частью переговорного процесса.

Третий вопрос: а что же будет с Крымом? Пока все его выносят за скобки. Но мы должны четко помнить, что вопрос Крыма – некий дамоклов меч, который посредством международных судов висит над россиянами. И снять эту проблему можно только двумя способами: либо Украина признает аннексию в той или иной форме, либо надо развалить Украину.

И, наконец, четвертый «текущий вопрос»: а что же будет в этой большой сделке, которую сейчас в формате Россия, Германия, США и Франция при участии Украины (довольно ограниченном и во многом символическом) готовят к следующей встрече в Нормандском формате?

«Насколько мне известно, есть следующие пункты», – отмечает Денисенко.

1. Амнистия всех без каких-либо претензий. Пока Украина не была готова к этому.

2. Закон о региональных языках, где по сути будут повторены основные новеллы закона Кивалова (есть идея принять его этой осенью).

3. Взаимное прекращение судебных исков с одновременным подписанием газового контракта (пока детали мне неизвестны, но это один из ключевых моментов для американцев).

4. Запуск Крымского канала (договор будет привязан к газовому контракту и идти в паре с ним).

5. Отдельный закон об особенностях функционирования «ЛНР»/«ДНР» с закреплением в Конституции всех пунктов, которые были прописаны в Минских договоренностях (должен быть принят к середине следующего года).

6. Самый дискуссионный вопрос – контроль над границей. Сейчас россияне де-факто предлагают какой-то квазиконтроль с общим контролем наших пограничников, представителей ООН и «народной милиции».

7. Отдельное решение о возвращении национализированной «ЛНР»/«ДНР» собственности прежним владельцам.

8. Будет подписан какой-то рамочный документ по безопасности по типу Будапештского меморандума.

9. Будет создан некий фонд по восстановлению Донбасса (обсуждается цифра в $10-15 млрд).

10. Если все это воплощается в жизнь, МВФ открывает нам новую программу на $30-50 млрд.

«Важный момент: для легитимации обсуждается возможность конституционного референдума вместе с местными выборами», – подчеркивает Денисенко.

Отдельно Денисенко отмечает – пока это лишь пожелания, а не официальный документ. Сейчас почти все будет зависеть от мастерства наших дипломатов.

Также Денисенко обращает внимание на еще один момент: общество готово легитимизировать все эти вещи. Сейчас украинцы находятся в той странной психологической фазе, когда хочется отмахнуться от любых проблем и сказать себе: я этого не вижу, значит, этого не существует.

«Поэтому если кто-то считает, что общество жестко выступит против такого варианта, тот глубоко ошибается. Проблемы, если они и начнутся, проявятся не ранее, чем через год, когда реальные убийцы с Донбасса начнут радостно и нагло прогуливаться по Крещатику», – резюмирует Денисенко.