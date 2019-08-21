Встреча «где-то посередине». Как выглядит диалог с Кремлем

О разного рода тактических ловушках, в которые РФ пытается втянуть Украину и тех, кто нас поддерживает, Георгий Тука рассказывал неоднократно.

Это и так называемые прямые переговоры и «нужно поговорить», и нейтральный и специальный статус Донбасса. Таких ловушек очень много. И все они направлены на достижение Россией своей стратегической цели – сделать невозможным продвижение Украины в направлении евроатлантического развития и ее возвращение под контроль Кремля, пишет на своей странице в Facebook замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

«Сейчас я хочу обратить внимание на еще одну (не последнюю) ловушку, в которую РФ втягивает и Украину, и наших партнеров. Главный тезис этой тактики заключается в следующем. Для ЕС – санкции против России результата не дали, поэтому их следует отменить и начать «диалог». Для Украины – вся предыдущая политика Порошенко не позволила освободить территории, поэтому нужно искать «диалог», – пишет замминистра.

В первом случае под «диалогом» подразумевается обновление бизнес отношений стран ЕС с Россией. Во втором – о требовании фактически согласиться на давление России и отказаться от собственного пути развития страны (и забыть о Крыме).

Тука предлагает представить себе ситуацию: «В ваш дом ворвался сосед и начал насиловать вашу жену с дочерью. Это чудовище значительно сильнее вас физически и ваше сопротивление не дает результата – мурло не уходит прочь. Вы можете оказать сопротивление, ища возможности нанести «брату» решающий удар. Может, не сегодня. Может, даже не послезавтра! Но вы боретесь и ищете возможности».

«В этот момент вам на ухо начинают нашептывать: «Ну, чего ты такой упрямый? Для чего ты сопротивляешься? Ты же не можешь его сейчас победить! Лучше договориться о «добровольном сексе». Предложи ему кофе с пирожным и лучше согласуйте с ним график: пусть он насилует твою семью через день. В понедельник – жену, во вторник – дочь, в среду – жену. Таким образом и насилия нет (вы же договорились!), И он доволен», – подчеркивает Тука.

Багаторазово розповідав про, різного роду, тактичні пастки, в які намагається втягнути РФ нашу країну і тих, хто нас… Geplaatst door George Tuka op Dinsdag 20 augustus 2019

Конечно, вам самим делать выбор. Но не надо закрывать глаза на то, что даже с кофе и по графику – это все равно будет насилие.