Заморозка военной помощи США. Почему не следует вдаваться в панику?

Вопрос о размере обороной помощи со стороны США не является для Украины критически значимым. Украина, в целом, успешно справляется с оборонными задачами своими силами.

Президент США Дональд Трамп попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов. Информация об этом вызвала в украинских сегментах соцсетей бурное обсуждение, пишет заместитель директора «Института мировой политики» Николай Белесков.

Издание «Politico» принесло нам «зраду» откуда не сильно ждали – администрация Дональда Трампа оценивает эффективность использования помощи США на усиление обороноспособности Украины и поэтому заблокированы пока 250 млн долларов помощи по линии Пентагона до конца этого финансового года, который у американцев 30 сентября заканчивается.

«Здесь надо помнить несколько вещей, чтобы не превратиться в комментариях и оценках в Захарову или Скабееву», – пишет эксперт.

1. Дональд Трамп вообще скептически смотрит на помощь США другим странам. То есть это касается далеко не только Украины.

«Что мол только вот мы такие плохие», – отмечает Белесков.

2. Материально-техническая помощь США и в 2014-16 годах, когда ее больше давали, не была критически важной с точки зрения способности к отпору российской агрессии. Основная тяжесть несла сама Украина. Теперь же американская материально-техническая помощь и подавно столь важна – пара десятков ПУ к ПТРК Javelin и 210 ракет к ним это ничто по сравнению сотен ПУ к ПТРК «Стугна-П» и «Корсар» и тысяч ракет к ним поставленных военным в 2018 году.

«Основная масса американских средств сейчас идет на всевозможные тренинги и подготовку кадров, на обслуживание того что дали к этому по части техники. Доля же новой техники мизерная мягко говоря», – подчеркивает Белесков.

Тут следует напомнить и еще одно обстоятельство выделение финансовой помощи США в рамках поддержки обороноспособности Украины. Речь идет об общем объеме финансирования предоставленного Белым домом в соответствии с существующими программами военно-технического сотрудничества.

В марте прошлого года было принято совместное решение Белого Дома, Конгресса и Сената США по увеличению финансовой помощи Украине по оборонным программам на 2018 год.

«Президент США Дональд Трамп подписал принятый Сенатом и Палатой представителей Конгресса Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 финансовый год. Общий объем помощи Украине в документе определены в сумме 620,7 млн долларов США», – писал на своей странице в Facebook тогдашний посл Украины в США Валерий Чалов.

Выделение этих дополнительных ресурсов для обороны и реформ в Украине стало важным и четким сигналом о наличие стратегического партнера США. В России это сообщение вызвало явное неудовлетворение нацлидера Владимира Путина и его окружения.

«А так конечно полагаться можем только на себя. В принципе это и так понимали в Украине – отсюда и собственная ракетная программа. Просто такие вот новости из США это еще больше показывают», – резюмирует Белесков.

Видання POLITICO принесло нам "зраду" звідки не сильно чекали – адміністрація Дональда Трампа оцінює ефективність… Geplaatst door Mykola Bielieskov op Woensdag 28 augustus 2019

Очевидно и понятно, что роспропаганда будет стараться раскручивать соответствующее сообщение – мол «Украины теряет поддержку и доверие США». Задача Украины – не поддаваться на такие месседжи и четко помнить, что главный принцип международных отношений «Помоги себе сам», которым страна и общество в значительной мере следует с 2014 года.