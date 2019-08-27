Политическое шоу Трампа на саммите G7. Угрозы для Украины от расклада в «закрытом клубе»

Деградация горизонтальных связей между США и остальным западным миром ведет к тому, что ни единый формат антироссийских санкций, ни даже похожая геополитическая позиция, направленная на противодействие экспансии России, не имеют гарантии длительного существования.

Вряд ли кто-то из наблюдателей всерьез надеялся на то, что саммит G7 во французском Биаррице, который еще до своего начала вызвал ряд споров и скандалов, пройдет тихо и конструктивно. И реальность, в общем, вполне оправдала пессимистические прогнозы, пишет на страницах «Depo.Весь мир» журналист Тарас Паньо.

В частности, в этом году – видимо, наученные горьким опытом предыдущего, канадского саммита – участники даже не пытались подписать совместное заявление по итогам встречи. Более того, ход событий продемонстрировал, что из «закрытого клуба», где богатые государства решают важные вопросы развития человеческой цивилизации, встречи «семерки» превращаются в своеобразные политические шоу, где, по очень точному выражению действующего президента США Дональда Трампа, чиновники пытаются «произвести впечатление на своих избирателей и друг на друга».

Первым – и весьма знаковым для Украины – предметом споров, как известно, стал вопрос возможного возвращения России к участию в организации. На котором настаивал – или, как писал Depo, делал вид, что настаивал, действующий президент США.

Хотя, по большому счету, эта ситуация была исчерпана еще до начала саммита, когда практически все участники «семерки» громко и публично заявили, что возвращать Россию в «семерку» до выполнения поставленных требований в отношении прекращения конфликта с Украиной было бы неуместно. Впрочем, Дональд Трамп в первый день саммита все-таки решил подискутировать на эту тему – с ожидаемым, в общем, результатом. Консенсусное решение о возврате России, конечно, не появилось, что, наверное, можно записать в актив мероприятия.

Впрочем, определенное присутствие России на следующем саммите является вполне возможным. Если мероприятие и в самом деле будет проведено на частном гольф-курорте Дональда Трампа, как недвусмысленно намекнул американский президент, который примет встречу в следующем году, то последний сможет пригласить туда каких угодно гостей. В том числе – и российских.

И если сам российский президент вряд ли захочет выполнять роль экзотического дополнения к программе саммита, которую на этот раз играл глава иранского МИД, то вот Сергей Лавров вполне может прибыть в Майами, чтобы рассказать очередную серию пропагандистских штампов о том, что Украина «не услышала» Донбасс, США «первые нарушили РСМД», а Россия готова сотрудничать со всеми «людьми доброй воли». Впрочем, подозревать, что подобный дипломатический ход даст Кремлю какие-то заметные преимущества, на самом деле, не приходится.

Зато остальные программы саммита выглядела весьма хаотично. Дискуссия относительно борьбы с пожарами в бразильских тропических лесах превратилась в тривиальный скандал, во время которого не слишком адекватный президент Болсонару не только отказался от помощи в деле, с которым явно не способен справиться самостоятельно, но и рассказал про «колониалистские замашки» Макрона, а впоследствии опустился до издевательских комментариев относительно внешности жены нынешнего хозяина саммита.

Одно из ключевых событий, тщательно спланированное Макроном – «экологическая» сессия, на которой, кроме лидеров «семерки», присутствовали руководители правительств Испании, Австралии, Египта, ЮАР и многих других стран, а также крупнейших международных банков и финансовых институтов, также не завершилось заметным прогрессом. А Дональд Трамп вообще скромно его проигнорировал, и вместо этого проводил встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Частичным успехом можно назвать разве что неожиданную инициативу французской стороны, которая пригласила на саммит министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, которому вроде бы удалось договориться с американской стороной по крайней мере в отношении продолжения дипломатических контактов.

Однако все встречи и переговоры, проведенные в рамках саммита, ровно никак не помогли сгладить угрозу сразу нескольких торговых войн – между США и Китаем, между США и ЕС в целом – и между США и Францией в частности, между Великобританией и ЕС и т.д. В отношении этих конфликтов стороны, по слухам, которые всплывают из закрытых брифингов, обсудили имеющуюся ситуацию и «не смогли сблизить позиции».

А подытожило это хаотичное в целом мероприятие краткое заявление, которое написал и опубликовал президент Франции. И в котором, кроме списка «озабоченности» вопросами Ирана, Ливии и Гонконга, Макрон сообщил о том, что саммит в «нормандском формате» может состояться в ближайшие недели. И что Франция и Германия надеются достичь на новой нормандской встрече ощутимых результатов.

С некой точки зрения это можно рассматривать как определенный дипломатический успех на фоне позиции России, которая до сих пор требовала сначала «достичь прогресса в отношении имеющихся договоренностей» (в смысле «реинтегрировать» Донбасс на российских условиях), а вот теперь согласилась снова о чем-то говорить.

Но цена этого прогресса может оказаться слишком большой. Поскольку во Франции и Германии лишний раз убедились в том, что надеяться на адекватную и последовательную политику Трампа в отношении сдерживания России явно не приходится.

В связи с чем в европейских столицах взяли курс на завершение конфликта если и не любой ценой, то и без лишнего пиетета перед соблюдением национальных интересов Украины. Более того, учитывая уровень отношений, которые существуют сейчас между США и континентальной Европой, сценарий будущей «нормандской встречи», вероятно, вообще никак не оговорен с представителями Госдепа.

Кстати, неожиданный визит советника Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона в Киев вполне может быть связан с желанием выяснить, какие конкретно предложения сделали президенту Украины партнеры из Берлина и Парижа.

А история с попытками Болтона убедить украинское руководство отказаться от идеи продажи компании «Мотор-Сич» китайскому холдингу «Beijing Skyrizon Aviation», которые называют реальной причиной визита, может быть только своеобразным дипломатическим прикрытием довольно неприятной ситуации.

Впрочем, истинную природу намерений европейских лидеров в деле урегулирования украино-российского конфликта все мы скоро узнаем. За «считанные недели», в течение которых состоится встреча.

Но в том, что «коллективный Запад» надолго потерял единство, а G7 превратилась в G6+1 (со зримой перспективой дальнейшего разделения и измельчения) после последнего саммита сомневаться явно не приходится.