За Украину все уже решили. Зеленского заставят капитулировать перед Путиным

В ближайшие месяцы Вашингтон и Париж ждут от Киева капитуляции, которая ознаменует новый передел сфер влияния в Европе и позволит вернуть Путина в G8.

Вслед за президентом Франции о необходимости возвращения России в G7 («Большую семерку», которая таким образом превратится в «Большую восьмерку») заявил президент США. Несомненно, это плохие новости для Украины, пишет Юрий Вишневский на страницах «Деловой Столицы».

Но самое плохое даже не в том, что сейчас Вашингтон, Париж, да и другие западные столицы будут всеми способами добиваться от Киева капитуляции перед Москвой. Самое плохое заключается в том, что капитуляция Киева ознаменует новый передел сфер влияния в Европе. И этот передел однозначно отбрасывает Украину в сферу влияния России.

Трамп согласен без условий

Напомним, что еще 11 июня президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу RTS заявил, что Россию могут вернуть в G8, однако это зависит от усилий Москвы по выполнению Минских договоренностей и прекращению войны на Донбассе. 19 августа Макрон, принимая Путина в форте Брегансон на Лазурном берегу, подтвердил: «Разрешение этого конфликта является магической палочкой, которая откроет дверь РФ для возвращения в клуб «Большой семерки», которая может стать «восьмеркой»… Возвращение к «восьмерке», как и возврат к нормальным отношениям между Россией и Евросоюзом, требует разрешения кризиса в Украине».

На следующий день эту тему развил президент США Дональд Трамп, принимая в Вашингтоне президента Румынии Клауса Йоханниса. В отличие от Макрона, который выдвигал условия Путину, Трамп, по сообщению AFP, заявил, что может «безусловно» поддержать возвращение России в G8.

Как передал журналист «Голоса Америки» Стив Герман, Трамп сказал: «Мне кажется, что гораздо целесообразнее иметь Россию в G7», – и добавил, что его предшественник Барак Обама изгнал Путина из G7, «потому что его перехитрили». Впрочем, здесь стоит отметить, что такая позиция нынешнего главы Белого дома отнюдь не нова – подобные мысли он высказывал и ранее.

Вскоре Трамп и Макрон сверили свои позиции в телефонном разговоре. Лидеры двух стран сошлись во мнении, что Россию нужно приглашать на саммит G7 в следующем году, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на анонимный источник в администрации Трампа. Источник телеканала указал, что с инициативой возвращения России в G8, к удовольствию Трампа, выступил Макрон.

Также стало известно о намерении Трампа обсудить эту идею (о возвращении к формату G8) на ближайшем саммите G7, который должен пройти в городе Биарриц на юго-западе Франции с 24 по 26 августа. В июне прошлого года на саммите G7 в Канаде Трамп уже поднимал вопрос восстановления G8 с участием России, однако лидеры других стран G7 тогда не поддержали его позицию.

Теперь ситуация изменилась: Трамп выступает уже в тандеме с Макроном, наверняка с их мнением радостно согласятся Италия и (для приличия высказав какие-то оговорки) Германия. Позиция Токио и Лондона будет зависеть скорее от готовности Москвы делать им уступки в решении двусторонних проблем. А Канада, вероятно, выразит особое мнение, но уступит мнению большинства – возможно даже, за некие отступные.

Все это подтверждает правильность стратегии Кремля: делай, что хочешь, и запасайся терпением – страны G7 не станут долго сердиться за обиды украинцев. Однако это не означает, что эти страны просто-напросто устали поддерживать Украину. Нет, за смену своей позиции по Украине они хотят получить от Кремля вполне конкретные бонусы.

На что обменяли Украину

В этом плане для нас особенно важно то, чего добивается Трамп. Совершенно не похоже, чтобы он просто так сдавал Путину американские интересы. Наоборот, Трамп щемит Путина сразу по трем направлениям.

Во-первых, это ракетные вооружения. Как раз накануне встречи Макрона с Путиным США испытали крылатую ракету. Случилось это всего лишь через три недели после официального выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как уточнил Пентагон, ракета поразила цель на расстоянии свыше 500 км. Договор запрещал производство и испытание ракет как раз с дальностью 500 км и более.

Во-вторых, это военные базы в Европе. Трамп встретился с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, конечно же, вовсе не ради того, чтобы поделиться мечтой о возвращении Путина в G8, а для того, чтобы обсудить расширяющееся военное сотрудничество. В Румынии с 2016 г. действует американская военная база, на которой установлена система Aegis Ashore с пусковыми установками Mk-41 и ракетами-перехватчиками SM-3.

