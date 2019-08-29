Политика

Ультиматум Трампа. Зеленский оказался в непростой ситуации

Трамп заявил о присмотре программы финансирования обороноспособности Украины. Эксперты связывают это с попытками сближения Украины и Китая в сфере авиационных технологий.

Решение Дональда Трампа пересмотреть программу финансирования украинской обороноспособности – сигнал, который не оставляет сомнений относительно готовности американского президента оказывать интенсивное давление на новое украинское руководство, пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV»

«Пожалуй, это первый серьезный вызов, с которым столкнулся Владимир Зеленский – причем вызов, от правильной реакции на который зависит сама устойчивость украинской государственности», – пишет публицист.

Сообщение о намерениях Трампа появились на фоне неожиданной поездки советника президента по национальной безопасности Джона Болтона – его тоже в медиа называют сторонником пересмотра – в украинскую столицу.

Игры Коломойского: какие банки оказались под ударом олигарха?

«Поездка не анонсировалось, о ней стало известно буквально за несколько часов до приезда Болтона – обычно так высокопоставленные чиновники приезжают на линию фронта. Именно по результатам переговоров Болтона с Зеленским – по настоящим результатам, а не по тому, что участники консультаций говорят журналистам – и будет принято решение о курсе американской администрации по отношению к Украине», – подчеркивает Портников.

Интересы администрации в целом уже очерчены. Ни для кого не является секретом, что спешный визит Болтона в Киев связан в первую очередь со стремлением помешать продаже китайским инвестором концерна «Мотор-Сич».

«Для Трампа именно Китай, а вовсе не Россия – главный геополитический противник. И отношение к Зеленскому будет зависеть от того, насколько украинский президент захочет поддержать Вашингтон в противостоянии и конкуренции с Пекином», – отметим Портников.

Следующий – и не менее важный – объект раздражения Трампа – это демократы. Байден. От того, насколько новый украинский президент будет готов стать деятельным участником предвыборной кампании американского коллеги и содействовать компрометирование его конкурента, тоже зависит отношение Трампа к Украине.

Финансы Кремля поют романсы. Банковская система России в ожидании кризиса

«И, наконец, в Киеве должны действовать так, чтобы облегчить Дональду Трампу возможность договориться с Владимиром Путиным и если не возобновить формат «восьмерк», то по крайней мере, пригласить российского президента на саммит «большой семерки» в следующем году», – подчеркивает Портников.

Урегулирование украинского кризиса в этом смысле из самостоятельной политической темы превращается в придаток китайского, американского и российского сюжетов. При этом просто соглашаться с американскими требованиями – означает наживать себе влиятельных врагов и нередко действовать вопреки национальным интересам. А отказывать Трампу – означает испортить отношения с Белым домом.

«Накануне первой встречи с американским президентом в Варшаве 1 сентября украинский президент оказался в очень непростой ситуации, из которой было бы непросто найти выход даже искушенному политику и дипломату. Остается только надеяться, что Зеленскому поможет найти правильное решение как раз его неискушенность», – резюмирует Портников.

Автор Виталий Портников
Источник Espreso.TV
Тоже интересно
Политика

Принять закон за три минуты. Что мы не понимаем в парламентаризме?

Политика

Написать биографию Порошенко. Сумеет ли Зеленский стать реформатором?

Политика

Надежды на Верховную Раду. Что должны сделать «слуги народа»?

Политика

Оккупация Верховной Рады. «Слуги народа» присвоили большинство комитетов

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Принять закон за три минуты. Что мы не понимаем в парламентаризме?

Написать биографию Порошенко. Сумеет ли Зеленский стать реформатором?

Надежды на Верховную Раду. Что должны сделать «слуги народа»?

1 из 332