Оккупация Верховной Рады. «Слуги народа» присвоили большинство комитетов

Завтра пройдет первое заседание новой Верховной Рады IX созыва. На предварительных заседаниях по согласованию распределения парламентских комитетов между фракциями, «Слуга народа» оставил за собой большинство парламентских комитетов и назначил их глав, пишет на страницах «Деловой Столицы» редакция издания.

В списке парламентских комитетов кандидаты от «Слуги народа» расположились следующим образом:

Комитет налоговой, таможенной и финансовой политики (пока это два разных комитета) – Даниил Гетманцев

Новый глава налогового комитета – известный столичный юрист, окончил юрфак Киевского университета им. Т. Шевченко в 2000 г., начав работать в КНУ на должности ассистента.

В 2004 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности «Административное право и процесс, финансовое право, информационное право» на тему: «Банковская тайна: особенности ее нормативно-правового регулирования в Украине и законодательстве зарубежных стран». Позже работал доцентом кафедры конституционного и административного права, а впоследствии финансового права юридического факультета КНУ.

В 2012 г. защитил докторскую диссертацию по специальности «Административное право и процесс, финансовое право, информационное право» на тему: «Финансово-правовое обязательство, проблемы генезиса, детерминации и сущности». С 2013 г. и по настоящее время – профессор кафедры финансового права юридического факультета КНУ им. Т. Шевченко.

Занимается проблемами совершенствования нормативно-правового регулирования отношений финансовой ответственности, косвенного налогообложения, а также налогообложения имущества. Участвовал в подготовке проекта закона «О государственных лотереях в Украине» и в доработке Налогового кодекса Украины; предоставлял рекомендации по внесению изменений в Земельный кодекс Украины; участвовал в подготовке закона Украины «О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог».

Комитет по вопросам экономической политики – Дмитрий Наталуха

Новый глава экономического комитета – экс-госслужащий, один из ближайших соратников Михеила Саакашвили. С сентября 2015 по февраль 2017 гг. возглавлял Лиманскую РГА. На посту главы Лиманского района ничем не запомнился.

Супругой Дмитрия Наталухи является нынешний нардеп от партии «Батьківщина» Альона Шкрум.

Комитет по вопросам бюджета – Юрий Аристов

Бизнесмен Аристов является директором ООО «Атлантик-ЮММА» – одного из ведущих импортеров живых морепродуктов и охлажденной рыбы премиум-класса.

Также он владеет заведением Oysters Cava Bar, специализирующемся на продаже морепродуктов.

Комитет гуманитарной и информационной политики – Александр Ткаченко

Новоиспеченный глава гуманитарного комитета – известный журналист, телеведущий, продюсер, генеральный директор «1+1 медиа».

Известен в том числе тем, что в 1994 г. создал телекомпанию «Нова мова», выпускающую аналитическую программу «Послесловие», и стал ее ведущим. В 1994 г. программа «Послесловие» вышла в эфире телеканала УТ-1, а через два года – на телеканале «1+1». В этот же период Александр Ткаченко возглавлял службу новостей ТСН и являлся заместителем генерального продюсера «1+1».

В 1998 г. покинул «1+1» и сосредоточился на развитии проекта «Нова мова» – выпускал для телеканала «Интер» авторскую программу «Лица мира». В 1999 г. Александр Ткаченко возглавил «Новый канал». В 2004 г. вел теледебаты между Виктором Ющенко и Виктором Януковичем в период президентских выборов. В 2005 г. стал главой правления и одним из акционеров ЗАО «Одесская киностудия», занимался развитием сети кинотеатров и кинодистрибуцией.

В 2008 г. занимал пост генерального директора телеканала «РЕН-ТВ» (г. Москва, Россия). С августа того же года занимает должность генерального директора группы «1+1 медиа», объединяющую каналы «1+1», «2+2», «ТЕТ» и т. д. С мая 2011 г. несколько лет подряд являлся ведущим программы Tkachenko.UA2 на канале «1+1».

Комитет по вопросам науки и образования – Сергей Бабак

Сын бывшего ректора НАУ Бабак – директор образовательных программ Украинского института будущего. Заместитель директора государственного научного учреждения «МорГеоЭкоЦентр НАН Украины».

Имеет высшее экономическое, юридическое, психологическое образование. Доктор технических наук, кандидат экономических наук.

Автор более 50 научных работ, в том числе семи монографий и двух учебников. Сферы: менеджмент высшего образования, научные разработки, коммерциализация научных профессиональных результатов, реформа системы образования и науки, создание и внедрение инноваций, антикризисный менеджмент, проектный менеджмент.

Комитет IT – Михаил Крячко

Крячко – бывший операционный директор компании SMMSTUDIO. Руководителем этой компании является советник Зеленского Михаил Федоров.

