Ультиматум Трампа. Зеленский оказался в непростой ситуации

Трамп заявил о присмотре программы финансирования обороноспособности Украины. Эксперты связывают это с попытками сближения Украины и Китая в сфере авиационных технологий.

Решение Дональда Трампа пересмотреть программу финансирования украинской обороноспособности – сигнал, который не оставляет сомнений относительно готовности американского президента оказывать интенсивное давление на новое украинское руководство, пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV»

«Пожалуй, это первый серьезный вызов, с которым столкнулся Владимир Зеленский – причем вызов, от правильной реакции на который зависит сама устойчивость украинской государственности», – пишет публицист.

Сообщение о намерениях Трампа появились на фоне неожиданной поездки советника президента по национальной безопасности Джона Болтона – его тоже в медиа называют сторонником пересмотра – в украинскую столицу.

«Поездка не анонсировалось, о ней стало известно буквально за несколько часов до приезда Болтона – обычно так высокопоставленные чиновники приезжают на линию фронта. Именно по результатам переговоров Болтона с Зеленским – по настоящим результатам, а не по тому, что участники консультаций говорят журналистам – и будет принято решение о курсе американской администрации по отношению к Украине», – подчеркивает Портников.

Интересы администрации в целом уже очерчены. Ни для кого не является секретом, что спешный визит Болтона в Киев связан в первую очередь со стремлением помешать продаже китайским инвестором концерна «Мотор-Сич».

«Для Трампа именно Китай, а вовсе не Россия – главный геополитический противник. И отношение к Зеленскому будет зависеть от того, насколько украинский президент захочет поддержать Вашингтон в противостоянии и конкуренции с Пекином», – отметим Портников.

Следующий – и не менее важный – объект раздражения Трампа – это демократы. Байден. От того, насколько новый украинский президент будет готов стать деятельным участником предвыборной кампании американского коллеги и содействовать компрометирование его конкурента, тоже зависит отношение Трампа к Украине.

«И, наконец, в Киеве должны действовать так, чтобы облегчить Дональду Трампу возможность договориться с Владимиром Путиным и если не возобновить формат «восьмерк», то по крайней мере, пригласить российского президента на саммит «большой семерки» в следующем году», – подчеркивает Портников.

Урегулирование украинского кризиса в этом смысле из самостоятельной политической темы превращается в придаток китайского, американского и российского сюжетов. При этом просто соглашаться с американскими требованиями – означает наживать себе влиятельных врагов и нередко действовать вопреки национальным интересам. А отказывать Трампу – означает испортить отношения с Белым домом.

«Накануне первой встречи с американским президентом в Варшаве 1 сентября украинский президент оказался в очень непростой ситуации, из которой было бы непросто найти выход даже искушенному политику и дипломату. Остается только надеяться, что Зеленскому поможет найти правильное решение как раз его неискушенность», – резюмирует Портников.