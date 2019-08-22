Неизбежная война с Россией. Власть популистов обречена на поражение

События в Италии наглядно демонстрируют какое будущее ожидает Украину при Зеленском. Это делает неизбежным продолжение войны с Россией.

Популистская власть в Украине обречена на поражение, а война на Донбассе будет продолжаться. Такое мнение в видеоблоге на своем YouTube-канале высказал публицист Виталий Портников.

Он привел пример отставки главы совета министров Италии Джузеппе Конте.

«Итальянские правые и левые популисты оправдали мои ожидания. Продержались немного дольше, чем должны были, но сейчас мы наблюдаем ситуацию крушения правительства», – заявил публицист.

Он добавил, что деятельность этого правительства усилила экономический кризис в стране.

«Потому что в политике не бывает чудес. Любое популистское правление обречено на поражение», – отметил Портников.

Как пояснил Портников, и популисты, и их избиратели не считаются с реалиями жизни и живут в иллюзиях.

«Все это касается и Украины», – подчеркнул Портников, заявив, что не пугает сограждан, а «выходит из политических реалий».

«Война будет продлена. Тарифы не будут уменьшаться. Социальный уровень жизни украинцев не будет улучшатся аж до проведение реальных, серьезных и не популярных реформ», – резюмирует публицист.