Работал в организационном отделе аппарата Запорожской ОГА. На президентских выборах будущий нардеп был представителем Зеленского в Запорожье.

Комитет по вопросам правовой политики и правосудия – Ирина Венедиктова

Заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета ХНУ им. В.Н. Каразина. Профессор, доктор юридических наук.

Вице-президент Фонда медицинского права и биоэтики. Вице-президент Всеукраинской ассоциации косметологов и аромологов. Венедиктова подавала свою кандидатуру на должность судьи Верховного суда Украины. Но провалила участие в конкурсе, получив балл меньше минимально допустимого.

Во время президентской кампании она заявила, что все вакансии в судах будут быстро и качественно заполнены. Также будет перезагружена Высшая квалификационная комиссия судей, люди там будут проходить отбор на профессионализм и добродетель.

Комитет аграрной политики и земельных отношений – Николай Сольский

Новый глава аграрного комитета – юрист, соучредитель юридической фирмы «Сольский и Партнеры».

По информации источников, Сольский близок к главе Офиса президента Андрею Богдану. По данным госреестров, Сольский и Богдан значатся в качестве основателей сельхозкомпании «Агро-Лучки» на Закарпатье.

Комитет по предотвращению и противодействию коррупции – Анастасия Красносельская

Главный антикоррупционер Рады – эксперт Центра противодействия коррупции, в прошлом – Украинского независимого центра политических исследований.

Пролоббировала выделение из областных бюджетов 2 млн грн в 2013–2014 гг. для конкурсов проектов неправительственных организаций, а также внедрение прозрачной процедуры проведения таких конкурсов. Также Красносельская – эксперт по вопросам поддержки НПО за счет бюджетных средств и налоговых стимулов для НПО.

Недавно прославилась тем, что внесла в декларацию свою кошку Марусю.

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности – Денис Монастырский

Известен тем, что работал экспертом программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского института будущего (UIF).

Получил степень кандидата юридических наук в Институте государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины. Работал в Хмельницком университете управления и права. Занимался вопросами законотворчества и научных экспертиз.

В течение последних четырех лет привлечен к реформированию правоохранительных органов. Был членом конкурсной комиссии по избранию руководства Государственного бюро расследований.

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг – Андрей Герус

Бывший член Нацкомиссии по регулированию энергетики. В НКРЭ активно выступал против закупки трансформаторов, произведенных на предприятии Константина Григоришина, который в те времена был партнером президента Порошенко. Был уволен по собственному желанию.

Во время Майдана жил и работал в Лондоне, координировал акции протеста под жилым комплексом One Hyde Park, где расположена квартира Ахметова. В 2015 г. неудачно баллотировался в Киевраду от «Самопомочі».

Возглавлял Ассоциацию потребителей электроэнергии, в которую входят крупные предприятия, в себестоимости продукции которых электроэнергия составляет большую часть. Активный противник существования схемы обогащения Ахметова по формуле «Роттердам+».

Сейчас работает представителем президента Зеленского в Кабмине.

Комитет по вопросам инфраструктуры – Владислав Криклий

Новый главный «транспортник» – бывший заместителем начальника ГАИ.

Государственный служащий девятого ранга. Ранее работал советником министра МВД по вопросам внедрения информационных технологий.

До МВД работал в инвестиционно-банковской сфере, а также в компании Tickets.ua, занимающейся автоматизацией процессов электронной оплаты платежей.

В ГАИ он реформировал центры предоставления административных услуг и внедрение электронных систем в сферу безопасности дорожного движения.

Комитет по вопросам местного самоуправления – Андрей Клочко

Комитет по вопросам местного самоуправления – Андрей Клочко

Свежеиспеченный нардеп Клочко – помощник проректора Киевского национального университета строительства и архитектуры, ранее работал там же ведущим специалистом отдела международных отношений.

В 2014 г. баллотировался в парламент от Блока левых сил, а в 2015 г. выдвигался в Киевраду от «Відродження».

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны – Александр Завитневич

О нем известно не много.

Александр Завитневич директор ООО «Смелянский литейный завод» (Черкасская обл.), а также муж одноклассницы президента Зеленского.

Комитет по вопросам здравоохранения – Михаил Радуцкий

Советник мэра Киева Виталия Кличко.

Радуцкий начал собственный бизнес в медицинской сфере в 1993 г. В 1994–2004 гг. – коммерческий директор, заместитель директора ООО «Борис», с 2004 г. – президент ООО «Борис».

В 2014–2015 гг. – заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

С 28 декабря 2015 г. Радуцкий – советник председателя КГГА Виталия Кличко.

В свою бытность заместителем Кличко Радуцкий привлек внимание журналистов тем, что его расходы резко контрастировали с доходами. Оказалось, что Радуцкий, который является соучредителем медицинского центра «Борис», не указал в декларации свой бизнес.

