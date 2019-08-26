Мифический бунт СМИ.У Зеленского и дальше будут хамить журналистам и оппонентам

В последнее время читаю массу постов и статей о том, как по-хамски себя ведут «слуги» со СМИ, журналистами и просто оппонентами.

Много кто говорит, что это большая ошибка, что СМИ объединятся, и тогда наступит конец эпохи Зе. Но это глубинная ошибка, пишет на страницах «Depo.Власть» экс-нардеп Украины Вадим Денисенко.

Давайте попробуем разобраться, почему это ошибка и при каких условиях такое поведение теоретически может привести к краху рейтинга.

Состояние общества

Сейчас общество переживает состояние подъема, и социология говорит, что впервые за много лет люди считают, что все движется в правильном направлении. Было бы очень здорово для всех нас, чтобы это состояние общества держалось как можно дольше. Правда, во всей этой бочке меда есть один огромный черпак дегтя.

Он заключается в том, что после семи – восьми месяцев активного негативизма, связанного прежде всего с выборами, мы имеем обратную реакцию общества, которая может вписаться в простую формулу: «Не беспокойте нас какими-либо проблемами».

Общество не хочет слышать, что может быть что-то такое, что может вытащить его из зоны релакса. Собственно, из этого состояния общества и вытекают все действия людей, которые хотят слышать только позитив, а даже явные негативные сигналы люди стараются просто не замечать.

Как изменилось прохождение сигнала

Главный информационный сдвиг, который произошел в течение последних нескольких месяцев, заключается в том, что изменилась система прохождения информационного сигнала. Если раньше сигнал шел от телевизора в офлайн и затем «доганялся» онлайном, то сейчас эта линейка изменилась кардинально. Сигнал идет из онлайна в офлайн и дальше доганяется телевизором. И здесь ключевую роль начали играть соцсети с часто мало проверенной информацией. Более того, если проанализировать, что больше всего ценится сейчас, то очень важным залогом успеха становятся хамство и мат.

По сути, мы много лет шли к этому. Все началось с якобы интеллигентного Шустера, который положил в основу своего шоу принцип «ни одной мысли – главное ссора». Потом была масса эпигонов Шустера, потом появились так называемые расследователи, которые за определенную сумму денег размещали слитый им материал. И здесь мы подходим к одному из важных моментов, который все мы почти не заметили: у нас кардинально изменился формат информационных войн.

Как изменился формат информационных войн

В один прекрасный момент мы неожиданно проснулись и увидели, что началась война всех против всех. При чем законодателем моды стал Игорь Коломойский, чей стиль стараются скопировать десятки, а то и сотни поклонников его манеры коммуникации.

Если очень упростить, то его стиль сводится к двум коротким пунктам: во-первых, не существует авторитетов и неприкасаемых лиц (это держит в напряжении всех, включительно с первыми лицами страны), а, во-вторых, воевать информационно надо все время, неважно, против кого, чтобы твои партнеры-оппоненты не расслаблялись.

И в этой схеме традиционные СМИ все больше играют роль обслуги, эдакого ретранслятора этих войн. Почему так? Если очень коротко, то это следствие глубинного отупения наших традиционных СМИ, которые все больше впадают в состояние примитивизма.

Без качественной аналитики невозможно быть игроком в таких войнах, ты обязательно превращаешься в статиста с соответствующим гонораром. Ты становишься такой себе прислугой, которую можно менять хоть каждый день. И главное, эту прислугу можно публично унижать, ведь на то она и прислуга.

И здесь мы подходим к ключевому моменту: может ли произойти бунт обиженных СМИ?

Может ли произойти бунт обиженных СМИ?

Никакого демарша СМИ не будет. И причин здесь несколько. Первая – владельцы СМИ этого просто не допустят. Владельцы СМИ до сих пор живут в иллюзии, что удастся обо всем договориться. Но пусть себе так и дальше думают.

Вторая причина – у нас на сегодня нет контрэлиты, которая реально готова к новым информационным войнам. Сейчас нет ни одной политической силы, которая готова была бы профессионально воевать за свою информационную повестку дня. И наконец, есть третий пункт, о котором я говорил выше, – общество не хочет слышать плохих новостей.

А это значит, что в ближайшие месяцы, если не будет никаких форс-мажоров, новая власть будет иметь все возможности и, главное, полное право говорить, что им глубоко наплевать на СМИ, а журналисты – тупые овцы.