Десятина на коррупцию. Что скрывает предложение Зеленского по борьбе с коррупцией?

Владимир Зеленский намерен внести в Верховную раду проекты законов, предусматривающих для обличителей коррупции материальное вознаграждение до 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера взятки, пишет Юрий Божич на страницах «Фокуса».

Эту информацию озвучил замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка. Однозначный ответ на вопрос «к чему это может привести?» дать трудно.

К примеру, Петр І в России ввел в обиход использование услуг доносчиков по налоговым нарушениям. Соответствующий указ гласил: «Если кто донесет, где сосед деньги прячет, тому доносчику из тех денег треть, а остальное – на государя». Император даже учредил специальный институт фискалов – в сущности, платных информаторов.

И донос, как писал о том периоде историк Василий Ключевский, «стал главным инструментом государственного контроля, и его очень чтила казна». Даже крепостных поощряли к тому, чтобы стучать на господ. Если кляуза была «по делу», даровалась вольная. Однако казнокрадство и коррупцию в Российской империи это не извело. А для взятки при Екатерине Второй придумали изящный эвфемизм – «барашек в бумажке».

Можно, конечно, попенять на славянский менталитет. Да и вообще сказать: дело – давнее. Но это вряд ли что объяснит. Одна из наиболее благополучных сегодня стран, Швеция, в отдаленные (хоть, впрочем, и не столь глубоко) времена тоже была насквозь поражена коррупцией и, вероятно, могла бы потягаться дурной славой со славянами. Однако в середине XIX века ситуация стала меняться.

Элита и руководство государства приняли стратегическое решение о полной модернизации страны, начав вводить комплекс мер, направленных на полное исключение меркантильных соображений у чиновников. Независимая система правосудия, высокие зарплаты чиновников (поначалу они превышали заработки рабочих в 12-15 (!) раз, позже разница снизилась до двукратной), плюс роль церкви и общественного мнения – все это принесло свои плоды.

Так что дело, по-видимому, не в особой склонности какого-то отдельного народа к коррупции. Сингапур, Южная Корея, Грузия, Румыния – у каждой из этих стран своя история успеха. По-разному, но у всех получилось. И не только у них. Однако если говорить о практике использования информаторов в борьбе против этого зла, то здесь, пожалуй, самым показательным может быть опыт США.

Первый закон о защите whistleblowers – разоблачителей, а если перевести дословно, «дующих в свисток» – был принят американцами задолго до того, как Алексис де Токвиль (автор историко-политического трактата «Демократия в Америке») подметил у них любовь к самоисправлению и самоулучшению, а в Белый дом пришел, если верить Джозефу Пулитцеру (чье имя носит ныне высшая журналистская премия), «четырежды честный человек» Гровер Кливленд, один из знаменитых политических афоризмов которого звучал так: «Государственная служба есть общественное доверие».

Принятие закона (30 июля 1778 года), правда, было связано с другим эпизодом – злоупотреблением властью. Во время войны за независимость коммодор Континентального флота США Эсекс Хопкинс пытал британских военнопленных. Два американских джентльмена, лейтенант Марвен и мичман Шоу, доложили об этом, куда следует.

Началось расследование, которое в конце концов и дало жизнь упомянутому закону, в котором среди прочего сказано: «Обязанность всех людей, состоящих на службе у США, так же, как и всех других жителей, незамедлительно предоставлять Конгрессу или любому другому подходящему ведомству информацию о любых должностных проступках, мошенничестве или правонарушениях, совершенных любыми чиновниками».

Несколько лет назад эту знаменательную дату, 30 июля, предложили сделать праздничной. Сенатор-республиканец Чак Грэссли, известный активист, разоблачающий чиновников-коррупционеров, выступил с инициативой учредить Национальный день осведомителей. По мнению Грэссли, «любые действия для поддержки осведомителей и их защита должны быть в сфере ответственности государства. Если вы знаете, что законы были нарушены и деньги потрачены зря, у вас есть патриотическая обязанность сообщить об этом».

В прошлом году Сенат таки откликнулся на призыв – День «дующих в свисток» наконец появился в американском календаре. По сути, закрепив уже сложившиеся общественные реалии. Движение информаторов в США давно находится на подъеме. Они объединяются в многочисленные общественные организации, типа Government Accountability Project – Проект подотчетности правительства. Существует Национальный центр осведомителей. Коалиция «В защиту общественных осведомителей» превратилась в движение, куда входят несколько сотен профсоюзных и правозащитных организаций.

