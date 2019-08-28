Эволюция Зеленского и «слуг народа». Скажется ли «чудотворный эффект» Кремля?

Способен ли будет Зеленский изменить свою политику столкнувшись «лоб в лоб» с «чудотворным эффектом» агрессии Кремля? Путин делает все возможное и невозможно, что избавить президента Украины от иллюзий на свой счет.

Почти все украинские президенты в своей политике проходили этап внутренней эволюции. Все это может произойти и с Владимиром Зеленским, пишет Павел Казарин на страницах «Крым.Реалии».

«Есть термины, которые успели потерять всякую конкретику. Например, «порохобот», – пишет журналист.

Еще свежо в памяти весеннее разделение, случившееся после второго тура президентских выборов. Когда более 73% избирателей, дошедших до участков, поддержали Владимира Зеленского, а около 25% – Петра Порошенко.

«Мы часто говорили о том, что эти 73% были довольно пестрыми по своему составу. Что они включали в себя людей с очень разными ценностными установками. Но справедливо будет сказать и о том, что и другие 25% тоже были неоднородными», – подчеркивает Казарин.

В апреле в этом лагере оказались те, кто голосовал лично за Петра Порошенко. И те, кто готов был голосовать за повестку суверенитета.

«Для вторых была важна не персона, а подходы. Бегство от империи, сопротивление агрессии и война как главный пункт, с которого для них начинался список угроз. Все, что способствует дрейфу от империи – воспринималось как желательное. Все, что размывает внешнюю крепостную стену – как потенциально опасное. Вся нынешняя война идет за право Украины быть Украиной – и потому повестка суверенитета успела стать определяющей для небольшой, но довольно активной части украинского общества», – особо подчеркивает Казарин.

Петр Порошенко для них мог быть вынужденным компромиссом. Его они поддерживали лишь потому, что не смогли найти в бюллетене лучшей кандидатуры. Тем более что сам Владимир Зеленский в ходе президентской кампании заигрывал с разными группами избирателей, максимально дистанцируясь от любой конкретики. Для части избирателей подобная «всеядность» внушала подозрения – и они не были готовы его поддержать.

«Собственно, именно поэтому партийный результат Петра Порошенко на парламентских выборах оказался ниже, чем его персональный результат во втором туре президентских. 25% превратились в 8% – а остальные голоса распределились между другими проектами. В рамках парламентского меню «повестку суверенитета» предлагали уже несколько игроков – от объединенного лагеря националистов до партии «Голос», – отмечает Казарин.

И теперь мы можем стать свидетелями еще одного витка эволюции.

«Те, кто поддерживал лично Петра Порошенко, с большой долей вероятности останутся его сторонниками и в дальнейшем. А те, кто поддерживал повестку суверенитета, теперь будут внимательно всматриваться в нового президента. Их отношение к его действиям будет определяться конкретикой. Потому что вектор движения важнее персоналий, а функционал первичнее конкретных имен», – подчеркивает Казарин.

Тем более что почти все украинские президенты проходили этап внутренней эволюции. Сам Петр Порошенко в редакции 2014 года довольно сильно отличался от самого себя образца 2019-го. В этом и состоит чудотворный эффект Кремля – он раз за разом требует от любой украинской власти куда больше, чем та может предложить.

«Любой новый политик может искренне верить, что с Москвой можно договориться. Что в Кремле сидят рациональные люди, которым выгодны мир и торговля. Что поиск компромисса обречен увенчаться успехом. И каждый раз эти люди узнают о том, что для Кремля их уступчивость – недостаточна, их договороспособность – кастрирована, а их миролюбие – недостаточно капитулянтское», – отмечает Казарин.

Теоретически все это может произойти и с Владимиром Зеленским. В какой-то момент он может понять, что любые попытки «наладить диалог» разбиваются о тот факт, что он – президент отдельного государства, у которого есть флаг, гимн и язык. И что для Кремля все это – избыточные атрибуты, мешающие исправить «ошибку истории» и вернуть Украину обратно в империю.

«И тогда, возможно, мы увидим его внутреннюю эволюцию. Подобной той, что раньше происходила со многими его предшественниками. Которые избавлялись от собственных иллюзий и вынуждены были отстраивать украинскую государственность лишь потому, что Москва не оставляла им выбора. Если он впитает в себя повестку суверенитета – то сможет заручиться голосами тех, для кого она первична», – подчеркнул Казарин.

«Взамен всех тех, кто отколется от него, упрекая в «национализме» и «разрушении братского единства». Мы ведь все это уже проходили, не так ли?», – резюмирует он.