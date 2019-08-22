Бессмысленный набор букв Марии Захаровой. Российские страсти по ускользающему G7

В России забывают, что они не участники процесса мировой политики, а предмет обсуждения действий относительно нее мирового сообщества. В этом она не отличается от Ирана, КНДР, Сирии и Венесуэлы.

Президент США Дональд Трам высказал свое предложение о возможном возврате России в «Большую семерку», и сразу же получил возражение от лидеров Германии, Франции, Великобритании и Украины. Но в этот спор вмешалась и Россия, выставив свою дежурную «говорящую обезьянку» от МИДа Марию Захарову, пишет на страницах «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко

«Буквально вчера одни сокрушались, а другие в неистовом припадке величия радовались обсуждению темы возвращения России в состав G7 в рамках разговора президентов США и Франции Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона. Казалось бы, осталось только запустить хэш-тэг #Макроннаш и паковать чемоданы, но вот же незадача, остальных участников «Большой семерки» забыли спросить», – пишет военно-политический обозреватель.

И вот, не прошло и суток, а претендующая на неоспоримую гегемонию в ЕС Германия уже отвергла предложение поднимающей голову Франции, а Великобритания, традиционно русофобская в своей внешней политике и подавно поставила крест на данной инициативе. В итоге, Макрон даже изменил нарратив предложения, упомянув уже в контексте и освобождение Россией оккупированных украинских территорий. Но дальше, как оказалось, больше.

«Дело в том, что на предложение Макрона отреагировал, в том числе и Владимир Зеленский, отметив, что возвращение РФ в дипломатию возможно лишь после возвращения Украине Крыма, оккупированной части Донбасса, и украинских политзаключенных и военнопленных, томящихся в российских тюрьмах», – отмечает Коваленко.

И, что самое интересное, говорящая голова МИД РФ Мария Захарова решила лично ответить президенту Украины, игнорируя при этом послания канцлера Германии и премьер-министра Великобритании. Видимо с немецким и английским у нее нелады. Причем ответ Марии во всей своей красе демонстрировал степень порезов от рассыпавшихся вдребезги хрустальных замков. Но, обо всем по порядку.

«Так, говорящая голова МИД РФ ссылаясь на «бессмысленный набор букв» решила провести ликбез на тему дипломатии и повестки дня. Мария в 4-х пунктах своего послания описывала терминологию и ее применение в конкретных условиях, но при этом ни единым словом не обмолвилась об условиях – возвращение оккупированных Крыма и части Донбасса, а так же пленных», – подчеркнул Коваленко.

Так же Маша не обмолвилась о том, что Россия хоть и находится в повестке дня, но не как участник, а как предмет обсуждения. Так же само, как и КНДР, Сирия, Иран, Венесуэла или вспышка очередного заболевания типа Эболы. Еще раз, Россия – не участник, Россия – предмет. При этом предмет доставляющий дискомфорт и не будь оного, всем жилось бы намного проще.

«Иными словами, говорящая голова страны-изгоя, опять же, игнорируя аналогичные посылы канцлера Германии и премьер-министра Великобритании, решила сосредоточиться с менторскими замашками, на совершенно отстраненной от сути теме, дабы отвлечь внимание соответствующей аудитории от сути. Сути заключающейся в том, что любые попытки России вернутся в большую политику на правах полноценного и равноправного участника, а не пребывать в состоянии наглого гопника, будут пресекаться без выполнения основных пунктов требований», – подчеркнул Коваленко.

Но, зачем рушить своими же руками хрустальные замки, намного проще набрать «бессмысленный набор букв», который для РФ ровным счетом не решит никаких задача, а Марию Захарову лишний раз выставит не дипломатом-профессионалом, а банальной говорящей-головой. Но, в данном случае, уже даже офисной клавиатурной-обезьянкой. Карьерный рост, он такой…