Москва неоднократно обвиняла Вашингтон в том, что установки Mk-41 могут быть использованы для запуска крылатых ракет «Томагавк». Теперь, когда ДРСМД мертв, ничто не мешает тому, чтобы американские крылатые ракеты в самом деле появились на базе в Румынии. Тем более что пусковые для них и противоракет, по всей видимости, совместимы.

«Наши военные стоят плечом к плечу для защиты свободы и надеются укрепить наши оборонные и сдерживающие позиции на восточном фланге НАТО, в том числе в Черном море, что имеет стратегическое значение для трансатлантической безопасности», – говорится в совместном заявлении Трампа и Йоханниса по итогам встречи.

Напомним, 12 июня Трамп принял в Вашингтоне президента Польши Анджея Дуду и подписал с ним декларацию о сотрудничестве в сфере обороны. Согласно декларации США планируют в ближайшем будущем увеличить свое нынешнее военное присутствие в Польше более чем на 1 тыс. солдат.

Наконец, Трамп щемит Путина на газовом фронте, любыми способами мешая реализации проекта «Северный поток-2». Союзниками США здесь выступают, опять же, Польша и Румыния. Кстати, Трамп и Йоханнис в совместном заявлении указали: «Мы подчеркиваем наше отрицательное отношение к «Северному потоку-2» и подобным проектам, которые ставят наших союзников и партнеров в энергетическую зависимость от России».

Таким образом, Трамп четко обозначил, что он считает зоной влияния США всю территорию Европы, охватываемую Североатлантическим альянсом. И Трамп желает максимально ослабить влияние России в этой зоне. И тут все прекрасно, за исключением того, что Украина в эту зону не входит.

Смысл приглашения Путина обратно в G8, собственно, в том и заключается, что Путину предлагают удовлетвориться Украиной, а в дела Европы и США – не лезть. И можно предположить, что Путин дал согласие и ждет теперь, что США и ЕС выполнят свою часть сделки – принудят Киев к капитуляции.

Что предстоит сделать Киеву

Формально для реализации этого плана есть целый год – до саммита G7 (или уже G8?), который должен пройти в США в 2020 г. Но Трампу, да и Макрону, нужен результат побыстрее. Поэтому сейчас, по-видимому, события вокруг российско-украинского конфликта будут ускоряться.

21 августа в Москву вылетел первый «челночный переговорщик» – министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Перед встречей со своим российским коллегой Сергеем Лавровым он анонсировал: «Наконец, появилась надежда на свет в конце туннеля в таких вопросах как режим прекращения огня, отвод войск и воплощение Минских договоренностей… Теперь стороны должны продемонстрировать готовность к диалогу и действиям, иначе в этом конфликте и в дальнейшем будут гибнуть люди».

Не случайно в тот же день появились сообщения о том, что в ближайшее время Украина и Россия могут обменяться пленными и что в обмен могут попасть украинские военные моряки, незаконно задержанные возле Керченского пролива в ноябре прошлого года. Известно, что Кремль добивается проведения этого обмена на российских условиях, фактически требующих от Киева признания вины украинских моряков. И кода Климкин отверг эти предложения, то Зеленский очень разозлился.

Трампу и Макрону нужно, чтоб обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся побыстрее, чтобы уже на саммите G7 в Биаррице можно было заявить о начале нормализации отношений между Украиной и РФ. А дальше наступит очередь быстрых шагов для решения проблемы Донбасса.

От Киева будут требовать согласия на выборы в ОРДЛО и пресловутую формулу Штайнмайера: закон об особом статусе ОРДЛО на временной основе вступит в силу в день голосования, а на постоянной – после подведения итогов выборов и подтверждения результатов соответствующими структурами ОБСЕ.

Ни на миротворцев ООН, ни на полноценную избирательную кампанию, в которой могли бы принять участие украинские партии, конечно же, времени не хватит. Под полным российским контролем в ОРДЛО будут «избраны» марионетки, которые затем будут диктовать Киеву в соответствии со своим «особым статусом».

Президент Владимир Зеленский и контролируемая им Верховная Рада имеют немного возможностей уклониться от выполнения всех этих условий. Скорее всего, пиарщики Зеленского сумеют продать это населению как выполнение предвыборных обещаний покончить с войной.

Вероятно, в обмен Киев получит некие бонусы – например, в виде какой-то программы международной помощи на восстановление экономики Донбасса. Но это будет началом конца независимой Украины.