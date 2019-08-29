Принять закон за три минуты. Что мы не понимаем в парламентаризме?

Если не соблюдать процедуру рассмотрения законопроекта и не вносить правки, то можно принять закон за три минуты.

Сегодня началась работа новой Верховной Рады. Накануне звучали заявления о том количестве законопроектов, которые намерены были рассмотреть депутаты монокоалиции «Слуга народа» на первом заседании. Ситуацию прокомментировал народный депутат Верховной рады предыдущего созыва Борислав Береза.

Прочитал, что на первом заседании ВР представители СН планируют рассмотреть около 60-70 ключевых законопроектов…. Geplaatst door Borislav Bereza op Maandag 26 augustus 2019

«Прочитал, что на первом заседании Верховной Рады представители «Слуги народа» планируют рассмотреть около 60−70 ключевых законопроектов», – пишет экс-нардеп.

Воспользовавшись случаем, Береза спросил у двух представителей европейских парламентов и одного израильского парламентария, возможно ли подобное у них. В ответ услышал три интересных мысли:

1. На изучение подобного количества законопроектов необходимо большое количество времени. Эти законопроекты уже опубликованы? Где могут увидеть эти законопроекты новые депутаты, чтобы с ними ознакомится? Ведь они же не могут голосовать за то, с чем не ознакомлены.

2. Если не обсуждать законопроекты, не соблюдать процедуру, не вносить правки и не соотносить их возможные действия с законодательной базой государства, то можно принять закон за три минуты. Озвучили название, физическое голосование, результат. Но это уже будет не парламент, хотя и позволяет принимать 20 законов в час.

3. Мы думаем не только о рейтинге, но и о последствиях. И о том, что законы, которые мы примем, будут влиять на жизнь государства и на нашу жизнь даже после завершения каденции.

«В общем, они смотрят на этот объем законопроектов со скепсисом. Но что они понимают в парламентаризме? Кроме того, они видимо не знают высказывание мэра Харькова Кернеса: «Ты кнопка, бл*дь, ты понял или нет?» А новых депутатов, скорее всего, с этим определением уже ознакомили. И объяснили им их функцию», – отмечает Береза.

Прочитал, что на первом заседании ВР представители СН планируют рассмотреть около 60-70 ключевых законопроектов…. Geplaatst door Borislav Bereza op Maandag 26 augustus 2019

«Хотя мне очень интересно и то, сколько из тех депутатов, кто будет давить кнопки в Верховной Раде 29 августа и 3 сентября, будут знакомы с тем, за что голосуют, со сравнительными таблицами, с выводами ГНЭУ и с сутью самих законопроектов. И думаю, что журналисты, которые не нужны для общения власти с обществом, смогут провести подобный опрос», – добавил он.