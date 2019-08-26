Поматросили и бросили. Трамп и другие лидеры «Большой семерки» прокатили Путина

Запад пытается нейтрализовать Россию, при этом лидеры «Большой Семерки» играют с Путиным одаривая его ложными надеждами и больно щелкают по его самолюбию в итоге.

Трамп все же провокатор! Устроил балаган, который завершился щелчком по российскому самолюбию, пишет на своей странице в Facebook российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова.

«Пообещал, что Путин, «скорее всего», будет приглашен в Нью Йорк на саммит «Семерки» в 2020. Макрон идею поддержал, тем самым поучаствовав в балагане. Принимая у себя Путина, Макрон создал впечатление, что Европа жить не может без России. Сейчас же будем заключать в объятия «глубоко европейскую» страну!», – пишет российский политолог.

Но «Семерка» в Биаррице заявила, что Путина видеть не готова. Ведь причины, заявила «Семерка», по которым Россия была исключена из клуба – аннексия Крыма и война в Донбассе – не устранены.

«Макрон, продемонстрировав французскую гибкость, назвал предложение вернуть Россию «стратегической ошибкой». Да и Трамп не стал настаивать, заметив, что «скорее всего мы оставим все, как есть». Словом, вроде обещали и приглашали. А потом захлопнули двери», – отмечает Шевцова.

Ирония в том, что Кремль, не дождавшись решения «Семерки» поспешил заявить, что «рассмотрит» приглашение. МИД начал требовать приглашения «на равных». А наши пикейные жилеты уже который день обсуждают: возвращаться или нет? А если возвращаться, то какую цену заломить за наш возврат? Оказалось, зря тратили энергию.

«Семерка» в Биаррице закрыла тему. Хотя непонятно, как в голове Трампа укладывается предложение вернуть Россию в G7 с выходом США из РСМД, его требованием Германии снизить зависимость от российского газа и новым американским санкционным пакетом против России? Как стремление Макрона обнять Россию сочетается с его призывом дать отпор российской кампании по дезинформации? Смахивает на когнитивный диссонанс!», – подчеркивает Шевцова.

Впрочем, нормализация отношений Запада с Россией остается на повестке дня. Не стоит, однако, обольщаться по поводу западных мотиваций.

«Запад ищет пути нейтрализации России, чтобы подготовиться к серьезной глобальной игре. Западные круги надеются, что обещания символического присутствия на авансцене заставят Москву вести себя прилично и не мешать готовиться к новым вызовам. Ключевым из них является Китай», – отмечает Шевцова.

Кремлю придется осознать неприятную истину: «фактор России» для либерального сообщества стал инструментальным. Короче, средством для достижения более важных для него стратегических целей. Для этого Россию нужно либо изолировать, либо умиротворить, чтобы не мешала.

«Превращение России в союзника либеральной цивилизации, содействие ее модернизации и движению к демократии сняты с западной повестки дня. Россия больше не цель. Россия – головная боль», – отмечает Шевцова.

Россия воспринимается, как чуждое образование, которому доверять нельзя. Около 66% западных респондентов смотрят на Россию негативно. А 77% относятся с недоверием к Путину. Такие настроения быстро не рассасываются.

«Непонятен задор наших обогревателей, которые западные приглашения к танго считают российской победой («О России заговорили!»). Тогда как они оценивают то, что приглашения оказались пустышкой?», – подчеркивает Шевцова.

ПОМАТРОСИЛИ И БРОСИЛИ Трамп все же провокатор! Устроил балаган, который завершился щелчком по российскому… Geplaatst door Lilia Shevtsova op Zondag 25 augustus 2019

Непонятен ход мыслей тех, кто говорит: нам не нужно в западный клуб (а кто нас туда реально звал?) ибо это будет ограничивать нашу свободу маневра. Зачем тогда Москва так стремилась возвратиться в ПАСЕ и посадить туда Толстого со Слуцким? Чтобы вызвать у евродепутатов язву?

«Нужно нацеливаться на временные комбинации, упорствуют пикейные жилеты: сегодня с одним, завтра с другим. Но тогда и политика остальных игроков в отношении России будет аналогичной– никаких обязательств! Сегодня с нами, а завтра против нас. Как долго Россия может выдержать эту жизнь в Jurassic Park?», – отмечает Шевцова.

Еще более непонятен оптимизм тех, кто полагает, что у России есть перспектива стать весомым членом Большой Евразии будет лидировать Китай. Но где гарантия, что Китай позволит России взбрыкивать? И почему быть инструментом осуществления китайской повестки для России предпочтительнее?

«То, как с Россией заигрывают и то, как мы отвечаем на заигрывания, вряд ли повод для державной гордыни. И уж точно не повод для самоуважения», – резюмирует Шевцова.