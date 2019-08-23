Главный раздражитель для Зеленского. Откажется ли Порошенко от депутатского мандата?

Одни эксперты советуют ему не повторять историю Леонида Кравчука, который после президентства трижды избирался народным депутатом, другие, наоборот, указывают, что за пределами парламента бывший гарант быстро перестанет быть интересным избирателю, пишет на страницах «Depo.Власть» Игорь Петренко.

В частности, эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен описал риски для Порошенко в случае его депутатства.

Первый – иллюзорность избежания преследований за счет неприкосновенности. Ведь ее скорее всего отменят, а если не отменят, то парламент даст согласие на снятие иммунитета с экс-президента.

Второй риск – лидерство в оппозиционной фракции при наличии статуса президента является шагом вниз, ведь ты лишь один из 450 депутатов.

И третий риск – если Порошенко нужна роль отца украинской оппозиции, то играть ее на подмостках, контролируемых противником, бесперспективно.

Поэтому господин Тизенгаузен предлагает экс-главе государства выждать, пока система проглотит вчерашних несистемных политиков и сделает их удобными мишенями, а потом «хакнуть» эту систему.

Аргументация эксперта выглядит достаточно понятной и во многом правильной. Никто не сомневается, что в случае внесения представления на снятие неприкосновенности с Порошенко, нынешний состав парламента может дать за это конституционное количество голосов. К тому же в политической истории экс-президента уже был похожий случай – осенью 2005 года.

После того, когда разразился скандал с «любимыми друзьями» Виктора Ющенко, к которым организаторы этого громкого разоблачения первым зачислили Петра Алексеевича, тогдашний глава государства отправил в отставку и главную чиновницу Юлию Тимошенко и секретаря СНБО Петра Порошенко. Но на то время он совмещал секретарство в Совбезе с депутатством.

И чтобы «добить» противника, в ВР против Петра Алексеевича консолидировались и «оранжевые» и «бело-голубые» и лишили его (а заодно и еще 11 совместителей) депутатских полномочий. Это был очень болезненный имиджевый удар. Который, впрочем, не помешал Порошенко не только вернуться в большую политику, но и избраться президентом страны в 2014 году.

Также не стоит забывать, что обвинения в коррупции не означают, что факты коррупционных действий доказаны. Сейчас возбуждено более десятка дел, в которых так или иначе фигурирует имя экс-президента, но ни по одному из них у следствия нет результата, с которым можно было идти в суд. И когда эти результаты появятся, неизвестно.

Понятно, что следователей будут подгонять, ведь значительное количество избирателей Зеленского ожидает посадки Порошенко, однако маловероятно, что представление на привлечение его к уголовной ответственности будет в ближайшее время. Разве что дела будут шить на скорую руку для пиара. Да и это не означает, что экс-гарант в статусе подозреваемого не будет иметь права ходить в парламент.

Заметим еще один момент – отказ Порошенко от мандата был бы выгоден Банковой, ведь вчерашний оппонент в сессионном зале, даже на галерке, куда «слуги» отправили фракцию «ЕС», представляет опасность. Даже не потому, что будет пытаться консолидировать оппозицию, потому что сейчас это сделать нереально, а одним своим присутствием будет постоянным раздражителем для «слуг».

Конечно, можно было бы воспользоваться и внепарламентскими методами политической борьбы – ходить по телеэфирам, создать теневое правительство, и возглавить.

Однако не следует забывать, что, во-первых, своих мощных медиа-площадок у Порошенко мало, и не факт, что его часто будут пускать на телеканалы олигархов.

Во-вторых, такие методы, как теневое правительство, могут быть успешными там, где граждане хотят слышать альтернативу.

Результаты двух подряд избирательных кампаний продемонстрировали, что слишком много избирателей думают так, как сказали по телевизору. Альтернативные законопроекты – это сложно для понимания рядового избирателя, а простой популизм нивелирует саму суть теневого правительства.

Поэтому мы склоняемся к мнению тех экспертов, которые не видят необходимости в отказе Порошенко от депутатства. Другое дело – насколько «ЕС» готова к оппозиционной борьбе в тех крайне невыгодных для себя обстоятельствах, в которых она оказалась. К примеру, не совсем понятно, зачем претендовать на должность вице-спикера, ведь помешать «слугам» принимать то, что они захотят, в этом кресле невозможно.

Также не до конца понятно, какую именно нишу – радикальной или конструктивной критики – собирается занимать «Евросолидарность». Радикальную критику общество слышать пока не хочет, а конструктивная будет выглядеть бледно. То есть, лучше говорить не о роли самого Порошенко в парламенте, с ним как раз понятнее, а о том, есть ли у «ЕС» план хотя бы на ближайшие полгода.