Война за суверенитет на Донбассе. Какой выбор сделает Украина: территории или независимость?

Приоритетной задачей Украины в отражение агрессии России является сохраннее собственной независимости и суверенитета, а не территории.

В борьбе за Донбасс Украине в первую очередь нужно защищать свой суверенитет, а не территории. Такое мнение в своем видеоблоге на страницах «Крым.Реалии» высказал украинский журналист Павел Казарин.

«Украинские политики любят демонстрировать патриотизм и в разговорах о красных линиях обещают не торговать украинскими территориями. И в этот момент становится немного не по себе. Приоритетом для Украины в войне с Россией служит не возврат территорий, а сохранение суверенитета, независимости от империи», – отметил он.

По словам Казарина, возврат территорий возможен только при одном условии: реинтеграция не ставит под вопрос суверенитет страны.

«В противном случае Москва вручит Киеву Донбасс уже завтра. Как только мы дадим региону автономию и легализируем боевиков при помощи амнистии. Формально этот регион будет украинским, а де-факто российским. И Украина снова превратиться в колониальный придаток империи», – отметил Казарин.

«Территории – это важно, но суверенитет – важнее. Если политик говорит вам, что территории превыше всего, перед вами либо дурак, либо подлец», – подытожил он.