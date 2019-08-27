Политика

Наполеоновский срок Зеленского. Есть ли у президента тактика и стратегия в политике?

Президент Зеленский купается в пост­выборной эйфории любви. Любой его жест вызывает одоб­рение, а критика в его адрес – неприятие. Но рано или поздно ему придется ответить на все неудобные вопросы.

Минули первые 100 дней с момента избрания президентом Владимира Зеленского. Достаточный срок для того, чтобы говорить не только об ожиданиях, однако слишком короткий для настоящего разочарования, пишет на страницах «Нового Времени» писатель и поэт Сергей Жадан.

Тем более что политические шаги и методы публичной коммуникации нового главы украинского государства усложняют сам факт оценки президентской деятельности. По большому счету, пока Владимир Александрович лишь освобождает персонажей, против освобождения которых никто ничего не имеет против, и хамит тем, кого никто не возьмется защищать.

Регулярные обращения по незначительным поводам, не до конца четкая и понятная кадровая политика, осторожное общение «на международном уровне». Президент собирает традиционный урожай пост­выборной эйфории любви.

Вспомните, пять лет назад было то же самое: президент, которого благословляют на честную кропотливую работу, премьер, летающий эконом-классом, вызывая всеобщее умиление. Никаких поблажек тем, кто проиграл, нежелание смотреть в будущее.

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А будущее между тем не ждет нашего внимания. Оно решительно вламывается в настоящее, напоминая о том, что время в принципе способно пролетать быстро и незаметно и что долго находиться в подвешенном состоянии вредно для здоровья.

С помощью эйфории можно выиграть выборы, но в принятии бюджета эйфория не помощник. Время, в отличие от многих из нас, работает постоянно, и не факт, что работает оно на нас.

Пока эйфория не спадет, именно она продолжит определять политическую позицию граждан Украины, которые в этом году сломали лед оте­чественного политикума, отдав власть в новые руки. Целиком и безапелляционно.

Отношение избирателей к президенту напоминает сейчас любовь бабушки к внукам – такая же искренняя и нелогичная. Любой публичный жест гаранта вызывает одобрение, любая критика в его адрес – неприятие. Всем нравится, как первое лицо балансирует между неудобными вопросами и непримиримыми оппонентами.

Однако президент не очень‑то и старается в этом балансировании. Он предпочитает просто не комментировать, не озвучивать, не напоминать, если кто‑то забывает, и не искать ответы, когда о чем‑то напоминают ему.

С точки зрения тактики – безупречно. С точки зрения стратегии – традиционно приходишь к мысли, что никакой стратегии просто нет. Есть кураж и кредит доверия. Но куража надолго не хватит. Кредита – тоже.

Оппоненты новой власти пока работают впустую, смахивая на бегунов, еще не взявших в руки эстафетную палочку, но уже потихоньку набирающих скорость. Оценивать по большому счету нечего, поскольку сообщество зескептиков разминается в основном на внешнем виде или дневном расписании новоизбранного президента. Занятие захватывающее, но не имеющее особого государственного потенциала.

Маневры вокруг проведения (или непроведения) парада и скандала вокруг МИД сильной общественной дискуссии не вызывают. Так или иначе стоит ждать начала работы нового парламента, начала работы нового правительства и, вообще, – начала работы.

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На самом деле все понимают: самое интересное у нас впереди. Рано или поздно власти придется говорить о вещах, связанных не только с президентским троллингом отдельных (в основном провинциальных) чиновников, но и со стратегическим развитием страны.

Рано или поздно новым руководителям государства придется объяснить обществу, какие линии для себя они называют красными, какие из них готовы переступить, а какие переступать считают недопустимым. И поскольку общество само по себе далеко не едино в определении этих линий, несложно предсказать, что именно здесь и начнутся первые разногласия, первые расхождения в оценке, первые громкие разводы.

Что там все‑таки с оккупированными территориями? Что с коррупцией и посадками? Что с тарифами-бюджетами? Не говоря уже о такой благодатной для рефлексий и народного недовольства территории гуманитариев: язык – история – пропаганда. Кому‑то так или иначе придется озвучивать не очень комфортные вещи. А кому‑то – эти некомфортные вещи слушать.

Пока же приходится в который раз слушать заявления и обещания, представляя, как все это может быть реализовано в наших полевых условиях.

Первые сто дней так и не внесли особой ясности в наше коллективное видение будущего. С другой стороны, никто ничего особенного и не ждал.

Автор Сергей Жадан
Источник Новое Время
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