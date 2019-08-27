Ревизор из Белого дома. Когда Зеленский уволит Богдана и сядет за стол переговоров с Путиным?

Джону Болтону есть, что обсудить с новым руководством Украины, и касательно переговоров с Россией, и касательно будущих шагов команды Зеленского.

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон прилетел в Киев. Последний раз в качестве советника он был в Украине 24 августа 2018 года, т.е. спустя пять месяцев после своего назначения в администрацию Дональда Трампа. В этом году Болтон День Независимости пропустил, но прибыл накануне старта переговоров по формированию правительства, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

В президентской политсиле, по сути монополизирующей законодательную власть в Верховной Раде девятого созыва, в частности, ее лидер Дмитрий Разумков прогнозировал ранее, что новым Кабмином парламентарии могут заняться уже 29 августа, однако с тем, как пять прошедших в Раду фракций мусолят распределение комитетов, до сих пор остается не ясным, смогут ли они приступить к дележу министерских портфелей до конца лета, т.е. до отбытия президента США Дональда Трампа и украинского гаранта Владимира Зеленского в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

Зачем и с чем советник Трампа все же приехал в украинскую столицу? Вероятную повестку дня можно разделить на внешне– и внутриполитическую составляющие. Причем, если говорить о первой части, завесу тайны несколько приоткрыл сам Болтон в своем сообщении: «Президент США Дональд Трамп провел продуктивные встречи в Биаррице на саммите G7. Я с нетерпением жду моих предстоящих встреч с нашими партнерами в Киеве…».

G7+0,5

Итак, саммит «Большой семерки», во время которого Трамп четко обозначил свое желание видеть Россию в этом элитном клубе. Его в этом поддерживает французский президент Эмманюэль Макрон, пусть и спасовавший перед канцлером ФРГ Ангелой Меркель и британским премьером Борисом Джонсоном.

Как известно, идею с возвращением РФ никто из «семерки» кроме Трампа формально не поддержал. Однако, безусловно, эту инициативу хоронить никто не будет. Пока же альтернативой (если Путин, конечно, согласится) ретрансформации G7 в G8 может стать участие российской стороны в следующем саммите на правах гостя. Именно об этом по итогам саммита в Биаррице заявил Макрон.

Учитывая, что следующими после Франции председательствовать в «семерке» должны США, то вероятность приглашения Трампом Путина на саммит довольно высока. Даже известно уже, где скорее всего состоится мероприятие: американский президент 26 августа де-факто пригласил других участников G7 в свой гольф-клуб во Флориде.

Имитация примирения с Россией же, цель которой несколько расслабить Кремль, необходимо администрации Трампа, во-первых, чтобы перед очередными выборами отправить в копилку 45-му президенту статус единственного эффективного мирового лидера, которые решает проблемы, в том числе и с Россией, пока «неблагодарные» европейцы заняты черти-чем.

Во-вторых, и с той точки зрения, что Штатам доведение гонки вооружений с РФ до пиковых показателей – до уровня Карибского кризиса – не нужно, несмотря на то, что она, т.е. гонка США по карману, и в целом позволяет влить свежей крови в собственные вооруженные силы и несколько подрихтовать геополитический ландшафт. Беда в том, что Москва не может удержать высоко ею же поднятую планку, результатом чего являются инциденты вроде взрыва под Северодвинском.

Но и выйти из гонки вооружений Кремль также себе позволить не может, потому есть риск, что взрываться что-нибудь будет все чаще, а установленные границы государств на движение воздушных масс не имеют никакого влияния. Ощущать на себе последствия деятельности «гигантов технологической мысли» из России в Вашингтоне никто не хочет, желая принудить Москву к соблюдению договоров в сфере вооружений сперва кнутом, а затем и пряником в виде места за столом в Майами рядом с членами G7.

Преградой появлению в Апельсиновом штате хозяина Кремля является вопрос Украины. Без хотя бы символического жеста доброй воли со стороны Москвы пасьянс сложить конечно можно, но все же невыгодно для Белого дома, поскольку Трампа попросту заклюют и демократы, и республиканцы за неоправданное великодушие.

Потому Болтону во время его визита в Киев предстоит, скажем так, миссия сопровождения и контроля – от заявлений украинской власти о готовности пойти на контакт с Кремлем к конкретным действиям, которые позволят в свою очередь Трампу поощрить Путина. Однако и чтобы у Зеленского в своих конкретных действиях не переборщили.

