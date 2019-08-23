«Виват Коломойский!». Дело «Роттердам+» – иллюстрация оболванивания населения

В Украине кипят страсти вокруг расследования дела о возможных махинациях при реализации схемы «Роттердам+». Вопрос не первостепенной важности сумели раскрутить до «общенациональной проблемы» в угоду олигарху Игорю Коломойскому, пишет на своей странице в Facebook журналист Аркадий Бабченко.

«А вообще, конечно… Я когда слышу про «Роттердам+» – у меня каждый раз начинает дергаться глаз и трястись щека», – пишет журналист.

Бабченко напоминает, что Украина живет в состоянии войны с Россией, которая имела в начале своей агрессии боле грандиозные планы по расчленению страны. За прошедшие с 2014 года пять лет войны Кремлю так и не удалось реализовать этих планов.

«А ничего, что у вас половина страны осталась? Я имею в виду – та, которая не должна была остаться? Ничего, что граница проходит почти там же, где и раньше, а не там, где задумывалось противником? Выйдите на пешеходный мост. Посмотрите за Днепр. Видите Левобережку? Вот там, на той стороне, уже должны были быть их окопы. И оттуда прилетать ПТУРАми. А вы должны были не гулять по мосту, а сидеть на его месте в блиндаже в обнимку с автоматом», – подчеркивает журналист.

Следует напомнить, что после Майдана, в условиях российской агрессии Украина пережила серьезный экономический кризис. И при этом страна выжила и способна противостоять агрессии.

«Ничего, что ВВП страны обвалился вдвое? Ничего, что инвестиции обрушились напрочь? Ничего, что экономика рухнула вдребезги? Ничего, что рухнули все связи, поставки, логистика, денежные потоки, перевозки, обеспечение, движение, договоренности, бизнес? Ничего, что остановилось производство? Ничего, что дефолт, который должен был быть, которого не могло не быть – каким-то чудом не случился?», – подчеркнул Бабченко.

Далее он напоминает, что кроме экономических проблем, существуют и гуманитарные проблемы связанные с войной. Фактически можно говорить о том, что большинство украинских граждан не коснулись неизбежные во время войны лишения.

«Ничего, что вы сейчас живете в своей квартире, а не в переделанном под бомбоубежище подвале? И готовите в своей кухне на газу и электричестве, а не на костре во дворе? Что вода течет из крана, а не надо за ней ходить под обстрелом к ближайшему болоту? Что живете в своей квартире, а не в лагере беженцев? Что едете на работу, а не в очередную волну мобрезерва? Что работате по схеме «ФОП», а не покупаете обязательный заем на оборону? Что ползарплаты в налог на армию не отдаете? Что в Милан по безвизу ездите? Что в Киеве двадцать первый век, а не четырнадцатый, как в Ираке или Алеппо?», – добавил Бабченко.

Оккупация Донбасса фактически лишила Украину своих собственных источников топлива. С этим и была связана реализация схемы «Роттердам+».

«Что в стране, у которой отрезан угледобывающий регион, а угледобывающий сосед напал на неё – вообще хоть какой-то уголь есть? В принципе?», – подчеркивает Бабченко.

Не следует забывать о цене, которую Украина уже заплатила за свою независимость и суверенитет. Стране не только выжила в условиях войны, но сохранила условия мирной жизни для большинства населения.

«Вы понимаете вообще, чего вы избежали и каких усилий это стоило? Роттердам плюс им не нравится…», – отмечает Бабченко.

Следует отметить несомненные «талант» главного бенефицианта уголовного расследования дел связанных с «Роттердам+». Речь идет об украинском олигархе Игоре Коломойском, получившим страну в свое полное управление при президенте Владимире Зеленском.

«Игорь Валерьевич, безусловно, гениальный мужик. За копейки хакнуть целую страну. На ровном месте. Даже не то, что на ровном – на отрицательной сыпухе! Позвякивая новыми ранклюфтами, блин», – отмечает Бабченко.

Журналист указал на роль полит технологов усилиями которых вопрос не первостепенной важности раскрутили до «общенациональной проблемы». Это факт, по мнению Бабченко, – несомненно войдет в учебники по политтехнологиям.

«Эту схему, как запудрив стране мозги какими-то совершенно десятиважной степени значимости проблемами, сделать их в общественном сознании первостепенными и с их помощью наебнуть целую нацию, будут изучать на курсах политтехнологий, конечно», – подчеркнул Бабченко.

«Обязательно», – резюмирует он.