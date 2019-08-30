В СНБО уже подготовлен проект нового закона про СБУ, – эксперт

Эксперт считает, что СБУ необходимо реформировать в ближайшее время, избавив спецслужбу от негатива доставшегося еще от КГБ СССР. По его данным в СНБО уже подготовлен соответствующий законопроект.

В последнее время в Украине все чаще поднимается тема о необходимости реформирования Службы безопасности, которая досталась в наследство еще от КГБ СССР. Президент Независимого аналитического центра геополитических исследований «Борисфен Интел» Виктор Гвоздь поделился свои видением этой проблемы в свете назревающего политического конфликта с США из-за продажи китайским компаниям завода «Мотор Сич».

В одном из недавних своих интервью на радиостанции «Радио НВ» Виктор Гвоздь затрагивал тему вызовов геополитического плана, касающихся Украинского государства, перечислял первоочередные проблемы, которые сегодня предстоит решать украинскому сообществу, размышлял о дальнейшей судьбе предприятия «Мотор Сич», в передовых технологиях которого заинтересованы, в частности, китайские специалисты.

Подчеркнуто обстоятельно вел разговор о предстоящем реформировании такой важной государственной структуры, как Служба безопасности Украины. Поскольку ей необходимо наконец-то менять привычный характер исполнения своих обязанностей с тем, чтобы он не на словах, а на деле отвечал тем принципам, которые присущи таким специальным органам современных демократически государств.

По мнению Виктора Гвоздя, СБУ давно пора отказаться от того негатива, который достался ей по наследству от советского КГБ. Имеются в виду, в частности, правоохранительные функции, которые в демократических странах находятся в ведении полиции. Или же то, что должно быть в обязанностях прокуратуры – надзор за исполнением законов и т.д.

По данным Гвоздя, в СНБО Украины уже подготовлен проект нового закона о реформирования Службы безопасности Украины. Насколько профессионально и глубоко будет осуществляться предстоящее реформирование – ответить сегодня трудно, но в любом случае мы скоро будем свидетелями этого непростого и важного для нашего сообщества процесса. Так, необходимо обязательно усовершенствовать контрразведывательные функции СБУ, что лишний раз доказали нам события как на Востоке Украины, так и на Крымском полуострове при его аннексии.

Размышляя о предстоящих переменах в такой важной государственной структуре, Гвоздь предостерегал о возможных просчетах. Они могут возникнуть в ходе такого реформирования, от них никто не застрахован, но важно, чтобы они не стали следствием каких-либо неправомерных решений.

И чтобы их избежать, нужно прибегать в таком реформаторском процессе к полученному в течение последних лет опыту и своих, и иностранных специалистов. При этом не забывать о таком важном аспекте в работе СБУ, как правовое поле.

Отвечая на вопросы радиоведущих, Виктор Гвоздь также рассказал о своем восприятии такого важного события, как приезд в Украину советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона. По мнению Гвоздя, американский чиновник не просто так решил в очередной раз посетить Украину.

«Представитель Белого дома прибыл в регион, который для США чрезвычайно важен сегодня с точки зрения национальной безопасности. И он планирует, кроме Украины, также посетить такие страны, как Молдова, Беларусь, в том числе для налаживания сотрудничества в геополитических масштабах», – заявил эксперт.

Напомним, что Соединенные Штаты в ближайшее время планируют решить вопрос о размере военной помощи Украине. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил об этом журналистам в четверг в Минске, отвечая на соответствующий вопрос.

«У нас будет ответ на этот вопрос в ближайшем будущем», – заявил советник президента США.

Советник Дональда Трампа отметил, что в прошлом и в настоящее время у США есть очень широкое сотрудничество в сфере обороны с Украиной и другими странами в регионе.

«Мне кажется, оно было взаимовыгодным. И в ближайшем будущем мы определимся и примем решение по этому поводу», – подчеркнул Болтон.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов.

В 2019 финансовом году законодатели США выделили Украине 250 миллионов долларов на помощь в области безопасности, включая деньги на оружие, обучение, оборудование и разведывательную поддержку. В частности, Конгресс выделил 50 миллионов долларов на вооружение. Теперь это финансирование ставится под сомнение, поскольку президент хочет обеспечить приоритетность интересов США.

«Politico» отмечает, что средства на Украину не могут быть потрачены, пока что они находятся на рассмотрении. Срок их действия истекает 30 сентября финансового года.