Диалог должен быть нужной дозы и без крена Киева в сторону России, риск чего сохраняется. Следовательно Болтон будет удерживать Зеленского от броманса с Путиным, а с другой стороны, склонять к реализации плана Трампа относительно «примирения» с Россией, и не исключено, что обсуждать как возможные трехсторонние (США, Украина, Россия) переговоры на высоком уровне, так и предстоящую встречу «нормандской четверки», которая, по прогнозу Макрона, может состояться в следующем месяце.

Hello

Еще одной задачей Болтона, определенно, является обсуждение и подготовка встречи Трампа и Зеленского либо в Варшаве, где американский президент пробудет с 31 по 2 сентября, либо уже в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН, стартующей 17 сентября. В любом же случае встреча эта будет «на ногах», как дал понять еще 15 августа временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

«В Варшаве или в Нью-Йорке будет короткая встреча. Это будет возможность для президентов сказать «Hello!» друг другу, лично обменяться приветствиями», – сказал он, отметив, что полноценные переговоры в Вашингтоне состоятся через месяц-два.

Дата визита Зеленского в Штаты по-прежнему не согласована. И существует все же вероятность, что весь диалог шестого украинского президента с американским коллегой ограничатся телефонным разговором и Hello на камеру в польской столице или «Большом яблоке». Будущее и формат контактов между Киевом и Вашингтоном как раз и будут определять будущие шаги Зеленского и его «слуг народа» в пределах Украины.

Правильный Кабмин

Внутриполитическая составляющая повестки дня Болтона в Украине. Ее очертания стали известны благодаря спецспредставителю Госдепартамента США Курту Волкеру, прибывшего в Киев на День Независимости. Волкер в интервью телеканалу «Прямой», собственно, и подчеркнул в очередной раз, что дата визита Зеленского в Вашингтон пока не утверждена, допустив, что повидаются лидера в Варшаве.

Условием же для полноценных переговоров американский дипломат по сути назвал четкое подтверждение неизменности курса Киева, избранного при президентстве Петра Порошенко. Показательно, кстати, что Волкер во время визита встретился именно с Порошенко, а не с Зеленским.

Новый президент свои первые 100 дней провел, устраивая безрезультатные и показушные порки местным чиновникам, но шоу пора завершать, ведь парламентские выборы состоялись и пора приступать к выполнению обещаний без оголтелого популизма. У Зеленского теперь большинство в Раде и в скором времени будет свой Кабмин. Формирование нового правительства в Украине является еще одним условием для встречи с Трампом.

Соединенные Штаты, исходя из слов, в первую очередь интересует кто станет новым министром иностранных дел, кто возглавит Кабмин в целом. Вашингтон хотел бы видеть на посту премьер-министра адекватного, готового к сотрудничеству человека. И, как неоднократно давал понять личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, к таковым в Белом доме точно не относят нынешнего главу Офиса президента и юриста Игоря Коломойского Андрея Богдана, которого и прочат на пост главы правительства.

Администрация Трампа также заинтересована в продолжении сотрудничества с Киевом, начавшегося при главе ГПУ Юрии Луценко, для успешного проведения предвыборной войны с демократами и их главным кандидатом на пост президента Джо Байденом. Это значит, что в поле зрения США пребывает силовой блок Украины – Генпрокуратура, НАБУ, СБУ.

Учитывая опыт совместной работы НАБУ с демократами, директора Бюро Артема Сытника могут либо заменить более лояльной фигурой, либо его влияние будет значительно снижено. Неспроста, к слову, Луценко накануне закинул в информпространство тезис о необходимости подчинить НАБУ ведомству Романа Трубы – Госбюро расследований, ставку на которое, несмотря на мутную историю с Порошенко и Андреем Портновым, все еще могут делать в США.

Помимо же назначения лояльных преемника Павла Климкина, нового премьера и силовиков в сферу интересов Вашинтона попадает энергетический и нефтегазовый секторы Украины. Как известно, чуть менее, чем Волкер, но так же часто заезжает в Киев министр энергетики США Рик Перри для обсуждения поставок американских энергоресурсов в Украину.

В профильных госкомпаниях, американцы могут рекомендовать оставить действующий менеджмент или настаивать на назначении новых, но лояльных им лиц. А вот, кто из действующих министров точно удовлетворяет партнеров в США, так это глава Минфина Оксана Маркарова и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Вероятное сохранение ими своих постов, напомним, допустил намедни новоизбранный «слуга народа» Давид Арахимия.

С целью проконтролировать, донести лично Зеленскому позицию Белого дома, дать ценные указания по кадровым вопросам, по форме и содержанию диалога с Путиным, от которых зависит грядущая встреча украинского президента с Трампом, в Киев и приехал Болтон.