Финансовый кризис 2007 – 2009 годов, вызванный мошенничествами на рынке ипотечных бумаг, отозвался в Вашингтоне принятием в 2011 году «Закона Додда-Франка» (по фамилиям инициаторов), чье назначение – реформирование финансовой системы и защита потребителей. За сведения, раскрывающие финансовые нарушения в размере не меньше $1 млн, осведомителю полагается «бонус» от 10 до 30% от суммы.

Самое крупное в истории денежное вознаграждение было выплачено налоговой службой правительства США 47-летнему сотруднику швейцарского банка UBS Брэдли Биркенфельду. Осужденный за финансовые нарушения, он вынужден был «подуть в свисток». И «надул» ни много, ни мало – аж на $104 млн. Такой «гонорар» ему заплатили за то, что он рассказал налоговикам, как высшие менеджеры банка помогали уходить от налогов американским миллиардерам. Последним советовали приобретать антиквариат, картины известных мастеров, золото и драгоценные камни и хранить их в депозитных ячейках. Для оплаты использовались схемы расчетов через банки Панамы, Гонконга, Лихтенштейна, Багамских и Виргинских островов.

Отбыв три года тюремного заключения, новоиспеченный миллионер вышел на свободу. С тех пор прошло семь лет. Голливуд почему-то до сих пор не снял по этому замечательному нарративу фильм. Хотя сам Брэдли уже успел написать книгу, дав ей интригующее название – «Банкир Люцифера: неописуемая история о том, как я уничтожил тайну швейцарского банка».

Биркенфельд – это, конечно, Эверест среди разоблачителей. До его высот мало кто сможет дотянуться. Тем не менее, «доносчики» в общей своей массе вносят существенный вклад в разоблачение финансовых преступлений в США. Об этом легко судить по цифрам, приводимым официальными органами. Например, в соответствии с отчетом Министерства юстиции, обнародованном в декабре 2017-го, только в том отчетном году из $3,7 млрд выявленных бюджетных злоупотреблений $3,4 млрд приходится на долю whistleblowers. За свою бдительность и радение активисты получили $392 млн.

Стивен Кон, адвокат Биркенфельда, в свое время с воодушевлением восклицал: «Сейчас стало безопасно и даже выгодно сообщать об укрывательстве налогов». Даже для Америки XXI века это звучит чересчур оптимистично. Не говоря уже о недавнем прошлом, в котором можно отыскать не одну и не две истории, когда разоблачитель был на волосок от смерти. Так случилось, например, с Фрэнком Серпико, офицером Департамента полиции Нью-Йорка, выступившим с показаниями по случаям коррупции в полиции в 1971 году.

В одной из операций против наркоторговцев детали его тяжелого ранения оказались такими странными, что это дало повод подозревать его напарников в том, что они специально ее организовали с целью ликвидации Серпико. Вскоре он уволился из полиции. И стал знаменит. Благодаря фильму Сидни Люмета, в котором его сыграл Аль Пачино. Когда актер, работая над образом, спросил Фрэнка о мотивах, побудивших его пойти на такой опасный шаг, тот ответил: «Эх, Эл, не знаю. Полагаю, что пошел на это из-за того, что не торгую своей совестью».

Казус Серпико, возможно, более походит на ориентир для Украины, чем казус Биркенфельда. Он гораздо точнее обозначает проблему: так ли уж много у нас людей, которые не торгуют своей совестью? И так ли уж безопасно будет для них в нынешних обстоятельствах становиться whistleblower?

Да, в Офисе президента говорят, что новые законы будут регламентировать в числе прочего права и гарантии защиты обличителей, их близких и других лиц, которые способствовали раскрытию обличителем информации. Однако пока неясно, как именно станут в Украине работать те механизмы, которые в Америке отлажены долгим и весьма непростым опытом.

Между прочим, уже имеющийся Закон «О предотвращении коррупции» содержит целый раздел «Защита изобличителей». Но там, к сожалению, можно обнаружить лишь одну декларативную статью. А законопроект, который прописывал протекцию для информаторов, последний раз включался в повестку дня Верховной Рады в феврале текущего года. Но его раскритиковали еще на стадии подготовки – в том числе за пункты о финансовом стимулировании «стукачей».

Иными словами, сегодня мы видим инициативу, исходящую от президента. Она вполне соответствует современным трендам. Однако трудно пока сказать, чем конкретно эта инициатива будет наполнена. Придется, по-видимому, дождаться начала работы нового парламента. Возможно, уже само обсуждение законопроектов под куполом Верховной Рады даст представление о том, пойдет ли борьба с коррупцией в Украине американским путем. Увидим ли мы баснословное пополнение казны за этот счет.

А заодно – увидим ли «профессиональных свистунов», ставших миллионерами, и «девятый вал» фейковых доносов – вызовы, через которые прошли все страны, сделавшие ставку на whistleblowers в борьбе с коррупцией.