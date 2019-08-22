Бой олигархов за Запорожье. Коломойский начал войну против Ахметова

Команде Ахметова в Запорожье, которая еще до конца не оправилась от разгромного поражения на выборах, время занимать круговую оборону в связи с ожидаемым назначением нового губернатора, пишет на страницах «Depo.Запорожье» Данила Мусин.

Несмотря на то, что о согласованном на эту должность Виталии Туринке известно крайне мало, уже сейчас можно предсказать, что градус напряжения между облгосадминистрацией и аффилированной с «Запорожсталью» мэрией с его приходом будет высоким.

Расположение бизнеса Туринка в вотчине доверенного лица Коломойского – Игоря Палицы, а также некоторые бизнес-связи будущего губернатора дают основания полагать, что руками Туринка Коломойский будет теснить в Запорожье Ахметова. Бизнес-интересов в олигарха здесь немало – от ферросплавов к энергетике.

Кроме того, и сам 45-летний бизнесмен Туринок может быть заинтересован в том, чтобы подвинуть ахметовских от городских подрядов. Ведь связанные с ним предприятия, специализирующиеся на производстве железобетонных конструкций и товарного бетона, очевидно, не откажутся от участия «в развитии Запорожья».

В отличие от экс-губернатора Константина Брыля, который скорее проиграл, чем выиграл противостояние с командой «Запорожстали», на стороне Туринка, по крайней мере, на старте его работы в ЗОГА будет общественное мнение. Будущему губернатору, который никогда не был причастен к государственной службе, не надо оправдываться за состояние, кроме того, он – запорожец. Учитывая, что областью длительное время, за некоторыми исключениями, руководили «варяги», этот аргумент в глазах запорожцев очень важен.

При этом даже временное противостояния с бывшим главой ЗОГА Брылем, возможно даже не им инициировано, сильно потрепали запорожскую мэрию. Достаточно вспомнить громкое заявление экс-губернатора о госперевороте, что готовят в Запорожье, и обыски в мэрии, которые после этого состоялись. Чиновников заподозрили ни много ни мало в передаче секретной информации в ОРДЛО. Городской голова Запорожья Владимир Буряк тогда выглядел крайне бледным, хотя и хотел показать, что с заявлениями Брыля обыски не связаны.

«Мэр сказал, что не хотел бы связывать событие ни с какими заявлениями, которые прозвучали ранее», – говорилось в комментарии пресс-службы.

С приходом Туринка подобные «инциденты» могут показаться заводомэрии цветочками. Там, похоже, это понимают и готовы к противостоянию. Симптоматично, что одновременно с согласованием кандидатуры Туринка на должность губернатора, городской голова Запорожья Владимир Буряк почти прямым текстом обвинил президента Украины Владимира Зеленского в транспортном коллапсе в городе.

Последний возник из-за ремонта на плотине «Днепрогэса», провести который до 15 октября поручил именно гарант. Из-за автозаторов сейчас страдают десятки тысяч запорожцев. Поэтому этот аргумент власть может раскрутить и использовать для дискредитации команды Зе во время местных выборов.

В любом случае на этих выборах запорожцы будут, скорее всего, свидетелями «войны» между хозяевами Запорожья, которые теряют влияние и обновленной президентской вертикалью в области. После выборов ахметовским, не исключено, придется держать глухую оборону.