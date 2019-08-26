Подведем итоги 28 годовщины Независимости. Четыре победы и поражения Украины

Украинцы заняли свое место в списке немногих народов мира, отстоявших свою независимость. Именно это самое главное.

К большому сожалению, власть в Украине получили олигархи. И это, по мнению украинского дипломата, министра иностранных дел Украины с 2007 по 2009 год Владимира Огрызко, крупнейшее поражение государства, – пишет он на страницах «Нового времени».

«А главным последствием, которое можно считать вторым поражением, является отсутствие социальной справедливости – колоссальный разрыв между супербогатыми и супербедными. Если общество не может объединиться – это очень опасно», – подчеркивает украинский дипломат.

Третье поражение Украины в том, что человек здесь не чувствует себя защищенным: правовая система не работает. Нет честных судов, некуда обратиться за защитой своих прав.

«Таким образом все переходит в четвертое поражение, когда у многих людей появляется чувство безысходности. Они теряют надежду, не верят в перспективу и уезжают из Украины в поисках счастья, подальше от государства», – отмечает Огрызко.

Все это я бы назвал ключевыми поражениями Украины – проблемами, которые за 28 лет независимости нам так и не удалось преодолеть, и которые при правильной и честной политике являются такими, что вполне их можно решить.

«Почему нам так и не удалось? Как говорится, см. пункт 1: так уж сложилась система, и мы сами ее допустили. Олигархат не позволит сделать то, что происходит в нормальных демократических странах», – отмечает Огрызко.

Для олигархата зацементировать ситуацию – это лучший способ продлить делать то, что он делает. И наши попытки этому оказывать сопротивление означают лишь то, что этого было недостаточно.

«Что касается достижений, я бы также выделил четыре из них. Несмотря на все те имеющиеся поражения, создан каркас украинской государственности», – подчеркнул Огрызко.

«Речь идет не о том, что уже все решено. Это как сооружать дом – сначала формируют коробку, скелет здания. А потом приступают к постройке стен, подведению коммуникаций, ремонту», – добавил он.

Наш скелет – это государственные структуры, органы, институты, которые мы создали, и теперь все это надо обвалить мясом, а в нашем случае – демократическим наполнителем. Следует добавить кальций, чтобы на базовом скелете образовались нормальные кости и все остальное вокруг.

Вторая наша победа – серьезное продвижение темы формирования гражданского общества. Опять же, есть еще большое количество людей, которые ни во что не верят, в том числе в собственные силы. Впрочем, есть и много свидетельств того, что процесс пошел, развитие стало заметным, голос общественности становится мощнее, и власть его слышит. Два Майдана – очевидное тому подтверждение.

Третья победа – мы наконец научились обороняться: защищать свою безопасность, независимость, воевать с оружием в руках. Хорошо также, что мы определились со своими стратегическими друзьями и врагами. И это прозрение в том, что Россия является абсолютным врагом, я тоже считаю большой победой.

«Не все это понимают – обилие конформизма и угодничества, а для очень многих это и вовсе не важно – работает формула «да какая разница». И все же для политической элиты – по крайней мере, для ее большинства, как и для большей части гражданского общества – точки над «і» в этом плане расставлены. Не для всех, конечно, однако тенденция, на мой взгляд, положительная», – подчеркивают Огрызко.

Четвертая и последняя победа заключается в том, что мы начинаем учиться и наступать. То есть мы не только научились обороняться, а начинаем проводить линию, которая в итоге может помочь нам стать субъектом международных отношений. Стало быть, мы начали развивать свою армию, активнее использовать дипломатию, поднимать экономическую систему, что собственно и обеспечивает жизнеспособность всей государственной конструкции.

«Мы начали проводить разумную гуманитарную политику: у нас есть свой украинский взгляд на собственную историю, культуру, язык, религию наконец. Это то, что начало выделять нас на постсоветском пространстве, а также то, что делает нас субъектом», – отмечает Огрызко.

Если все эти тенденции будут продолжены и усилены, если мы реализуем свои намерения присоединиться к ЕС и НАТО, то все это и станет тем, что называется успешным наступлением. А именно ради того, чтобы Украина оставалась вечной. Наша главная победа в том, что Украина как государство состоялась.

«Мы заняли свое место в списке тех немногих народов мира, отстоявших свою независимость. Именно это, на мой взгляд, и является главным. Остальное – придет. Возможно, путем новых испытаний. Возможно, через новые кровавые события. Но вот эти достижения уже навсегда», – подчеркнул Огрызко.

Очевидно, для того, чтобы стать действительно европейскими, нам необходимо преодолеть наши поражения. И здесь все зависит от гражданского общества. Так уж повелось, что порой оно в Украине то просыпается, то начинает засыпать снова. И если засыпает, то нас отбрасывает назад.

«Если же общество будет постоянно оказывать свое влияние на власть, да еще и в нужном для этого же общества направлении – на усиление наших позиций как на международной арене, так и реформирования внутри, тогда наше продвижение вообще не является вопросом по сути. Это лишь вопрос времени», – резюмирует Огрызко.