Карьерный «лифт» Зеленского. Развод доверчивых лохов

В команде нового президента снова вытащили из-под сукна тему поиска ключевых управленцев через систему «Лифт». При том, что предыдущие попытки оказались дискредитированными.

У Зеленского опять вытащили из нафталина тему социально-политического лифта – теперь ищут председателей райгосадминистраций в ряде областей. Антон Коломойцев на страницах «Depo.Власть» пытается понять: действительно ли у претендентов есть шанс таким образом взлететь в карьере или это просто изысканная, замыливающая глаза технология, чтобы создать впечатление, будто бы «все по-честному».

Первый лифт

Прежде всего, технологию «лифт» Зе-команда применила при подборе спикера Владимира Зеленского: кандидатам предложили прислать резюме со своей видеопрезентацией на адрес эйчаров только что избранного главы государства. Тогда, как заявляли инициаторы отбора, поступило около четырех тысяч писем от претендентов. 100 из них прошли во второй тур конкурса. И наконец победительницей стала уроженка Херсонщины, журналистка Юлия Мендель.

Была ли это профанация, а победительницу определили заранее? Или, наоборот, эксперименту по подбору пресс-секретаря молодого, но прогрессивного президента было присуще очарование состязательности? Судить трудно. Но то, что это был последний гипотетически честный кадровый конкурс Зе-«лифтеров», – очевидный факт. Учитывая предстоящие эксперименты с «лифтом», которые мы теперь имеем возможность анализировать, такое утверждение, по крайней мере, выглядит убедительно.

Интересно в этом контексте другое: довольны ли сами «лифтеры» результатами отбора? Учитывая будущее развитие событий, сам Зеленский был не слишком рад результатам такой кадровой эскалации, поскольку новоназначенная пресс-секретарь с упорством новобранца начала бросаться на информационную амбразуру и несколько раз поставила свои новых боссов в двусмысленное и неловкое положение.

Завершилось это тем, что опытам Юлии Владимировны Мендель по подражанию стилю вашингтонских президентских спикеров положили конец и вернули ее в стойло держателя микрофона. С этой функцией новый спикер более-менее справляется, хотя иногда в общении с журналистами некоторая экзальтированность медиалица Зеленского все-таки прорывается.

Парламентский лифт

Второй раз о возможности головокружительного подъема на верхние ступени украинской общественной иерархии мы услышали накануне внеочередных выборов в парламент. Тогда в массы бросили клич: мол, заполняйте анкеты и загружайте резюме, ребята, и будете иметь шанс попасть в список или пойти по мажоритарке в Раду. Сколько тысяч доверчивых украинцев решили, что этот шанс именно для них, и выполнили инструкции сайта, неизвестно. Но много людей действительно на это купились и отослали свои личные данные «слугам народа».

Претендентов и общественность убеждали, что будет несколько строгих этапов отбора с изучением биографий, репутаций, компроматов и общественного мнения. И миллионы избирателей у экранов своих телевизоров и фейсбуков поверили – все по-честному, и новая власть будет такой же честной и прозрачной, как представленный ею лифт.

Скепсис относительно прозрачности лифта и бескорыстия «лифтеров» поначалу высказывали отдельные противники новой власти. Потом, когда на съезде «Слуги народа» был обнародован партийный предвыборный список и журналисты начали изучать лица будущих нардепов, об иллюзии народовластия заговорили в более широких кругах.

И, наконец, все стало с лифтом понятно, когда в мажоритарщиках от президентской партии начали оказываться преимущественно чьи-то племянники, партнеры, адвокаты, подчиненные и протеже. То есть места в списках и в округах настоящим пассажирам разрекламированного лифта просто не нашлось – даже самые незапятнанные из новых лиц рано или поздно обязательно оказывается чьими-то выдвиженцами. Но волну народного доверия уже было не остановить, что и показал результат на табло 21 июля 2019 года.

Подтверждения тому, что нам «впарили липу», мы находим каждый день новые, когда все чаще всплывает информация о тех, кто был избран нардепом. То выяснилось, что четверо из членов списка, которых можно было считать условно «ничьими», на самом деле оказались ставленником главного квартальського юриста, который теперь претендует на пару ключевых комитетов в Раде.

То определенные ноунеймы оказались в пуле главного президентского диджитализатора Зеленского Михаила Федорова, который теперь вместе со своими штыками вывоевывает под себя тему диджитализации бюджетной сферы. Так мы выясняем, что в отдельных регионах «слуги»-мажоритарщики выдвигались в округа по квоте того же Коломойского (Днипро) или Бухарева (Сумы).

Губернаторы и губернаторчики

Но в украинской политике тема обувания лоха не считается исчерпанной, пока она приносит хоть какие-то дивиденты. Поэтому кадровую «лифтовизацию» продолжили, хоть и в другой трактовке – начали избирать губернаторов в «Фейсбуке». Так попытались сделать, в частности, в Одессе. Но вброс обсуждения кандидатов в «Фейсбук» был очевидной манипуляцией Банковой в пользу некоего приближенного к «главному украинскому телу» Андрея Андрейчикова, которого из-за бухтения одесских элит не удалось назначить с первой попытки, поэтому пришлось завуалировать этот процесс под общественное обсуждение.

В целом же схема отбора кандидатов на губернаторские должности не работает как следует, поняли в ОП. И пример Андрейчикова – наглядное тому подтверждение. И тема с лифтом всплывла снова.

Так, на сайте LIFT уже объявлен конкурс на должности глав райгосадминистраций в нескольких регионах. Избранные счастливчики на своих должностях будут осуществлять следующие функции:

√ непосредственное руководство администрацией;

√ организация работы по выполнению и соблюдению положений Конституции Украины и законов Украины;

√ назначение на должности и освобождение от должностей руководителей подчиненных структурных подразделений;

√ организация разработки проектов бюджета и программ социально-экономического развития;

√ обеспечение реализации государственной политики в правовой сфере;

√ представление РГА в отношениях с другими органами.

При этом авторы лифта ожидают, что вакансии будут интересны «сильным управленцам, которые имеют опыт не менее пяти лет на руководящих должностях, и профессионалам своего дела, которым не безразлично будущее нашей страны».

И снова тысячи кандидатов из всех уголков Украины начали слать свои резюме.

Но, как и в предыдущие разы, механизм отбора не вызывает доверия. Не вызывает потому, что никто этот механизм так и не увидел, и не постиг. А значит, общество имеет полное право высказывать скепсис и недоверие такой очередной попытке новой власти погрузить нас в иллюзию новых лиц.

Возможно, они действительно будут новыми, но принцип их восхождения во власть свидетельствует, что сущность их будет ровно такой же, как и при всех предыдущих властях. Ведь отсутствие смелости взять на ключевую должность независимого человека и желание обложиться лишь послушными исполнителями приводят к кроткой безынициативности всех игроков властной вертикали. И, как следствие, – к дальнейшей феодализации страны и невозможности качественных прорывов во всех сферах.