Возвращение экс-регионалов в Украину. Отправится ли Богатырева на нары?

Судьба вернувшейся в Украину экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой может сложиться по двум путям, опробованным ее соратниками по Партии регионов Еленой Лукаш и Александром Ефремовым.

Лукаш, напомним, вернувшись в Украину в 2015-м, сразу из аэропорта попала в Лукьяновское СИЗО, однако очень быстро вышла под залог, уплаченный, к слову, Вадимом Новинским. Через непродолжительное время дело против Лукаш было закрыто, и сегодня она вполне добропорядочный и честный гражданин, к которому нет никаких уголовных претензий, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

Ефремов же просидел в СИЗО не один год, став в своем роде показательной жертвой Революции достоинства.

О том, что Богатырева вернулась в Украину, стало известно вечером 27 августа из сообщения украинской службы «BBC». По прилету в аэропорт «Киев» экс-министр тут же была задержана пограничниками и отправлена в Лукьяновское СИЗО.

Последнее неудивительно, ведь Раиса Васильевна еще с 2014-го официально находится в розыске, о чем есть информация на официальном сайте МВД. Богатыреву подозревают в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Речь идет о 6,5 млн грн, которые якобы получила Богатырева в 2012-м во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования. Потенциально Богатыревой грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией. В 2015-м Печерский райсуд Киева даже заочно арестовал Богатыреву.

То есть ее возвращение в Украину автоматически означало задержание и арест, о чем Раиса Васильевна не могла не знать. Раз она решилась на такой шаг, значит, была уверена, что все для нее завершится благополучно. И у нее есть все основания думать именно так.

Тут нужно вспомнить о политическом весе госпожи Богатыревой. В первый раз министром здравоохранения она стала еще во время первого срока президента Леонида Кучмы – в 1998-м. С 2004-го она вошла в Партию регионов и стала членом команды кандидата в президенты Виктора Януковича.

Однако при президенте Викторе Ющенко в 2007-м Богатырева достаточно неожиданно стала секретарем СНБО и проработала на этой должности целых пять лет. В Партии регионов такой выбор Богатыревой должны были бы оценить как предательство, что в некотором роде и произошло – ее исключили из партии.

Но после победы Януковича в 2010-м «предательство» тут же было забыто, а Раиса Васильевна без проблем вернулась в обойму новой власти, снова став министром здравоохранения, где проработала до победы Революции достоинства.

Секрет политической «непотопляемости» Богатыревой довольно прост – она всегда была человеком, достаточно приближенным к Ринату Ахметову. За это ей можно было простить некие политические вольности в виде работы в команде Ющенко. Ну а Ахметов, в первую очередь как бизнесмен, а лишь потом политик, всегда избегал прямой конфронтации с любой властью и предпочитал договариваться.

Однако вернемся к дню сегодняшнему. Богатырева явно рассчитывает, что надолго в СИЗО не останется. 18 августа в реестре судебных решений было обнародовано постановление Голосеевского районного суда, которым частично удовлетворен иск адвоката Богатыревой, обязывающий ГПУ закрыть против экс-министра уголовное производство.

Дескать, сроки расследования уже вышли и нужно либо передавать дело в суд, либо закрывать его, а поскольку прокуроры не располагают всеми доказательствами для передачи дела в суд, то остается только второй вариант. Постановление, к слову, обжалованию не подлежит.

Таким образом, у прокуратуры и у судов уже сегодня есть железобетонные основания дело против Богатыревой закрыть, а ее из-под стражи освободить. Разумеется, если бы дело закрыли раньше и Богатырева вернулась в Украину без помех, то патриотическая общественность получила бы очередной повод говорить о «ползучем реванше».

А сейчас все выглядит вполне прилично: сбежавшая чиновница времен Януковича находится в СИЗО, так что обвинять власть особенно не в чем. А когда информационный шум уляжется, у правовой системы будут все основания Богатыреву освободить.

Так что Раисе Васильевне, скорее всего, достаточно лишь пройти некую процедуру «очищения тюрьмой», как это уже произошло с ее коллегой по Кабмину Азарова Еленой Лукаш. И здесь тоже символично, что залог за экс-министра юстиции вносил партнер Ахметова Вадим Новинский.

Но есть и другой сценарий. Новая власть вполне может найти юридический способ оставить Богатыреву за решеткой в качестве то ли показательной жертвы, чтобы замять разговоры о реванше, то ли некой заложницы, с помощью которой можно было бы оказывать давление на Ахметова. Однако такой сценарий пока исключительно теоретический.