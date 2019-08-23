95 дней власти «95 квартала». Основные достижения и поражения Зеленского

Немного о «100 днях президента» или «95 днях «95 квартала» (которые многие СМИ применительно к данной ситуации приняли за точку отсчета).

Так вот, это – традиция, ни к чему не обязывающая. Как, например, и та, что первое заседания нового созыва Верховной Рады открывает самый старый по возрасту депутат, пишет на страницах «Фокуса» аналитик и политтехнолог Александр Кочетков.

Во времена коммунистическо-социалистической Рады такой оказалась Слава Стецько, известная националистка, и ничего, традиция устояла. А открывать эту Раду будет Юлий Иоффе из «Оппоплатформы», и теперь потерпят националисты.

Считается, что традиция подводить первые итоги через 100 дней после инаугурации идет от президента США Франклина Рузвельта. За первые три месяца ему удалось принять ряд решений, в том числе, законодательных, благодаря которым остановили «Великую депрессию».

«Но лично мне больше по душе версия, восходящая к феерическим «100 дням Наполеона», в которые вместились его триумфальное возвращение к власти с острова Эльба, дополнения к Конституции, плебисцит, формирование двухпалатного парламента и правительства, да еще и Бельгийская военная кампания, включающая четыре заметных сражения, в том числе и легендарное, при Ватерлоо», – пишет Кочетков.

«Мне, конечно, напомнят, что Наполеон получил императорские полномочия (хотя они и ограничивались парламентом). Но важнее, что это был Наполеон, не видевший преград в достижении цели», – добавил он.

Наш президент тоже получил на выборах поистине императорский уровень поддержки в 73%, и у него развязаны руки для достижения ожидаемой общественной справедливости, за которой закон поспевает не всегда.

Итак, о достижениях и неудачах на посту главного «слуги народа». Да-да, есть и то, и другое. Расставляем по хронологии, а не значимости, ибо значимость – субъективна.

1. Перезагрузка Верховной Рады.

Успех в том, что депутаты не пытались особо сопротивляться: повозмущались, подключили КСУ, а потом утерлись и отправились на досрочные выборы. То есть, признали новую власть.

КСУ подтвердил законность роспуска ВР, хотя это как раз уважение к тем самым 73% протестного электората.

2. Феноменальная победа партии «Слуга народа».

Перспектив парламентского монобольшинства в Украине еще не было. У нас под такой случай даже законодательство не разработано – никто подобного не предполагал.

3. Быстрое международное признание президента.

Сторонники предыдущего главы державы предвещали, что с нынешним никто из мировых лидеров общаться не станет. Но мир начал поздравлять главного «слугу народа» еще до официального объявления результатов.

Опять же, никаких сомнений, что мир впечатлил огромный процент, набранный нынешним президентом на вполне демократических выборах в борьбе с действующим главой государства.

4. Диалог с Владимиром Путиным.

Российский вождь не то чтобы рвется общаться с нашим президентом, но трубку (в отличие от Порошенко) поднимает и слова произносит. То есть, с ним уже можно говорить не через Виктора Медведчука. А с учетом того, что ключ к миру на Донбассе лежит в Кремле, то возможность прямого диалога – это плюс.

5. Перенесение акцента в международных делах на сотрудничество в черноморском регионе.

Речь о вполне успешном визите нашего президента в Турцию. Да, здесь совпали несколько факторов: в сложной многоплановой игре, которую ведет Анкара с Москвой, в видах Эрдогана на Крым, где он хочет видеть автономию кырымлы, знание Богданом Яременко, внешнеполитическим советником президента, турецких реалий изнутри и т.д. И, тем не менее, подобный формат международных встреч заслуживает стать рабочим шаблоном для президента.

А то, что он не подписал совместное заявление, подготовленное на Фанаре – это прозрачный намек на отделенность церкви от власти. И это правильно: церковники меряют жизнь веками, вот пускай и разбираются с автокефалией внутри себя, а не у Порошенко на Банковой, как прежде.

6. Административные туры по стране.

Украина так уж устроена, что она должна постоянно ощущать зримое присутствие власти. И пока не заработали новая Рада и новое правительство, президент заполняет этот вакуум поездками в регионы и распеканием нерадивых чиновников. Эффективность действа сомнительна, но это лучше, чем ничего.

«Теперь о неудачах первых 100 дней», – отмечает Кочетков.

1. Пестрый состав фракции «Слуга народа».

Не очень подготовленный выход на досрочные парламентские выборы привел к тому, что с мегафракцией в парламент зашло изрядное количество людей случайных, а то и вредных для президента. И «слуги» уже начинают выяснять отношения между собой. То ли еще будет…

Каким образом поддерживать дисциплину и единство мегафракции – толком не известно никому. Но точно не слежением за депутатами с помощью «больших братьев»– это даст обратный эффект.

2. Отсутствие публично заявленного плана преобразований страны.

Касается и парламентской, и правительственной работы, которые должны быть четко увязаны меж собой. Что помешало наработать его еще в процессе парламентских выборов – непонятно.

В том числе, из-за отсутствия подобного плана и возникает неопределенность с кандидатурой будущего премьера и министров, которых якобы должны представить 29 февраля.

3. Отсутствие украинского плана мира на Донбассе.

Антиукраинский, разработанный в Кремле и предусматривающие «особый статус» и прочие мины замедленного действия, есть, а нашего – нет. Понятно, что это чрезвычайно сложно.

Но наивные надежды на прекращение огня и разведение войск – это втягивание в игру с кремлевскими. И чем она закончится – непонятно.

4. Неудача с увольнением Юрия Луценко, Виталия Кличко и прочими.

Это называется «переоценка собственных сил». Не важно, самим президентом или его ближайшим окружением – нынче за все в ответе исключительно главный «слуга народа».

Сюда же можно отнести и явно подвисшую Уляну Супрун, и невнятные отношения с нынешним Кабмином. Если ты можешь разогнать правительство – разгоняй, как Раду. Но если не можешь – зачем конфликтовать, тем более, что к правительству приходится постоянно обращаться?

5. Зависшая ситуация с переездом Офиса президента.

Обычно люди анализируют варианты, выбирают оптимальный, а затем информируют общество. А не пугают киевлян перспективой безнадежных пробок в районе Европейской площади.

Кстати, даже Виктор Ющенко понял, что лучший вариант – это Мариинский дворец, но потом сосредоточился на пчелах.

«Пожалуй, и все. Очевидно, что неудачи либо напрямую вытекают из успехов, либо с ними связаны. А то, что новая власть вынуждена двигаться непроторенными путями – так это и сложность, но и шанс избежать ошибок предшественников», – резюмирует Кочетков.

А уж что перевешивает – успехи или неудачи – каждый решает сам. Это и называется демократия, если кто забыл.