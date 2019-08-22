Путь уничтожения Украины. Зачем из украинского гражданства делают бесплатный презерватив?

Те, для кого защита Украины стала «своей войной», давно уже сражаются на нашей стороне. У новоукраинцев Зеленского будут совсем иные мотивы.

И снова два события, не связанных на первый взгляд, выстроились в единую смысловую цепочку, пишет на страницах «Деловой Столицы» Сергей Ильченко.

Событие первое: в Киевской области задержана этническая группировка преступников-грузин. Мириан Гочадзе, Тенгиз Занадзе и Леван Хуцишвили ворвались в дом в селе Артемовка, связали хозяина и его жену и отбыли на угнанном у них автомобиле «Лексус» с ценными вещами и крупной суммой наличности. С этим добром их и задержали на трассе Киев-Борисполь, по дороге в аэропорт, откуда они намеревались вылететь домой, в Грузию.

Как оказалось, двое из трех летели из одного родного дома в другой: за заслуги перед нашей страной Тенгиз Занадзе и Леван Хуцишвили по указу Владимира Зеленского стали гражданами Украины. Они, как и Гочадзе, воевали на востоке. Роднит всех троих также и прошлая работа в грузинском МВД, где Гочадзе до 2013 г. командовал отрядом спецназначения, а Хуцишвили возглавлял одно из управлений пограничной полиции. Все трое уехали из Грузии после отстранения от власти Михеила Саакашвили.

Так в Украине еще раз аукнулась история Саакашвили, внезапно ставшего ее гражданином по указу Петра Порошенко. Приехав из Грузии, где его до сих пор хотят отдать под суд за уголовные преступления, Саакашвили привез с собой целую команду своих товарищей.

Раздача гражданства всей этой публике в обмен на клятвы в верности, на участие некоторых из них в боевых действиях на востоке, на контакты в кругу международных знакомств Саакашвили и на его обещания «покончить с коррупцией», начав с Одесской области, над которыми понимающие люди смеялись уже тогда, стала одним из самых громких провалов Порошенко.

Вскоре выяснилось, что заезжим кондотьерам на Украину плевать и что они решают свои задачи. В Украине же они могут только разрушать, ничего не создавая, а потом уходить прочь, сетуя на недооценку и непонимание. Причем неприлично тесные московско-донбасские связи Саакашвили, включая сбежавшего в Москву Сергея Курченко, были лишь довеском к ситуации и ее логическим продолжением.

Хотя возможная вербовка Саакашвили КГБ еще в студенческие годы с полной ясностью видна из его биографии, и только наивный человеком может этого не заметить, считать экс-президента Грузии банальным агентом неверно. Он скорее международный авантюрист, работающий в целом на себя, но не чурающийся при случае и роли двойного-тройного агента-посредника, лавирующего между интересами разных сторон.

Поняв, во что он вляпался, Порошенко попытался исправить ситуацию, но дать гражданство оказалось проще, чем его отобрать. Сменивший Петра Порошенко Владимир Зеленский не только повторил его провальный опыт в этом вопросе, но пошел и еще дальше. Раздав гражданство всем, о ком Порошенко «позабыл», включая Занадзе и Хуцишвили, Зеленский решил «усилить и углубить» курс на привлечение варягов. Он не стал заморачиваться полумерами, вроде права на убежище или вида на жительство, даже постоянного, а сразу взял быка за рога, издав известный указ.

Конечно, с учетом специфичной подготовки нашего президента можно допустить, что Зеленский просто не знал о других вариантах решения вопроса, позволяющих одновременно и проявить гуманность к гонимым и преследуемым, и не раздавать гражданство кому попало. Богдан же именно тогда, по всей видимости, неудачно отошел из-за его плеча, например, перекусить или по нужде.

Как бы то ни было, но указом Зеленского украинское гражданство пошло по рукам.

Между тем институт гражданства есть, по сути, часть системы безопасности государства. По аналогии с IT можно сказать, что гражданство – часть антивирусной защиты, а сравнивая с миром живых существ – иммунной системы. Указ Зеленского открыл в этой защите заметную уязвимость. Причем это был уже далеко не первый слой защиты Украины, который Зеленский ослабил. На фоне, заметьте, не мира и спокойствия, а российской агрессии.

