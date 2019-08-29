Написать биографию Порошенко. Сумеет ли Зеленский стать реформатором?

Ближайшие пять лет определят не только биографию Владимира Зеленского. Скорее, эти годы определят наше отношение к каденции Петра Порошенко, пишет Павел Казарин на страницах «Крым.Реалии».

«Новому президенту доверяют 70% украинских граждан. По этому показателю он абсолютный рекордсмен среди предшественников. Но, если быть точным, эти цифры — они не про действующего главу государства. Они про веру украинских избирателей в результат своего голосования», – пишет журналист.

Потому что вплоть до осени Владимир Зеленский по своему функционалу обречен напоминать британскую королеву. Нет смысла подводить итоги его первой «стодневки» — она пришлась на избирательную кампанию. Какие-либо промежуточные итоги можно будет подбивать лишь после второй «стодневки». Которая начнется уже с сентября.

«Именно тогда мы сможем оценить законотворчество нового парламента. Приоритеты президентской команды. Кадровые назначения и масштаб обещанных реформ. Избиратели нового президента получат основания для выводов. Поводы для оптимизма и причины для разочарований. А пока что 70% доверия — это история про «ожидание счастья» и «веру в собственные надежды», – отмечает Казарин.

Но в том и особенность, что президентство Владимира Зеленского напишет не только его личную политическую биографию. Оно вдобавок напишет политическую биографию Петра Порошенко.

«Отношение к политику в конце его каденции всегда зависит от уровня ожиданий в ее начале. Для многих наших сограждан последние пять лет стали периодом несбывшихся надежд. Справедливости ради нужно сказать, что и надежды были очень разными. Кто-то ждал окончания войны. Кто-то — бытового благополучия. Кто-то — победы над коррупцией и новых правил игры. Тех, кто почувствовал себя по итогу обманутыми, к финалу каденции Петра Порошенко набралось 80%», – подчеркнул Казарин.

У пятого президента были как достижения, так и провалы. Судя по социологии, большинство украинцев сегодня убеждены, что вторых было больше. Список претензий будет явно долгим, и нам остается лишь спорить о том, что стало тому причиной. Личная позиция первого лица или конъюнктура обстоятельств.

«Любая попытка подбить «гамбургский счет» последним пяти годам сейчас обречена. Она будет упираться в эмоции, когнитивные искажения и личный выбор людей, который они делали на избирательных участках. В конце концов, люди — существа не рациональные, а рационализирующие. И нет ничего удивительного, что сегодня они готовы оправдывать наперед свое недавнее волеизъявление», – отмечает Казарин.

Ясность появится со временем. Если Зеленский окажется реформатором, то заслуги Порошенко померкнут. Если суды перестанут быть источником коррупции — то скепсис большинства окажется оправдан. Если правоохранительная реформа все же состоится — то последние пять лет закрепятся в сознании как период упущенных возможностей.

«И наоборот. Новый президент может добиться того, что президентство Петра Порошенко будет восприниматься как период стабильности и ответственности. Позволит его сторонникам произносить сакраментальное «мы предупреждали». Подтвердит их право заявлять о том, что политика — не место для дилетантов», – подчеркнул Казарин.

Сегодня сторонники нового президента убеждены в собственной правоте. Но в том и штука, что этот оптимизм — всего лишь оптимизм ожиданий. Начиная с осени ему предстоит проверка на прочность — и лишь тогда биография пятого президента начнет обретать контуры и оценки.

«Обманутые ожидания всегда похожи на бумеранг. Петр Порошенко знает об этом, как никто», – резюмирует Казарин.