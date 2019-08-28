Медведчук «в законе». Серый кардинал сохранит свою неприкосновенность

Последние события наглядно демонстрируют, что кум Путина может не опасаться за свои политические и бизнес активы. Ему даны гарантии, что никто не будет покушаться на его медиа-империю.

Соратник кума нацлидера России Владимира Путина, лидера «Оппозиционной платформы – «За жизнь» Виктора Медведчука, народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва Нестор Шуфрич, получив комитет по вопросам свободы слова, судя по всему, стал частью договоренностей о «неприкосновенности» каналов «Ньюзван», «112» и «ЗИК». Во всяком случае, на первом этапе именно так и будут развиваться события, пишет на страницах «Depo.Власть» экс-нардеп Украины Вадим Денисенко.

«Никто никаких медиа у Медведчука забирать не будет. Я не хочу вдаваться в долгие размышления о том, почему так произошло, лишь хочу отметить, что команда Зе наступает на те же грабли, что и Порошенко. Договариваться с телеканалами о ненападении, если эти каналы суммарно имеют долю около 4 процентов – это подложить самим себе мину», – пишет экс-нардеп.

Но, очевидно, перед большими переговорами в «нормандском формате» (которые все равно будут продолжаться отнюдь не один месяц), было принято решение, которое обязательно еще будет иметь негативные последствия для команды президента Владимира Зеленского.

Не менее интересным поворотом событий становится назначение главного претендента на должность главы КГГА Александра Ткаченко руководителем гуманитарного комитета. Судя по всему, пока в офисе президента решили не торпедировать вопрос разделения должностей руководителя столицы на председателя Киевсовета и председателя КГГА.

«Это не означает, что к этому вопросу не вернутся немного позже, но выглядит так, что этот вопрос был одним из тех, на которых настаивал «эмиссар Трампа» Болтон. Проще говоря, американцы пока что активно вписываются в эту игру», – подчеркивает Денисенко.

И, наконец, еще одно назначение, которое вызвало недоумение – это синекура для «Европейской солидарности» в виде комитета по вопросам евроинтеграции, который возглавила Климпуш-Цинцадзе. Можно без сомнений говорить, что для «ЕС» – это глобальная политическая ошибка.

«Комитет не будет решать вообще ничего, а председатель комитета будет свадебным генералом ездить на конференции. Значительно разумнее было бы занять ту тактику, которую избрал себе «Оппоблок» в прошлом парламенте и везде заявлять, что нам не дали ни одного комитета и делать из себя главных оппозиционеров. Взяв этот комитет, который вообще ничего не стоит, «ЕС» забрала у себя возможность для целого ряда «риторических упражнений», – резюмирует Денисенко.