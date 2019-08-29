Политика

Написать биографию Порошенко. Сумеет ли Зеленский стать реформатором?

Если Зеленский окажется реформатором, то заслуги Порошенко померкнут.

Ближайшие пять лет определят не только биографию Владимира Зеленского. Скорее, эти годы определят наше отношение к каденции Петра Порошенко, пишет Павел Казарин на страницах «Крым.Реалии».

«Новому президенту доверяют 70% украинских граждан. По этому показателю он абсолютный рекордсмен среди предшественников. Но, если быть точным, эти цифры — они не про действующего главу государства. Они про веру украинских избирателей в результат своего голосования», – пишет журналист.

Потому что вплоть до осени Владимир Зеленский по своему функционалу обречен напоминать британскую королеву. Нет смысла подводить итоги его первой «стодневки» — она пришлась на избирательную кампанию. Какие-либо промежуточные итоги можно будет подбивать лишь после второй «стодневки». Которая начнется уже с сентября.

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«Именно тогда мы сможем оценить законотворчество нового парламента. Приоритеты президентской команды. Кадровые назначения и масштаб обещанных реформ. Избиратели нового президента получат основания для выводов. Поводы для оптимизма и причины для разочарований. А пока что 70% доверия — это история про «ожидание счастья» и «веру в собственные надежды», – отмечает Казарин.

Но в том и особенность, что президентство Владимира Зеленского напишет не только его личную политическую биографию. Оно вдобавок напишет политическую биографию Петра Порошенко.

«Отношение к политику в конце его каденции всегда зависит от уровня ожиданий в ее начале. Для многих наших сограждан последние пять лет стали периодом несбывшихся надежд. Справедливости ради нужно сказать, что и надежды были очень разными. Кто-то ждал окончания войны. Кто-то — бытового благополучия. Кто-то — победы над коррупцией и новых правил игры. Тех, кто почувствовал себя по итогу обманутыми, к финалу каденции Петра Порошенко набралось 80%», – подчеркнул Казарин.

У пятого президента были как достижения, так и провалы. Судя по социологии, большинство украинцев сегодня убеждены, что вторых было больше. Список претензий будет явно долгим, и нам остается лишь спорить о том, что стало тому причиной. Личная позиция первого лица или конъюнктура обстоятельств.

«Любая попытка подбить «гамбургский счет» последним пяти годам сейчас обречена. Она будет упираться в эмоции, когнитивные искажения и личный выбор людей, который они делали на избирательных участках. В конце концов, люди — существа не рациональные, а рационализирующие. И нет ничего удивительного, что сегодня они готовы оправдывать наперед свое недавнее волеизъявление», – отмечает Казарин.

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Ясность появится со временем. Если Зеленский окажется реформатором, то заслуги Порошенко померкнут. Если суды перестанут быть источником коррупции — то скепсис большинства окажется оправдан. Если правоохранительная реформа все же состоится — то последние пять лет закрепятся в сознании как период упущенных возможностей.

«И наоборот. Новый президент может добиться того, что президентство Петра Порошенко будет восприниматься как период стабильности и ответственности. Позволит его сторонникам произносить сакраментальное «мы предупреждали». Подтвердит их право заявлять о том, что политика — не место для дилетантов», – подчеркнул Казарин.

Сегодня сторонники нового президента убеждены в собственной правоте. Но в том и штука, что этот оптимизм — всего лишь оптимизм ожиданий. Начиная с осени ему предстоит проверка на прочность — и лишь тогда биография пятого президента начнет обретать контуры и оценки.

«Обманутые ожидания всегда похожи на бумеранг. Петр Порошенко знает об этом, как никто», – резюмирует Казарин.

Автор Паве Казарин
Источник Крым.Реалии
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