Это немедленно вызвало активность по ту сторону барьера. Из последних событий: в Киеве объявлялся Алексей Венедиктов, прозондировавший почву насчет киевского филиала «Эха Москвы»; следом за ним слезно запросился в Украину Андрей Разин из «Ласкового мая» – повидаться, мол, надо ему с солисткой группы «Фристайл» Ниной Кирсо, находящейся в коме.

Наконец, российский журналист Илья Жегулев, работавший в «Медузе» и Forbes, сообщил на своей странице в Facebook о переезде «в Киев». Определиться, куда он переезжает в плане страны, «на Украину» или «в Украину», Жегулев, по его словам, не сумел. Переезд Жегулева и есть то второе событие, внешне слабо связанное с первым.

Как сообщил Жегулев, в Киеве он будет работать в агентстве Reuters на должности корреспондента-расследователя. В числе причин переезда назвал «работу мечты», которую получила в/на Украине его жена – то есть в Киев направилась целая ячейка российская общества, и, кстати, интересно, а что за работу предложили жене? Второй причиной было названо «желание рискнуть, попробовать что-то кардинально новое».

Здесь уже ясно видны несколько поводов напрячься.

Во-первых, сейчас, когда на Донбассе от рук российских наемников каждый день гибнут украинцы, переезд из России в Украину, чтобы «попробовать что-то новое», как и приглашение оттуда сюда на «работу мечты», представляются неуместными.

Во-вторых, «журналист-расследователь» в наших реалиях процентах в 90 случаев – инструмент манипуляции общественным мнением и сливной бачок спецслужб.

В-третьих, Жегулев, даже переехав в Киев, то ли «на», то ли «в» Украину, останется российским журналистом со всеми своими подвязками – знакомства, недвижимость, связи, опыт работы и разного рода крючки, на которые его могли подвесить компетентные российские органы и, с очень большой долей вероятности, подвесили, а уже потом подвели к киевскому филиалу Reuters.

Поскольку журналист-расследователь, взятый на работу известным агентством, это вам не московский хомячок, вышедший фрондировать на несанкционированном митинге, а очень лакомый кусочек для вербовки.

Еще раз подчеркну: Жегулев никакой не борец с системой, вынужденный скрываться от режима. Он абсолютно лояльный винтик, благополучный нарезанный в российских СМИ, – это раз. Второе: никаких независимых, тем более оппозиционных СМИ в России давно уже нет.

Все до единого супер-пупер-свободно-оппозиционные издания курируются и контролируются спецслужбами, причем, чем они «оппозиционней» и «свободней», тем плотней контроль, и кукарекают все они ровно в той громкости и тональности, какая им разрешена сверху. В частности, нет никаких оснований считать «Медузу», или русский Forbes, или любую другую западную франшизу, издающуюся в России, более свободной, и более оппозиционной, чем, к примеру, малофеевский «Царьград-ТВ». Тоже, кстати, довольно антипутинский в последнее время.

Иными словами, это та ситуация, когда превентивный запрет на работу в Украине, даже без явных на то причин, а просто на всякий случай, исходя из очевидных умозаключений, был бы вполне уместен. Как говорил Бегемот, отправляя назад дядю умершего Берлиоза, «потрудитесь уехать к месту жительства».

Очевидно, впрочем, и то, что запрета не последует. Не та политическая воля и видение ситуации у новой власти. И Жегулев приступит к работе.

А теперь посмотрим, что будет дальше. Тут просматриваются две сюжетных линии, и обе очень интересные.

Первая. Хотя до сих пор Жегулев и был вполне благополучным российским журналистом, некая публикация в украинском Reuters вызовет недовольство в России, после чего он, согласно указу Зеленского, который, с большой вероятностью, станет к тому времени законом, получит гражданство Украины.

Вторая. Гражданин Украины и журналист-расследователь украинского Reuters Илья Жегулев возьмет да и расследует что-нибудь общественно-резонансное, как когда-то взял и расследовал Денис Бигус. Все ведь помнят Дениса Бигуса и то, как удачно его вместе с его разоблачениями подложили под избирательную кампанию Петра Порошенко?

