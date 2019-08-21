Взорвать «Квартал-95». Зачем у Зеленского начали искать «своих» террористов?

При всей опасности террористической угрозы эта новость не вызвала такого шумного отклика в информпространстве, если бы не ряд деталей, приковавшей к «сумскому террористу» широкое общественное внимание, пишет на страницах «Деловой Столицы» Виталий Дяченко.

Как отметили в СБУ, задержанный 19-летний сумчанин, во-первых, «входит в радикальную молодежную группировку», а в-вторых, якобы готовил теракт в местах массового скопления людей, в том числе во время проведения 23 августа «Квартал-феста» на территории поселка Подопригоры Лебединского района. Данный фестиваль включает в себя, помимо прочего, и большой концерт студии «Квартал-95» с новой программой, к которой нынешний президент Украины Владимир Зеленский имеет самое непосредственное отношение.

Таким образом, теракт 19-летнего радикала якобы был направлен, пусть и заочно, против президента Зеленского, его партии «Слуга народа» и политики новой украинской власти.

Разумеется, террористические намерения юноши-радикала еще не доказаны, а приведенные СБУ фото нескольких гранат, минометных и противопехотных мин, артиллерийских снарядов и патронов разного калибра слишком большого доверия у рядовых украинцев не вызвали. Выявленный арсенал может и правда свидетельствовать о подготовке теракта, а может быть и типичным «коллекционированием» предметов из АТО, то ли для продажи, то ли для какой-то юношеской бравады.

Вот и получается, что СБУ под руководством близкого друга Зеленского Ивана Баканова предотвратила теракт, направленный против других близких друзей и коллег президента и, что особенно важно, против «Квартала-95» как явления в культурной и политической жизни страны. Все это у многих украинцев вызвало нескрываемый скепсис, дескать, подконтрольные президенту силовики начали охоту на ведьм и недоброжелателей главы государства.

Странным образом разоблачение «сумского террориста» вписалось в канву, активно описываемую пророссийскими СМИ перед нынешним Днем независимости. Данные СМИ не единожды расписывали сценарий подготовки экс-президентом Петром Порошенко и подконтрольными ему «радикальными группировками» силовых провокаций на День независимости. Дескать, экс-президент всеми правдами и неправдами хочет вернуться во власть, для чего намерен с помощью радикалов раскачивать ситуацию в стране.

Совсем уж «ватные» СМИ писали даже о подготовке с помощью радикалов государственного переворота. Этим СМИ активно подыгрывали и одиозные украинские политики, например, скрывающийся за границей Александр Онищенко, который также писал в соцсетях о подготовке Порошенко и националистами «провокаций».

И если особенного впечатления страшилки пророссийских СМИ на страну не произвели, то сообщение СБУ делает все намного серьезнее. Теперь это не просто фантазии отдельных журналистов и их источников, а вполне реальное уголовное дело, которое вполне может получить дальнейшее развитие, в том числе и политическое.

В какой именно «радикальной молодежной организации» состоит 19-летний задержанный «сумской террорист» в СБУ пока молчат, а справедливость обвинений в его адрес и его настоящие планы еще предстоит определить следствию. Тем не менее история юноши, готовившего атаку на «Квартал-95» вполне может стать началом зачистки Украины от неблагонадежных для новой власти организаций националистического толка.

Не секрет, что большинство таких организаций не слишком хорошо восприняла Зеленского в качестве президента и после его победы перешло от политики сотрудничества с государством в жесткую идеологическую оппозицию к «команде Зе». В первую очередь тут вспоминается скандально известная «С14» (члены этой организации читают свое название как «Січ»), которую во времена Порошенко на уровне слухов связывали с СБУ, а в последнее время они напоминали о себе только в контексте судебной тяжбы с «Громадським» вокруг обвинений в «неонацистской идеологии».

Если же теперь следствие свяжет подготовку теракта с этой организацией, то «сичевиков» можно будет либо ликвидировать, посадив часть активистов за терроризм, либо принудить к сотрудничеству с новой властью. Все то же самое может быть справедливо и по отношению к любой другой небольшой националистической организации вроде Конгресса украинских националистов, «Правого сектора», ОУН и т. д.

С другой стороны, можно привязать к «террористам-радикалам» и Петра Порошенко. Напрямую обвинять бывшего главу государства в террористической деятельности – это, наверное, слишком даже для Баканова, а вот раскрутить в СМИ тему: «Националисты, которым покровительствовал Порошенко, вышли на тропу террористической войны» вполне возможно. Все это способно подорвать имидж главного политического оппонента действующего президента Зеленского не хуже «дела Свинарчуков».

Ну и, кроме всего прочего, история с террористической угрозой в День независимости может заставить многих жителей столицы остаться в праздничный день дома. Тем более что об участии в альтернативном Зеленско-бадоевскому «параде» на День независимости, помимо сторонников Порошенко, уже заявили и представители почти всех националистических организаций. Таким образом, несколько снижается вероятность того, что альтернативный и не симпатизирующий Зеленскому «парад» может оказаться слишком многочисленным для «народного президента» и претендовать на полноценную и первую акцию протеста.