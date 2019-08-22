По прихоти Трампа и хотелкам Кремля. Дал ли Зеленский отпор Путину?

Важно биться в мире за незыблемость принципа «ничего об Украине без Украины».

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по поводу предложения президента США Дональда Трампа о возвращении нацлидера России Владимира Путина в состав «Большой семерки». Насколько заявление сделанное Зеленским отвечает важности возникающей проблемы, пишет на своей странице в Facebook экс-вице-спикер Верховной рады VIII созыва Ирина Геращенко.

«Лучше поздно, чем никогда. Зеленский наконец отреагировал на заигрывания Трампа и Макрона с Путиным. Отреагировал, дождавшись, когда и сам Макрон под давлением критики собственных СМИ и позиции Меркель и Джонса, подкорректировал свои реверансы Путину», – пишет экс-вице-спикер Верховной Рады.

Можно дискутировать о том, что заявление Зеленского слишком мягкое к стране-агрессору, и очевидно, что Зеленский на этом этапе своего президентства еще верит, что с Путиным можно договориться и избегает четкой лексики.

«К сожалению, с Путиным договориться невозможно, но это такое. Я приветствую сам факт заявления», – подчеркнула Геращенко.

«Ожидаем, что президент, его офис и МИД будут реагировать на подобные вызовы оперативно, а не ждать несколько дней.

«Конечно, сейчас очень важно, чтобы президент Зеленский, не дожидаясь встречи, провел телефонные переговоры с президентом Макроном, ведь тот с Путиным обсуждал Украину», – отмечает Геращенко.

Краще пізно, ніж ніколи. Зеленський відреагував , нарешті , на загравання Трампа і Макрона з Путіним. Відреагував,… Geplaatst door Iryna Gerashchenko op Woensdag 21 augustus 2019

Геращенко подчеркивает, что важно биться в мире за незыблемость принципа «ничего об Украине без Украины». За это должны драться и власть, и оппозиция.

«Также хочу выразить слова благодарности профессионализма тем украинским дипломатам, которые сами, без напоминания сверху, напомнили G7 обо всех нарушениях РФ международного права и непристойности для мировых лидеров находиться в одной компании с тем, кто развязал войну в Украине и Грузии», – подчеркнула экс-вице-спикер Верховной Рады.

Россия должна уйти из Крыма и Донбасса, и немедленно освободить заложников и моряков. Надеемся, хоть этот вопрос Макрон не забыл поднять во время милых посиделок с «европейцем» Путиным.