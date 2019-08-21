Побег наркобарона. Какие прорехи в работе силовиков иллюстрирует случай в Борисполе

Если бы основатель интернет-сети для торговли наркотиками Telegrass сбежал от конвоя не 16 августа, а 29 сентября, с его последующей поимкой возникло бы куда больше проблем.

29 сентября наступает еврейский Новый год – Рош-Ашан. Накануне на могилу цадика Нахмана в Умани съезжаются десятки тысяч паломников. Потеряться в толпе истово молящихся хасидов для выходца из семьи ортодоксальных евреев, да еще и закончившего иешиву, особого труда не составило бы, пишет на страницах «Фокуса» журналист и публицист Андрей Капустин.

Но сейчас не Новый год, поэтому Амос Дов Сильвера поймали в Умани на следующий день после побега из аэропорта Борисполь, который израильский наркоторговец совершил во время попытки экстрадировать его на родину. То есть место, куда направился сбежавший Сильвер, было правильным, а вот с датой вышла нестыковка. Поэтому план провалился. Потеряться в Умани Амосу не удалось.

В ночь на 18 августа Сильвер под усиленной, а главное, бдительной охраной улетел-таки в Израиль. Там мировой суд города Ришон ле Цион принял решение о его пребывании под стражей до 29 августа.

Признает ли израильский суд его виновным или нет, для Украины уже неважно. Для нас куда важнее факт побега. Или «побега». То, с какой легкостью Сильвер ушел от сотрудников СБУ, вызывает более чем удивление.

Особенно после появления записи с камер наблюдения Борисполя, где очень хорошо видно, как два сотрудника СБУ полностью поглощены своими вещами и ответами на вопросы сотрудника безопасности аэропорта. И при этом изо всех сил игнорируют своего клиента, с которого перед проходом через рамку металлоискателя сняли наручники и электронный браслет.

Когда Амос, взяв пустой лоток для вещей, аккуратно отнес его в сторону и спокойно ушел, конвоиры, напрочь забыв о подопечном, старательно вдевали в джинсы брючные пояса. И лишь после того, как в одежде был наведен порядок, выяснилось, что конвоировать и экстрадировать уже некого.

Понятно, что, пока суд не доказал преступный умысел эсбэушников, обвинять их в том, что они продались Амосу и организовали его побег за материальное вознаграждение, никто не имеет права.

Но если допустить, что «все по-честному», то видеозапись зафиксировала вопиюще низкий профессиональный уровень украинских силовиков. Поскольку легкость, с которой ушел Амос, напоминает старый анекдот о наркомане, которого взяли на работу в зоопарк служителем в отдел черепах.

И в один прекрасный день директор застал плачущего сотрудника возле пустого террариума. На вопрос, что случилось и где черепахи, любитель каннабиса ответил, что все было как обычно: он пришел на работу, открыл дверцу, чтобы дать черепахам еды, а «они как ломанутся».

Есть, правда, и конспирологическая версия о том, что «побег» организовали специально для дискредитации нового руководства спецслужбы. Поскольку 19 августа в Украину прибывала премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху, украинские власти готовились представить экстрадицию давно разыскиваемого израильской полицией Сильвера как свидетельство крепких украино-израильских отношений по линии борьбы с преступностью.

А то, что Сильвер подался в бега, било и по имиджу СБУ, и по имиджу Украины, а значит, и по престижу нового руководства страны. Более чем оперативная поимка беглеца с таки состоявшейся экстрадицией картинку сгладила. Но осадочек-то остался.

Теперь руководству СБУ для восстановления репутации придется выжать из этой истории максимум пиар-позитива, доведя следствие до логического конца.

Жаль только, что пока нет возможности получить полноценную консультацию по поводу вероятного подкупа конвойных у Хоакина Арчивальдо Гусмана Лоэра, более известного под кличкой Эль Чапо – Коротышка.

Этот отбывающий пожизненное заключение в США американский наркобарон совершал куда более дерзкие побеги из мест заключения – и в корзине с грязным бельем, и через подземный ход длиной более полутора километров, который для него прорыли под тюрьмой со стороны Мексики.

Кстати, Эль Чапо мог бы заодно ответить на вопрос, стоит ли называть Амоса Сильвера наркобароном, как его почему-то обозначили в Украине, или его титул куда ниже. Но пока в камеру Эль Чапо в федеральной тюрьме Манхэттена не попала видеозапись «побега» Сильвера, ответа на эти вопросы мы не получим.