Причем, как потом оказалось, суперразоблачительные материалы были по большей части бездоказательны, а у жены Бигуса, Екатерины Соболевой, в России обнаружилось множество родни, притом в высоких чинах и приближенных к первым лицам российской власти, включая Путина и Лаврова, плюс ряд других лиц рангом пониже. Отговорки Бигуса о том, что после событий 2014 г. российская родня якобы не поддерживала с ним и его женой никаких отношений, были опровергнуты анализом переписки в ФБ. Еще как поддерживала.

На то, что Жегулев будет работать не на безвестном ресурсе имени его владельца, как это делал Бигус, а в солидном Reuters, тоже нет особой надежды. Опыт показывает, что на Западе безо всяких проблем привечают выходцев из КГБ – вот, к слову, по ссылке откровения Саши Боровика, из окружения Саакашвили, тоже наделенного в свое время украинским гражданством, а потом с большим скандалом его лишенного.

Западные издания прекрасно покупаются на сливы, сброшенные им Москвой. К тому же сейчас Запад начал разворот от Украины в сторону России, откровенно сдав в зону российского влияния Молдову и готовясь проделать ту же операцию с Украиной, так что и обмануть его будет несложно, если уж он сам обманываться рад.

Что можно проделать в такой и без того очень скверной ситуации, чтобы ухудшить ее еще сильнее? Правильно, начать свободно раздавать украинское гражданство всем подряд лицам, оказавшимся «в зоне риска», как раздают лицам из зоны риска бесплатные презервативы на акциях «антиСПИД».

Повторю еще раз: для тех, кого действительно преследуют и кому некуда уехать из Украины, поскольку возвращение назад означает тюрьму или смерть, можно было бы упростить порядок получения постоянного вида на жительство. Как человек, знающий проблему не понаслышке, скажу, что отмена обязательного предоставления справки о несудимости, которую нужно получать, идя на риск, там, откуда пришлось уехать, и, вообще, любых документов оттуда, была бы более нужным, разумным и гуманным решением, чем разбрасывание гражданством.

Те, кому гражданство Украины действительно необходимо, смогут, имея возможность спокойно жить в Украине, в течение нескольких последующих лет получить его обычным порядком. Заодно проявив или не проявив себя патриотами Украины.

И уж точно не стоит раздавать гражданство всем подряд противникам Путина и сегодняшнего российского режима, преследуемым российской властью. Не все противники Путина – друзья Украины. Большинство российских оппозиционеров относятся к Украине значительно враждебнее, чем Путин, и предлагают методы «окончательного решения украинского вопроса» куда более радикальные, чем даже те, что решается озвучивать Владимир Жириновский. И даже те российские оппозиционеры, кто вроде бы и выступают на украинской стороне, сплошь и рядом видят в Украине не новую родину, а инструмент для разрушения ненавистного им российского режима.

Число же тех, кто хочет и может быть гражданином Украины не формально, а именно потому, что ощущает себя украинским патриотом, среди эмигрантов из России ничтожно. К нам едут оттуда очень разные люди, далеко не всегда с добрыми намерениями, и еще в меньшем количестве те, кто готов стать частью украинского общества.

Хотелось бы напомнить и то, что многие военные пенсионеры. осевшие в Крыму, в свое время получали украинское гражданство. «Бывшими россиянами» были изрядно насыщены и оккупированные ныне районы Донбасса. Абсолютное большинство этой публики встало на сторону российских оккупантов. Небезызвестный Вадим Новинский тоже гражданин Украины с 2012 г. – спасибо Азарову и Януковичу.

Нужны ли Украине такие граждане? А вот на это уже нет однозначного ответа. Смотря, для какой Украины. Для независимой Украины, идущей прочь от Москвы, очевидно, не нужны.

А как основа триединого союза «Путинороссии», «Новороссии» и «Малороссии», в котором, убив украинскую независимость и заплевав ее труп шелухой от семечек, воспрявшие мышебратья будут жить, как в общем хлеву, сделав хамство, жлобство и безвкусицу общей скрепой, стилем жизни и особым шиком избранных и власть имущих, – для этого братства такие новые граждане подойдут, наверное, в самый раз. К такому финалу, похоже, все у нас и идет.