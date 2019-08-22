Продажа российского газа Украине. Что скрывается за «предложениями» Медведчука?

Пророссийские силы пытаются навязать Украине идею закупки газа у России. При этом существует четыре базовых положения, которые при этом даже не упоминаются.

В последнее время в Украине все чаще поднимают «газовый вопрос». Кум нацлидера России Владимира Путина, лидер политсилы «Оппозиционная платформа – «За жизнь» Виктор Медведчук является одним из проводников российской политики на этом направлении в Украине, однако у него есть и другие помощники, пишет на своей странице в Facebook замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

«Медведчуковские разговорчики на эту тему не что иное, как попытка в очередной раз вернуть Украину в зону влияния Кремля», – пишет замминистра.

Один из главных тезисов «медведчуков»: «Нужно перестать врать, рассказывая о том, что мы не покупаем российский газ. Мы должны заключить контракт с «Газпромом» и закупать газ напрямую, получив скидку в 25%, о чем мы уже договорились с Россией!».

1. Природный газ никогда не был обычным товаром, вроде сыра или колбасы.

«Этот вопрос всегда включал в себя две составляющие: коррупционную и политическую», – отмечает Тука.

Привлекая украинскую «элиту» к газовой коррупции, Россия, с одной стороны, получала лояльный политический класс, а с другой – огромный рычаг воздействия в виде компромата на продажных политиков.

2. Если РФ и в дальнейшем, по словам «медведчуков», продолжает продавать газ Украине, пусть попробует привычным для себя способом «перекрыть» тот самый газ.

3. Если Кремль так «любит братскую Украину», пусть сделает скидку на те объемы газа, которые мы закупаем в Европе.

4. Почему бы Медведчуку не договориться с кумом о бесплатных поставках в Украину того газа, который незаконно добывается Россией на захваченном черноморском шельфе с использованием «вышек Бойко»?

Одна з головних тез «медведчуків»:- Нужно перестать врать, рассказывая о том, что мы не покупаем российский газ. Мы… Geplaatst door George Tuka op Woensdag 21 augustus 2019

«Итак, медведчуковское пустоплетство о якобы «дешевом газе» – это не что иное, как попытка в очередной раз вернуть Украину в зону влияния Кремля, обменяв европейский путь развития Украины на мифические «скидки», – резюмирует Тука.