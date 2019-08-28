«Рыцари Круглого стола» Зеленского. Лживая сказка про золушек из «слуг народа»

Завтра начинает работу новый созыв Верховной Рады. И мы снова верим в сказку. Сказки – это наше все. Начиная с 1917 года и по сей день включительно.

Люди охотнее верят сказке про Емелю и щуку, чем статистическим отчетам, расследованиям и научным исследованиям. Сказки упрощают нашу жизнь, и мы легко обвиним в неудаче не тех, кто не сделал возможное. И не себя, поверивших в несбыточное, рассказал на страницах «Фокус» Ян Валетов.

«И даже не тех, кто нам наврал с три короба про молочные реки и кисельные берега. Мы обвиним во всем внешние обстоятельства: не сложилось, не повезло. Ну, ничего – в следующий раз», – пишет писатель.

Вот, например, «Дракон». Сказка на все времена. К сожалению. Да и сказка ли она? Каждый раз перед нами разыгрываются акты из этой пьесы Шварца. Дракон всех драконит – убили Дракона – Дракон родился – Дракон всех драконит. Но этот круговорот украинских Драконов нас ничему не учит.

«Собственно говоря, завтра мы вновь окажемся в сказке. Типа, Дракона выгнали – привет благородный Ланцелот!», – подчеркивает Валетов.

29 августа состоится первое заседание рыцарей Круглого стола. На нем будут приняты новые законы Камелота – за все хорошее и против всего плохого.

«У рыцарей абсолютное большинство, они сидят за столом, стоят вокруг стола и более того – контролируют подходы к нему. Прежние рыцари хотели того же, но мы их поменяли на новых, помните?», – отмечает Валетов.

Меня вовсе не страшит смена рыцарей у стола, вернее, смена персоналий. Валетов понимает, что главная битва всегда проходит на среднем и нижнем уровне, где «расцвела буйным цветом малина». Какие бы правильные приказы не отдавались Ланцелотом, какие бы законы не принимали его рыцари, исполняют их на местах. А как это делают, мы уже в курсе.

«Но есть еще и проблема нынешнего рыцарского состава. Я увидел в ней некое повторение донецкого призыва, когда партия Регионов победила настолько убедительно, что в парламенте нашлись места для водителей, массажистов, тренеров, секретарш и т.д.», – подчеркивает Валетов.

Этакий расширенный рыцарский призыв, в котором никто не интересуется качествами призывника, кроме цвета флага, в который он завернулся. Но, если с Януковичем в Раду заходили социально ему близкие, то вместе с нынешним Ланцелотом в Раду вошла сборная солянка «рыцарей», совершенно не совместимых политических, исторических, социальных и общечеловеческих взглядов.

«И вот тут начинается самое интересное», – подчеркивает Валетов.

У рыцарей из «Слуги народа» есть все, чтобы крутить своим круглым столом ни кем не советуясь. Остальные партии, подошедшие к столу, не оказывают никакого влияния на сей занимательный процесс. Они в принципе могут вообще не ходить на работу, ничего не поменяется.

«У меня нет уверенности, что люди с разными убеждениями и идеологиями, прошедшие по «рыцарским» спискам, смогут найти общий язык, и не будут предлагать круглый стол носить, а потом, когда он превратится (а это вполне возможно) в квадратный, будут пытаться его катать», – отмечает Валетов.

А потому рыцари Слуг Народа, несмотря на свое кажущееся могущество, больше похожи на золушек. При кажущемся могуществе, Ланцелот может потерпеть сокрушительное фиаско. Не потому, что хочет невозможного. Возможность неуспеха заложена в самой формуле успеха Ланцелота и его единомышленников на выборах.

«Главная задача Ланцелота – «успеть к полуночи», пока большинство зеленоглазых «золушек», зашедшее под Купол не превратились в «патриотические» желто-синие тыквы. Я не спорю, что на некоторое короткое время Ланцелоту и его верным оруженосцам удастся консолидировать усилия и заставить ситуационных золушек голосовать вместе», – отмечает Валетов.

Но можно ли заставить коня, трепетную лань, лебедя, рака и щуку тащить нашу телегу (два колеса которой застряло в советско-российско-восточной канаве, а два других повёрнуты на запад) мало того, что в одну сторону, так еще и быстро? А ведь надо именно быстро. Времени нет. От слова «совсем».

«За месяц, от силы полтора, до того момента, как распухшее эго представителей «рыцарского» большинства начнет цепляться за косяки на входе в сессионный зал, нужно принять как можно больше нужных для исполнения программы Ланцелота законов. Потому, что скоро большинства не будет. По совершенно объективным причинам. «Золушки» с зелеными глазами вполне могут к полуночи усесться каждый в свою тыкву и….», – подчеркнул Валетов.

Так что нас ждет незабываемая осень. Полная событий и разочарований. Полная неожиданностей и опасностей.

«Потому что Королева-мать со своим орденом Сердца, никуда не делась и сидит в засаде. А когда она сидит в засаде – это неспроста! Значит, у нее есть план!», – отмечает Валетов.

Потому, что кардинал Медведчук даже в меньшинстве – кардинал Медведчук, несмотря на шевалье Рабиновича в анамнезе.

«Потому что уже в 2004 году многие (и я в том числе) считали профессора Януковича политическим трупом. А он оказался действующим премьер-министром и будущим президентом Украины», – подчеркивает Валетов.

Потому что в политике нет ничего вечного – ни в сказке, ни в реальности. По законам драматургии неизбежная победа в два счета превращается в поражение, друзья и поклонники – в хейтеров, союзники – в злейших врагов. Мне даже страшно представить, каким глубоким может оказаться откат на этот раз.

«Кто может занять вершину горы, если на ней не удержатся нынешние кумиры. Боюсь, кардинал Медведчук – покажется нам меньшим злом, чем приход коллективного Бонансье», – отмечает Валетов.

В любом случае, нам предстоит увидеть финал. Окажется ли он величайшим триумфом или страшным поражением, я не берусь предсказывать. Пока во всяком случае. Потому, что не хочу никого пугать или обнадеживать.

«Очередной корабль украинской демократии уже выходит из порта, мы на борту, спасательных шлюпок нет, синоптики бухают с лоцманами, а команда в первый раз вместе в море. Зато почти всем весело. Или по крайней мере, не скучно. И скучно уже не будет. Никогда. Такова уж специфика украинских политических сказок…», – резюмирует Валетов.