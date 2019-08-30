Диктатура Зеленского. «Путч» Порошенко и «плечо» Тимошенко в Верховной Раде

Стартовала работа Верховной Рады IX созыва. Уже есть несколько скандалов, впрочем, они не затмили впечатления от скорости внесения законопроектов и, скорее всего, такой же скорости их принятия.

Юлия Тимошенко заявила, что «Батькивщина» не пойдет в оппозицию, но при этом обозначила красные линии, через которые не переступит: мир не путем капитуляции, поддержка развития украинской культуры, духовности и языка, недопущение распродажи сельскохозяйственной земли и стратегической государственной собственности, пишет на страницах «Depo.Власть» журналист Юрий Васильченко.

Учитывая задекларированные намерения новой власти, в положении «ни туда, ни сюда» Тимошенко долго не устоит, придется определяться, потому как подвинут конкуренты. Очевидно, ее движение в сторону оппозиции ускорится в случае объявления досрочных местных выборов. Пока же Юлии Владимировне выгодно подставлять плечо «слугам» – потом можно будет сказать: мы этого не хотели, но нас заставили идти в оппозицию.

Другая выгода Тимошенко – пока не конфликтовать с «зеленой» властью, при отсутствии действенных смыслов можно зарабатывать баллы на других смыслах. Язык, культура, мир без капитуляции…

На этих тезисах будет возвращать утраченное «Евросолидарность». Поэтому здесь очень важно для «Батькивщины» не дать порошенковцам – непосредственным конкурентам за патриотический электорат – уж слишком прочно закрепить за собой эти смыслы.

Ограничены в темах, интересных избирателю, и «ЕС». Собственно, кроме выше названных в арсенале ничего стоящего и нет. Разве что можно критиковать за недостатки во внешней политике. И с получением своего главы МИД, которым станет Вадим Пристайко, этих недостатков должно стать меньше.

Поэтому Порошенко и его соратникам придется что-то придумывать. А пока их усадили на парламентскую галерку, видим, как бывшая власть пытается быть иглой, которая колет «слуг». Особенно активно в этом упражняется Ирина Геращенко.

Также показательно, что «ЕС», которую многие раскритиковали за то, что вообще не отказалась от должностей в комитетах, единодушно голосует против предлагаемых решений триумфаторов и переходит в оппозицию. Посмотрим, как фракция Порошенко будет вести себя дальше, ведь в повестке дня будут и те законопроекты, которые в принципе стоит поддерживать.

И, похоже, совсем неожиданная помощь «Евросолидарности» пришла от самих «слуг». Сегодня фотографы подловили интересную переписку депутата Лизы Богуцкой, которая кому-то объясняла, почему Арсен Аваков остается главой МВД. Оказывается… Порошенко готовит переворот, путч в декабре. По крайней мере, эта версия изложена в переписке госпожа Богуцкой.

Фото переписки Лизы Богуцкой. Фото переписки Лизы Богуцкой. Пред 1 из 2 След

Эта версия выглядит несколько бредовой, однако только на первый взгляд. Не исключено, что новая депутат просто засветила технологию власти – «добить» Порошенко обвинениями в попытке государственного переворота.

И если такая технология действительно имеет место, то это означает, что пятого президента будут пытаться посадить не только по тем делам, которые ведет ГБР, а их там больше десятка, а по новому. Которое, очевидно, пока существует лишь в фантазиях врагов Порошенко. А тот, в свою очередь, получит возможность в глазах очень многих украинцев стать первым «мучеником» власти.

Отдельная история – «Голос». Главной проблемой наименьшей по численности фракции Рады: задача минимум – попасть в парламент Вакарчук и соратники выполнили, но возникает вопрос, есть ли у них хоть какая-то стратегия действий в дальнейшем. Голосуя за все инициативы «зеленых», «Голос» быстро потеряет субъектность и станет обычным сателлитом большевиков.

А еще – потеряет интерес к себе со стороны избирателей. И вернуть его в перспективе будущего этой политсиле будет сложно. В Раде перед голосованием за премьера Гончарука Святослав Вакарчук отметил, что его политсила не поддержит эту кандидатуру, потому что у «слуг» и без «Голоса» достаточно голосов. Такое себе оскорбление.

Председатель фракции Рахманин вообще обвинил «слуг» в отсутствии здравого смысла. Мол, не понимают, за что голосуют и процедуру нарушают.

В помощи «Голоса» монобольшинство и впрямь не нуждается. Гончарук получил поддержку 290 нардепов. При необходимости, положительные нажатия зеленых кнопок будут и от группы «За будущее» – название так себе, но 22 «штыка» – неплохое количество для старта, и от внефракционных.

Из 34 депутатов, которые пока не определились с фракционной принадлежностью, избрание Дмитрия Разумкова председателем Верховной Рады поддержали 30. Это о многом говорит.

Так же, как и 41 голос от «Оппозиционной платформы». В которой также со смыслами не очень, но у них есть стратегическая линия – достижение мира на Донбассе любой ценой. И, к сожалению, эту линию поддерживает большое количество избирателей.

Про «слуг народа» много говорить не будем. Их поведение очевидно – кавалерийским наскоком переделать политическую систему под курс Зеленского. Отсюда и законопроекты, которые усиливают президентскую вертикаль, как, например, желание закрепить в Конституции за президентом полномочия образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и увольнять с должностей директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований. В случае принятия таких изменений в Конституцию, о независимости антикоррупционных органов можно забыть, зато их легко будет использовать как оружие против политических оппонентов.

Поэтому в течение политической осени мы увидим два процесса. Первый – «Батькивщина», «ЕС» и «Голос» будут соревноваться между собой за схожие смыслы, тем самым поедая рейтинги друг друга. Второй процесс – быстрое установление мягкой (пока) диктатуры. И противопоставить этому пока нечего…