Как свидетельствует выписка из единого реестра предприятий, он выступает основателем, конечным бенефициарным владельцем и контроллером фирмы. Ему принадлежит 12,4% компании (более 10 млн грн), из которых 10% он контролирует через кипрский офшор Morlaix Holdings Limited.

Комитет по вопросам экологической политики – Олег Бондаренко

Правозащитник и эксперт по вопросам экологии. Глава Всеукраинской организации «Зеленый фонд».

Членом правления «Зеленого фонда» является экс-судья Голосеевского райсуда Киева Максим Фролов, которого уволили с должности судьи за нарушение присяги.

Комитет по вопросам регламента и организации работы парламента – Сергей Кальченко

Адвокат. С конца 1990-х годов работал в проектах международной технической помощи при USAID в сфере содействия организации выборов в Украине.

1993–2001 гг. – заместитель исполнительного директора, директор программ, исполнительный директор Украинского законодательного фонда.

2001–2006 гг. – эксперт проектов «Выборы и политические процессы» и «Содействие организации выборов в Украине» при компании Development Associates, Inc.

2007–2016 гг. – старший юрист, руководитель департамента, партнер адвокатской компании.

С 2016 г. является ассоциированным партнером, адвокатом юридической компании.

2019 г. – кандидат в президенты Зеленский публично представил Кальченко как «эксперта по избирательному законодательству, европейским стандартам в области прав человека».

2004 г. – соавтор пособия для членов участковых избирательных комиссий на выборах президента Украины.

2007 г. – соавтор учебного курса по избирательному праву при National Democratic Institute.

2007–2009 гг. – разработчик проекта по обучению судей в сотрудничестве с Академией судей Украины.

2009 г. – соавтор учебного пособия для членов окружных и участковых избирательных комиссий на выборах президента Украины.

Комитет по вопросам иностранных дел – Богдан Яременко

Кадровый дипломат. В 1993 г. начал работу в Министерстве иностранных дел – в департамента информации.

В 1995–1999 гг. – вице-консул, консул Генконсульства Украины в Нью-Йорке.

В 2000–2003 гг. был советником, затем – начальником отдела США и Канады, директором Четвертого территориального департамента (страны Западного полушария) Министерства иностранных дел Украины.

В 2004–2006 гг. был начальником протокола премьер-министра Украины.

В 2006–2008 гг. – генеральный консул в британском Эдинбурге.

В 2009–2010 гг. – первый заместитель директора департамента международной политики Секретариата президента Украины.

В начале июня 2010 г. на тот момент президент Украины Виктор Янукович назначил Яременко генконсулом Украины в Стамбуле и представителем Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества.

2 декабря 2013 г. Яременко сообщил о своем увольнении с поста генконсула в Стамбуле.

После Революции достоинства возглавил организацию и фонд «Майдан закордонних справ».

В апреле 2017 г. присоединился к партии УКРОП и руководил киевской партийной организацией. На парламентских выборах 2019 г. баллотировался в Раду от партии «Слуга народа» в мажоритарном округе №215 в Киеве. Выиграл выборы, набрав 37,51% голосов избирателей. Ближайшим конкурентом был кандидат от партии «Свобода» Андрей Ильенко, набравший 21,06% голосов. Третье место в этом округе занял кандидат в депутаты от «Европейской солидарности» Сергей Артеменко – 15,33% голосов.

Комитет по вопросам соцполитики – Галина Третьякова

Новый глава одного из главных комитетов Рады – финансовый эксперт, общественный деятель и политик. До 1 июля 2019 г. Третьякова работала генеральным директором Украинской федерации страхования. Эксперт по вопросам страхования и пенсионной реформы.

Выпускница Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «ХАИ», Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко, а также Международного института рыночных отношений и предпринимательства (магистр финансов). Кандидат экономических наук.

С 1991 по 1993 г. была сотрудницей страховой компании «АСКА-Донецк», где сначала была начальником отдела медицинского страхования, а затем помощником исполнительного директора.

В 1993 г. переехала в Киев и возглавила Киевский офис страховой компании «АСКА-Киев-Центральная». В 1996 г. ей предложили должность первого заместителя генерального директора «АСКА», а в 1999-м стала председателем правления «АСКА-Жизнь».

С 10 ноября 2009 г. Третьякова была членом комиссии и директором одного из департаментов в Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг.

С июля 2010 г. была генеральным директором Украинской федерации страхования.

С 10 ноября 2017 г. была экспертом в объединении «Реанимационный пакет реформ».

В это же время основала Институт общественных свобод.

Галина Третьякова входила в состав общественных советов при министерствах (Министерство здравоохранения, Министерство социальной политики, Министерство финансов и Министерство доходов и сборов Украины). Это позволило ей получить опыт, который можно реализовать в политике.