Заявление Трампа о возвращении России в G8. Тайные договоренности Зеленского по Донбассу и Крыму

Заявление о возврате России в Большую семерку выросла не на пустом месте, а стала элементом новой стратегии по Донбассу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он «определенно» может поддержать возвращение России в состав «Большой семерки». Такое заявление не возможно было сделать без обсуждения этого вопроса с властями Украины, в том числе и без консультаций с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет на своей странице в Facebook народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва («Блок Петра Порошенко»), сооснователь движений «Центр UA», «Чесно», «РПР», член партии «Демальянс» Светлана Залищук.

«Наткнулась на одну новость французского агентства «France Presse», которую не опубликовали украинские медиа (может, я пропустила). Эта новость дает понимание последних заявлений Макрона и Трампа по вопросу России», – пишет политик.

Как сообщает «France Presse» со ссылкой на французского чиновника: «Президент Зеленский сделал предложения, на которые, как нам кажется, президент Путин должен ответить обнадеживающе».

«Мои наблюдения подсказывают, что заявление о возвращении России к Большой семерки выросла не на пустом месте, а стала элементом новой стратегии по Донбассу. Зеленский встречался с Макроном и, похоже, в результате их «теплой» встречи мог появиться новый трек неформальных переговоров. Таким образом, Макрон должен выполнить роль доверчивого посредника, скоординирует процесс новых договоренностей», – подчеркивает Залищук.

Из информации, которая просочилась в СМИ, можно понять, что предлагает Украина – согласие на возвращение России к G7. Но непонятным остается, что украинская власть ожидает в ответ от России, и главное, какие могут быть предложены гарантии того, что договоренности будут выполнены.

«Такой расклад мог бы объяснить также отсутствие реакции со стороны Министерства иностранных дел и Офиса президента на заявления Трампа», – подчеркнула Залищук.

В этом контексте стоит вспомнить, что членство России в G8 приостановили не из-за Донбасса, а из-за аннексию Крыма. И тогда возникает вопрос, готова ли Украина поступиться частью «крымских» санкций международной общественности в обмен на решение проблемы Донбасса.

«И если да, то как будем бороться за Крым? И как это повлияет на режим других санкций, так пекут некоторым европейским странам. Возникает еще много вопросов», – отмечает Залищук.

«Конечно, я могу ошибаться. Ждем реакции властей», – резюмирует она.