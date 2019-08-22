«Реформа» местного самоуправления. Как Зеленский будет брать власть на местах

Замена областных и районных госадминистраций на префектуры усилит полновластие команды Зеленского. Но будет подаваться как реформа для людей.

Чем ближе 29 августа, когда должен начать работать новый парламент, тем четче вырисовываются контуры его планов, пишет Юрий Вишневский на страницах «Деловой Столицы».

Понятно, что первоочередными задачами будут дележ парламентских должностей, формирование Кабинета Министров и решение других кадровых вопросов, зависящих от Верховной Рады. Однако при всей важности этих назначений все же не они являются самой главной проблемой для Владимира Зеленского, руководства его Офиса и верхушки его партии «Слуга народа».

Стратегические планы команды Зеленского предусматривают установление в течение девяти месяцев полного контроля над всей вертикалью исполнительной власти и всеми уровнями местного самоуправления от области до села. А для этого Верховная Рада должна осуществить комбинацию из двух ходов: внести в Конституцию изменения о децентрализации власти и затем объявить внеочередные местные выборы.

В общих чертах об этом плане известно уже довольно давно, но детали его (а именно в них, напомним, кроется дьявол) проясняются лишь постепенно. Например, оказывается, что провести двухходовку «изменения в Конституции плюс внеочередные местные выборы» технологически легче, чем одни только внеочередные местные выборы.

Дело в том, что сейчас для досрочного прекращения полномочий местных советов и мэров городов нет никаких законных оснований. Конечно, «Слуга народа» имеет в новой Верховной Раде абсолютное большинство и может принять любые законы, какие захочет. Может даже записать законным основанием для внеочередных местных выборов президентскую прихоть – что было бы по крайней мере честно. Но как раз на такую честность команда Зеленского не решается и ищет другое решение проблемы.

Если сейчас принять изменения в Конституции о децентрализации – это и даст желаемый повод для внеочередных местных выборов. Ибо децентрализация расширяет полномочия местного самоуправления, а ныне действующие местные советы и мэры городов под такие полномочия не избирались. Поэтому логично как можно быстрее их переизбрать – и уже вновь избранное местное самоуправление наделить расширенными полномочиями.

Также очень важной деталью являются сроки. Если задаться целью принять изменения в Конституции максимально быстро, то для этого достаточно воспользоваться законопроектом, который был внесен Петром Порошенко еще в июле 2015 г. Этот проект уже получил одобрение Конституционного суда и 31 августа 2015 г. был предварительно одобрен депутатами, получив 265 голосов. Осталось только провести окончательное голосование, для которого необходимо 300 голосов нардепов, – и все, уже можно переходить ко второй части плана, то есть к внеочередным местным выборам.

Суть проекта Порошенко заключается в том, что все местные госадминистрации упраздняются. Вместо них исполнительную власть в районах и областях, в Киеве и Севастополе осуществляют префекты. Префекта назначает и увольняет президент по представлению Кабмина.

Полномочия префекта на соответствующей территории довольно скромные. Он осуществляет надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления; координирует деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти и осуществляет надзор за соблюдением ими Конституции и законов Украины; обеспечивает выполнение государственных программ; направляет и организует деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти и обеспечивает их взаимодействие с органами местного самоуправления в условиях военного или чрезвычайного положения, чрезвычайной экологической ситуации; осуществляет другие полномочия, определенные Конституцией и законами Украины.

Впрочем, при желании префект всегда может добиться, чтобы местные советы и мэры с ним считались. В законопроекте записано, что префект издает акты, обязательные на соответствующей территории. Также он останавливает действие актов местного самоуправления по мотивам их несоответствия Конституции или законам Украины с одновременным обращением в суд.

Наверное, самая важная деталь – считают ли в команде Зеленского достаточными эти полномочия префектов. Наши источники в президентском Офисе утверждают, что нет. Там склоняются к мысли наделить префектов более широкими полномочиями, дабы они могли не только останавливать действие актов местного самоуправления, но и наводить порядок на подчиненной территории, если вдруг мэры или местные советы проявят строптивость. Для этой и других подобных целей планируется в помощь префектам создать префектуры.

То есть, по сути, реформа сведется к грандиозному переименованию: глав госадминистраций – в префектов, а самих госадминистраций – в префектуры. А вместо обещанной децентрализации на областном и районном уровнях будет фактически усиление централизации, поскольку префектам и префектурам добавится силовых полномочий.

Чтобы реализовать эти планы, придется от начала до конца проходить всю процедуру внесения изменений в Конституцию. На первой сессии нового парламента нардепы должны будут отправить проект в Конституционный суд, чтобы тот его одобрил, и затем поддержать его 226 голосами. И далее на второй сессии, которая начнется 4 февраля 2020 г., необходимы 300 голосов. Если сделать это быстро, то уже в апреле-мае можно будет провести внеочередные местные выборы.

Главной темой для пиара на этих выборах будет, естественно, децентрализация, проведенная командой Зеленского в ключе его инаугурационной речи о том, что «каждый из нас теперь президент».

Дескать, смотрите, уже нет опостылевших госадминистраций, которые вмешивались во все местные дела, вместо них создаются скромненькие префектуры, которые будут только следить за соблюдением законности, а вся власть переходит народу и его «слугам», избранным в местные советы. Вместе с общим электоральным настроем на обновление власти это должно обеспечить прилив голосов за кандидатов от «Слуги народа» в местные советы и на должности мэров городов.

Дополнительные аргументы могут быть созданы при принятии госбюджета на 2020 г. Можно ожидать существенного увеличения доходов местных бюджетов и, как следствие, увеличения расходов на конкретные местные программы развития. Это будет преподноситься как то, что бюджетные миллиарды перенаправляются в регионы, хотя на самом деле контроль над этими деньгами сохранят Зеленский и «Слуга народа» через контроль над местными советами.