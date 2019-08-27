«Прорыв» Зеленского. Когда ждать «головокружения от успехов»?

Некоторые испытывают воодушевление и восторг от фигуры президента. Но давайте проанализируем в чем именно заключаются его «прорывы».

Прошли первые 100 дней президентства Владимира Зеленского, многие до сих пор испытывают воодушевление от его деятельности, говоря даже о политических «прорывах». Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука проанализировал на своей странице в Facebook эти самые достижения нового президента.

«Депутат из «Слуги народа» в восторге от прорывов на международной арене: и Минск заработал, и Нормандский формат вот-вот заработает. Понимая молодое воодушевление и восторг от фигуры президента, позволю себе проанализировать эти «прорывы», – пишет замминистра.

Минские соглашения

Единственное, что можно утверждать – украинская сторона отвела своих защитников. Это подтверждает миссия ОБСЕ.

Вместе с тем, та же миссия уже несколько раз сообщала, что террористы не дают доступа к определенным зонам, поэтому подтвердить факт отвода с их стороны возможности нет. Украинские инженеры приблизились к разрушенному мосту, чтобы провести обследование остатков. Однако, они вынуждены были покинуть это место из-за угроз со стороны боевиков.

Демонтаж укреплений

Украинская сторона начала демонтаж согласно графику, но вынуждена была его остановить, потому что боевики на своей стороне такие работы проводить не начинали. Если все это называть «прорывом», то надо быть очень большим оптимистом.

Нормандский формат

Прозвучало заявление президента Франции: «В ближайшие недели должна состояться…». Никакой конкретики. Молчит Германия. Россия многократно заявляла – нет смысла встречаться просто ради встречи. Выходные данные РФ известны: «нет» евроинтеграции Украины, «нет» интеграции в НАТО и «вопрос Крыма закрыт навсегда».

«Что планирует предложить Зеленский, чтобы РФ согласилась на такую встречу? И главное – чем закончится такая встреча?», – задает вопросы Тука.

100 днів Президента Володимира Зеленського.Дівчина зі «Слуги народу» в захваті від проривів на міжнародній арені: і… Geplaatst door George Tuka op Maandag 26 augustus 2019

«Так что ничего никому неизвестно, но это уже «прорыв». У людей, которые дают такие оценки, с моей точки зрения, или завышенные ожидания, или заниженная планка требований», – резюмирует замминистра.