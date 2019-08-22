Гренландия не продается. Как Украине отстаивать свои национальные интересы

Западные политики почему-то действительно верят в то, что Россию можно научить демократии. Но это, как и любая болезнь, проходит.

Да, Трамп выступил за возвращение России к G8. Но недавно Трамп хотел и Гренландию купить, но не удалось. Почему? Да потому что Дания заняла принципиальную позицию – Гренландия не продается. Если бы Украина заняла такую же позицию о том, что международное право и здравый смысл не продается, тогда, думаю, инициатива имела бы тот же результат, пишет на страницах «Нового времени» украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с 2007 по 2009 год Владимир Огрызко.

«В нынешнюю международную ситуацию замешаны игроки, которые очень важны, поэтому нам нужно с каждым из них очень интенсивно общаться и аргументировано объяснять, почему это все обернется катастрофой для них же самих. Потому общаться с лидером страны, которая является страной-агрессором, значит стимулировать агрессию в дальнейшем», – пишет дипломат.

А стоит помнить, что любая страна ЕС или НАТО может стать объектом этой агрессии. Или объектом подрывной realpolitik, которую Кремль проводит уже давно, пытаясь эти союзы развалить изнутри.

«Нам нужно заявлять об этом искренне, спокойно, громко и не бояться последствий. Только посмотрите, как спокойно и просто маленькая Дания многими голосами сказала, что тема закрыта и не обсуждается. Наш голос должен звучать так же», – подчеркнул Огрызко.

Сейчас некоторые эксперты говорят об изменениях вектора внешней политики Украины.

«Я же лишь четко знаю, что менять внешнюю политику и международное право на бизнес-планы не получится, а вот подкреплять – пожалуйста. Никто не против, чтобы на основе международного права заключались какие-то взаимовыгодные проекты, усиливались контакты, но только не вместо», – отметил Огрызко.

Но сейчас мы видим, как деньги побеждают ценности. Россию могут простить, потому что западный капитал хочет продолжать поставлять ей свой хлам, который там покупают с удовольствием и радостью. И это ключевая тема, которая сегодня, к сожалению, доминирует над всем политическим пространством Запада. Вместо того, чтобы принципиально оценить то, что произошло, побеждает желание заработать.

«Тот твит, которым Макрон поддержал Россию – это вообще стыд. Его это не красит. Говорить, что Россия – это глубокоевропейская страна на фоне того, что там мучают своих граждан, бьют их на улицах и бросают в автозаки, просто аморально. А за аморальные решения политики платят очень высокую цену. Часто и личную, но еще чаще это платят их или не их граждане», – отметил Огрызко.

Следует вспомнить аморальность Мюнхенского сговора перед Второй мировой войной, и какие последствия это имело по всему миру. Речь идет о миллионах жертв. Сегодня победа безнравственности над здравым смыслом, принципами международного права и тем, что называется устойчивым мировым порядком, станет не меньшей катастрофой. Возможно, Макрон этого еще не понимает, и тогда вскоре заплатит эту цену сам, так же как и Франция.

«Поверьте, все западные руководители очень хорошо понимают, с кем имеют дело. Если читать доклады не только политических деятелей, но и военных и разведывательных структур, то можно найти очень много правдивой и объективной информации о том, что же такое Россия», – подчеркивает Огрызко.

Недавно в СМИ попала информация об обсуждении российской темы в парламенте Нидерландов, которое имело место в конце прошлого года. Военные начальники четко и ясно докладывали политикам: РФ – это другое цивилизационное измерение.

«Я очень рад, что наконец об этом начали говорить и на Западе. И пусть пока на закрытых тусовках, но выводы уже витают: с Россией в этом плане договориться невозможно. Это важное политическое заключение в свое время перейдет из голов военных в политические», – отмечает Огрызко.

Ну, а пока политики почему-то действительно верят в то, что Россию можно научить демократии. Это тотальное невежество и полный абсурд. Но многие, в силу определенных, возможно, корыстных моментов продолжают имитировать свою веру в это, или действительно верят.

«Но и это, как и любая болезнь, проходит. Вопрос такого прозрения является насущной темой нашей внешней политики. Но есть и другой аспект – Путин прекрасно пользуется ядерным запугиванием и шантажом», – подчеркнул Огрызко.

Именно это заставляет Запад трепетать, доводит тамошних политиков до состояния, когда они реально не знают, чего ждать от такого неадекватного руководителя. Тогда и запускается тезис, что мы, мол, должны иметь канал связи, чтобы его не раздражать, чтобы он не рассердился и был более или менее понятным в своих действиях.

«Наблюдать, не провоцировать, и вместе с тем и сдерживать. Такая гибридность мышления приводит к гибридности действий. То есть мы, конечно, понимаем, это неадекват, такая обезьяна с гранатой, но должны вести себя с ней очень осторожно – а вдруг она эту гранату сбросит? Не ставится вопрос, что надо эту обезьяну наконец нейтрализовать, чтобы она не была угрозой для всех остальных вокруг. С ней играют – подсовывают очередной бананчик, чтобы она его съела и на время успокоилась», – отмечает Огрызко.

«Ну, а потом она снова хватается за гранату – и теперь давайте бросим ей два бананчика! Вот таким образом все и происходит – грустно и очень бесперспективно», – добавил он.

Решительные действия всегда приносят большую пользу.

«И я искренне верю, что на Западе появятся новые политические лидеры, которые будут иметь четкое представление, что такое РФ. Новые Рейганы, Черчилли и Тэтчер, которые смогут четко формулировать главную задачу и разрабатывать план ее реализации. Вот тогда на постсоветском пространстве будет тихо, тогда все североатлантическое пространство будет другим», – подчеркнул Огрызко.

Ситуация, при которой на месте российского монстра будут развиваться нормальные страны, которые никому не будут угрожать, станет решением одной из ключевых проблем безопасности современности. Это стоит того, чтобы над этим серьезно думать и работать. Ну, а пока думают только о том, как быстрее заработать очередные сто миллионов или пару миллиардов и понравиться избирателям.

Да, Путин сознательно нагнетает страх. Думаете, взрыв в Архангельской области не демонстрация запугивания? Даже такой взрыв он использует в своих целях. Заявляя, мол, «я разработаю супероружие, что достанет вас в любой точке земного шара, когда мне этого захочется».

«Это не иначе как запугивание. А также то, что сегодня является сутью внешней политики РФ. Ведь других инструментов заставить бояться нет. И да, Путин добивается своего, потому что не встречает должного сопротивления. Если бы это сопротивление было адекватным, у него бы не было ни единого шанса», – отметил Огрызко.

«Такую систему запугивания еще лет пятьдесят назад разрабатывали, но отказались как от слишком опасной. Сегодня же он ее возвращает не затем, чтобы действительно развернуть, а чтобы на Западе думали – а вдруг долетит?», – добавил он.

Дойдет ли до отмены санкций?

«Как знать, я не бабушка Ванга», – подчеркнул Огрызко.

Но если это все же произойдет, то это будет поворотный момент в современной системе международных отношений. Она будет разрушена.

«И последствия будут пожинать те, кто будет принимать решения, которые для них самих обернутся катастрофой. Поэтому думаю, что без желания заработать очередные миллионы, до таких вещей не дойдет», – резюмирует Огрызко.